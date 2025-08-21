Можно ли не индексировать зарплату лицам, которые выведены за штат?
Отвечает на вопрос Роструд.
Понятие «выведен за штат» законом не установлено, а индексация проводится с целью обеспечить реальный уровень содержания заработной платы, то есть ее соответствие уровню цен на товары и услуги. Проводить ее необходимо при росте потребительских цен на товары и услуги в соответствующей местности.
Действующим законодательством порядок индексации не установлен. Законодатель устанавливает лишь обязанность работодателя осуществлять индексацию. Порядок индексации заработной платы устанавливается работодателем в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте. Индексация должна охватывать всех работников, в ином случае в действиях работодателя имеются признаки дискриминации. Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда.
