Самозанятые-подрядчики: четыре фактора подмены отношений

По результатам выездной проверки за период 2020-2021 годы ИФНС установила, что компания организовала противоправную схему уклонения от налогов путем умышленного вовлечения в деятельность лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых, которые фактически были в трудовых отношениях с обществом.

Что случилось?

Общество оказало услуги по техобслуживанию АЗС. Штатных сотрудников у компании не было, поэтому были привлечены самозанятые. За то и были сделаны доначисления по страховым взносам и НДФЛ.

А что суд?

1. Типовой договор как фактор подмены отношений.

Договоры носили типовой характер, заключались на срок от 5 до 29 дней, затем перезаключались на следующий период времени, место оказания услуг не менялось.

2. Формулировки похожи на трудовые отношения.

В договорах не согласованы определенный объем работы, период выполнения работ, конечный результат, отсутствует подробное описание характера и вида работ.

3. График работы подрядчиков совпадает с графиком работы клиента.

График работы исполнителей подчинялся графику работы АЗС, работы должны были выполняться на основании как плановых заявок, так и незамедлительно.

4. Плохие акты

Акты к договорам были одинаковыми, в них отсутствовали сведения об объеме выполненных услуг и сведения об объектах, на которых выполнялись указанные работы.

Сами самозанятые в ходе допроса сообщили, что зарегистрировались как самозанятые по рекомендации директора проверяемой компании, которого воспринимали как начальника.

Итог: все три инстанции отказали обществу в удовлетворении требований признать решение ФНС незаконным.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А29-2726/2023

Договор может быть типовым, но акты должны отражать суть работ, выполненных подрядчиками. Формулировки в договоре с подрядчиком могут быть похожими на формулировки, используемые в трудовых договорах, но в совокупности с другими факторами такой косяк будет свидетельствовать о подмене отношений. График работы подрядчиков мог бы совпадать с графиком работы АЗС, если бы не всё остальное. Плохо сделанный акт, особенно, если услуги, оказываемые исполнителем, не типовые, свидетельствует о лени заказчика. А лень – это не только двигатель прогресса, но и причина доначислений.