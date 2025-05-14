Типичные признаки дробления в розничной сети разбились о тщательный подход к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Часть 2

на сайте компании размещена информация об условиях отбора контрагентов для заключения договоров поставки, при этом контактными лицами указаны сотрудники администрации магазинов общества, также размещена адресованная партнёрам информация о размещении рекламы в сети магазинов;
у спорных контрагентов отсутствуют собственные сайты с размещением информации об оказываемых услугах;
аналогичная хозяйственная деятельность по оказанию рекламных услуг в иных торговых сетях спорными контрагентами не ведётся;
установлено наличие действующих в проверяемый период прямых договоров с производителями товаров с аналогичным предметом договоров, при этом в рамках данных договоров в качестве контактных лиц выступают сотрудники спорных контрагентов;
отсутствие у спорных контрагентов расходной части, свидетельствующей о выполнении обязательств в рамках заключённых договоров;
установлено отсутствие у спорных контрагентов собственных и привлечённых трудовых ресурсов для оказания объёма услуг, соответствующего договорам оказания услуг с производителями товаров;
установлены факты перечисления спорными контрагентами денежных средств на счета взаимозависимого проверяемой компании лице преимущественно в виде займов;
обналичка с последующим зачислением денег на счета физлиц, а сами ИП пользуются кредитными продуктами банков.
А что суд?
Первая инстанция: отказать в требованиях общества по отмене решения налогового органа.
Вторая инстанция: поддержать общество.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-40178/2024 (г. Санкт-Петербург)
Итак, что имеем?
С одной стороны, типовой набор признаков дробления и жесткого ухода от налогов. С дугой, есть в этом деле особенность, благодаря которой постановление апелляционной инстанции растянулось на нехарактерные для таких споров 42 листа.
Розничная сеть, состоящая из почти 50 точек, привлекла для оказания организационно-логистических услуг 3 ИП и 1 ООО. Эти контрагенты заключили договоры мерчандайзинга с поставщиками продуктовой сети. ФНС, понятное дело, указала на то, что для поставщиков товаров такие договоры были неизбежны, иначе просто их не пустили бы в сетку. Потому, мол, и дробление.
Ведь часть доходов сетки «осела» на счетах этих четырех налогоплательщиков. На чем был сделан акцент в ходе разбора дела во второй инстанции?
1. Деятельность подрядчиков не координировать нельзя, ибо они оказывают услуги на территории магазинов.
Вот здесь и кроется та самая деловая цель, про которую все говорят, но мало кто видел.
2. Штатные маркетологи тоже есть в компании, но то, что делали спорные контрагенты, отличается от того, что делали штатные маркетологи. Ибо есть разница между маркетингом и мерчандайзингом.
Здесь уже рассуждал суд. Рекомендую тыкнуть в лампочку и почитать первоисточник, чтобы самим понимать разницу. Я выложу эти рассуждения отдельно. Это будет третья часть.
3. То, что был обналичен 1 млрд. руб. через счета спорных контрагентов, возможно, и имело место, но куда они делись – ответ на этот вопрос ФНС не дала.
В общем, чудеса чудесные.
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