Типичные признаки дробления в розничной сети разбились о тщательный подход к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Часть 1

А что случилось?
По мнению ФНС, 3 ИП и 1 юрлицо, применяющие УСН, осуществляли финансово-хозяйственную деятельность под контролем проверяемого общества.
Инспекцией установлено, что в проверяемом периоде у налогоплательщика действовали договоры оказания организационно-логистических услуг, согласно которым на исполнителей –спорных контрагентов были возложены обязательства по изучению рынка указанных заказчиком товаров, поиску поставщиков товаров, проведению переговоров с поставщиками об условиях поставок продукции.
Налоговый орган сделал вывод о том, что выручка, полученная спорными контрагентами от поставщиков товаров в торговую сеть на основании заключенных с поставщиками договоров, является выручкой налогоплательщика, который самостоятельно оказывает услуги поставщикам.
В обоснование выводов налоговый орган ссылается наследующие обстоятельства:
участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;
установлено совпадение IP-адресов;
ведение бухгалтерского и кадрового учёта спорных контрагентов производится
взаимозависимым по отношению к налогоплательщику организацией;
сотрудники спорных контрагентов в ходе допросов сообщили, что трудоустраивались в проверяемое ООО, однако фактически были трудоустроены или впоследствии переведены (не по собственной инициативе) к спорным контрагентам;
установлен факт массового «перекрёстного» совместительства;
работники спорных контрагентов фактически являлись сотрудниками отдела логистики компании, а допросы показали, что директор общества являлся их непосредственным начальником;
обязанности сотрудников в разных компаниях идентичны;
спорные контрагенты фактически размещаются на единой, а договор аренды - со взаимозависимым лицом;
инициатором заключения договоров между поставщиками товаров и спорными контрагентами выступало общество, оформление договоров оказания услуг через спорных контрагентов являлось ключевым условием для сотрудничества с компанией;
единые телефонные номера и единый именной домен в документах, принадлежащий взаимозависимому лицу. Сотрудники одного спорного контрагента выступают в качестве доверенных лиц других участников схемы;
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-40178/2024 (г. Санкт-Петербург)
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