Типичные признаки дробления в розничной сети разбились о тщательный подход к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Часть 1

Выездную проверку делали за период 2019-2021 г., акт составлен в апреле 2023 года, сумма доначислений составила 501 млн. руб., основанием для доначислений стали выводы инспекции о дроблении бизнеса на 2 юрлица и 3 ИП. Вид деятельности – розничная торговля.

А что случилось?

По мнению ФНС, 3 ИП и 1 юрлицо, применяющие УСН, осуществляли финансово-хозяйственную деятельность под контролем проверяемого общества.

Инспекцией установлено, что в проверяемом периоде у налогоплательщика действовали договоры оказания организационно-логистических услуг, согласно которым на исполнителей –спорных контрагентов были возложены обязательства по изучению рынка указанных заказчиком товаров, поиску поставщиков товаров, проведению переговоров с поставщиками об условиях поставок продукции.

Налоговый орган сделал вывод о том, что выручка, полученная спорными контрагентами от поставщиков товаров в торговую сеть на основании заключенных с поставщиками договоров, является выручкой налогоплательщика, который самостоятельно оказывает услуги поставщикам.

В обоснование выводов налоговый орган ссылается наследующие обстоятельства:

участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;

установлено совпадение IP-адресов;

ведение бухгалтерского и кадрового учёта спорных контрагентов производится взаимозависимым по отношению к налогоплательщику организацией;

сотрудники спорных контрагентов в ходе допросов сообщили, что трудоустраивались в проверяемое ООО, однако фактически были трудоустроены или впоследствии переведены (не по собственной инициативе) к спорным контрагентам;

установлен факт массового «перекрёстного» совместительства;

работники спорных контрагентов фактически являлись сотрудниками отдела логистики компании, а допросы показали, что директор общества являлся их непосредственным начальником;

обязанности сотрудников в разных компаниях идентичны;

спорные контрагенты фактически размещаются на единой, а договор аренды - со взаимозависимым лицом;

инициатором заключения договоров между поставщиками товаров и спорными контрагентами выступало общество, оформление договоров оказания услуг через спорных контрагентов являлось ключевым условием для сотрудничества с компанией;

единые телефонные номера и единый именной домен в документах, принадлежащий взаимозависимому лицу. Сотрудники одного спорного контрагента выступают в качестве доверенных лиц других участников схемы;

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-40178/2024 (г. Санкт-Петербург)