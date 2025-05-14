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Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Типичные признаки дробления в розничной сети разбились о тщательный подход к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Часть 2

Выездную проверку делали за период 2019-2021 г., акт составлен в апреле 2023 года, сумма доначислений составила 501 млн. руб., основанием для доначислений стали выводы инспекции о дроблении бизнеса на 2 юрлица и 3 ИП. Вид деятельности – розничная торговля.

Часть 1

  • на сайте компании размещена информация об условиях отбора контрагентов для заключения договоров поставки, при этом контактными лицами указаны сотрудники администрации магазинов общества, также размещена адресованная партнёрам информация о размещении рекламы в сети магазинов;

  • у спорных контрагентов отсутствуют собственные сайты с размещением информации об оказываемых услугах;

  • аналогичная хозяйственная деятельность по оказанию рекламных услуг в иных торговых сетях спорными контрагентами не ведётся;

  • установлено наличие действующих в проверяемый период прямых договоров с производителями товаров с аналогичным предметом договоров, при этом в рамках данных договоров в качестве контактных лиц выступают сотрудники спорных контрагентов;

  • отсутствие у спорных контрагентов расходной части, свидетельствующей о выполнении обязательств в рамках заключённых договоров;

  • установлено отсутствие у спорных контрагентов собственных и привлечённых трудовых ресурсов для оказания объёма услуг, соответствующего договорам оказания услуг с производителями товаров;

  • установлены факты перечисления спорными контрагентами денежных средств на счета взаимозависимого проверяемой компании лице преимущественно в виде займов;

  • обналичка с последующим зачислением денег на счета физлиц, а сами ИП пользуются кредитными продуктами банков.

А что суд?

Первая инстанция: отказать в требованиях общества по отмене решения налогового органа.

Вторая инстанция: поддержать общество.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-40178/2024 (г. Санкт-Петербург)

Итак, что имеем?

С одной стороны, типовой набор признаков дробления и жесткого ухода от налогов. С дугой, есть в этом деле особенность, благодаря которой постановление апелляционной инстанции растянулось на нехарактерные для таких споров 42 листа.

Розничная сеть, состоящая из почти 50 точек, привлекла для оказания организационно-логистических услуг 3 ИП и 1 ООО. Эти контрагенты заключили договоры мерчандайзинга с поставщиками продуктовой сети. ФНС, понятное дело, указала на то, что для поставщиков товаров такие договоры были неизбежны, иначе просто их не пустили бы в сетку. Потому, мол, и дробление.

Ведь часть доходов сетки «осела» на счетах этих четырех налогоплательщиков. На чем был сделан акцент в ходе разбора дела во второй инстанции?

1. Деятельность подрядчиков не координировать нельзя, ибо они оказывают услуги на территории магазинов.

Вот здесь и кроется та самая деловая цель, про которую все говорят, но мало кто видел.

2. Штатные маркетологи тоже есть в компании, но то, что делали спорные контрагенты, отличается от того, что делали штатные маркетологи. Ибо есть разница между маркетингом и мерчандайзингом.

Здесь уже рассуждал суд. Рекомендую тыкнуть в лампочку и почитать первоисточник, чтобы самим понимать разницу. Я выложу эти рассуждения отдельно. Это будет третья часть.

3. То, что был обналичен 1 млрд. руб. через счета спорных контрагентов, возможно, и имело место, но куда они делись – ответ на этот вопрос ФНС не дала.

В общем, чудеса чудесные.

Информации об авторе

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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