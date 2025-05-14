Типичные признаки дробления в розничной сети разбились о тщательный подход к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Часть 2

Итак, что имеем?

С одной стороны, типовой набор признаков дробления и жесткого ухода от налогов. С дугой, есть в этом деле особенность, благодаря которой постановление апелляционной инстанции растянулось на нехарактерные для таких споров 42 листа.

Розничная сеть, состоящая из почти 50 точек, привлекла для оказания организационно-логистических услуг 3 ИП и 1 ООО. Эти контрагенты заключили договоры мерчандайзинга с поставщиками продуктовой сети. ФНС, понятное дело, указала на то, что для поставщиков товаров такие договоры были неизбежны, иначе просто их не пустили бы в сетку. Потому, мол, и дробление.