Каковы шансы отстоять схему управления компанией через ИП, если он является учредителем ООО, а супруга последнего являлась руководителем организации?

Вот так замес. Не зря говорят, что муж и жена — одна сатана. Выездная проверка. Период — 2017-2019г. Размер доначислений: 2,2 млн. руб.

А что случилось?

Основанием для доначислений послужили выводы ФНС о том, что договоры, заключенные обществом с ИП, являлись фиктивными, привлеченный в качестве агента и управляющего деятельностью общества с передачей полномочий единоличного исполнительного органа предприниматель фактически не вел самостоятельной предпринимательской деятельности по управлению данным юридическим лицом, а являлся наемным работником проверяемого общества.

Между обществом и ИП в проверяемом периоде были заключены два договора: агентский и на передачу полномочий руководителя. По первому договору ИП обязался искать клиентов для продажи программного обеспечения, вести переговоры по крупным проектам, помогать клиентам в выборе, заключать договоры. По второму договору ИП были переданы функции руководителя, которые ранее выполнялись его супругой. При этом ИП является одновременно и единственным участником ООО.

Вот Санта-Барбара…

Первая инстанция поддержала инспекцию.

Вторая инстанция согласилась с доводом о наличии взаимозависимости, но не обнаружила, что такая зависимость повлияла на исполнение заключенных договоров и привела к возникновению выгоды у проверяемого налогоплательщика.

И что суд?

Агентский договор и договор управления реально исполнялись сторонами. Расходы общества по договорам являлись экономически обоснованными, поскольку производились для осуществления деятельности общества, направленной на получение дохода. ИП в действительности руководил деятельностью организации, вел переговоры с клиентами, осуществлял кадровый и трудовой учет, давал задания его сотрудникам, имел доверенность на совершение операций и получение банковских документов от имени и в интересах общества, таким образом, в полном объеме выполнял обязанности, предусмотренные договором управления и агентским договором, без разделения своих действий на деятельность руководителя и деятельность агента. Вознаграждение, полученное по договорам, предприниматель использовал не только в личных целях, но и в целях выполнения возложенных на него функций агента и руководителя общества, в частности на приобретение объекта недвижимости, впоследствии переданного обществу по договору аренды, что опровергает выводы налогового органа о направленности действий налогоплательщика на выведение денежных средств из оборота компании и сокрытие их от налогообложения.

Суд принял во внимание пояснения ИП об особенностях работы компании и сложности осуществляемого ею вида деятельности, которые в совокупности влияют на характер выполняемых агентом функций, заключающихся не столько в поиске новых клиентов, сколько в знакомстве их с новыми более совершенными продуктами IT-сферы, консультировании и выявлении потребностей клиентов в приобретении таких продуктов.

ФНС возразила: у компании была возможность заключить трудовой договор с этим физлицом.

Суд на это ответил: негоже инспекции оценивать экономическую целесообразность и эффективность решений, принимаемых юрлицом. ИФНС не может запретить взаимоотношения юрлица с ИП как агентом и управляющим лишь потому, что тот одновременно выступает учредителем названной организации, не приведя соответствующего нормативного обоснования такой позиции.

Итог: поддержать налогоплательщика.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А50-16421/2022 (г. Пермь)