Гордитесь тем, что платите мало налогов благодаря использованию нескольких ИП в налоговом планировании?
Уголовная ответственность наступает за:
государственную регистрацию физических лиц в качестве ИП через подставных лиц;
представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРИП сведений о подставных лицах;
предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности в целях внесения сведений в ЕГРИП о подставных лицах;
приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, для последующего внесения сведений в ЕГРИП.
Под подставными понимаются лица, которые являются ИП и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРИП, а также лица, которые являются ИП, у которых отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности.
Лицо, впервые совершившее указанное выше преступление, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию/расследованию этого преступления.
💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 24.06.2025 № 172-ФЗ
Характерная, в том числе для торгующих на маркетплейсах, модель ведения бизнеса: владелец бизнеса регистрирует ИП на себя, а когда выручка начинает подпирать лимит, установленный для УСН, просит оформить на себя ИП свою жену, маму, тёщу или друга детства. При этом этот новый ИП продолжает заниматься какими-то своими делами, не погружаясь в деятельность лица, которое попросило оказать услугу по регистрации ИП. Вот вам и состав преступления.
Доначисление налога по общей ставке, если ИП был зарегистрирован в льготном регионе через покупку прописки, — полбеды. Будьте аккуратны при построении схемы ведения бизнеса. Понимаю, что маркетплейсы дерут такую комиссию, что остаётся только надеяться на то, что ИФНС не заметит, что вы используете дробление для снижения до 1% своей налоговой нагрузки. Но посмотрите статистику по уголовным делам по экономическим и около того составам. Мне она не очень нравится. Есть способы законного ведения бизнеса. Используйте их в своей работе. Не рискуйте там, где плата за риск слишком высока.
