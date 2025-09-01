Новое в судебной практике
Признаётся ли дроблением деятельность двух организаций, применяющих общий режим налогообложения?
Часть 1. Компания-"мама", компания-"дочь", 270 сотрудников, вид деятельности - строительство зданий, применяемая система налогообложения - ОСН. На кон поставлено 237 миллионов налогов в результате объединения выручки "дочки" и "матери".
Часть 2. Семь признаков зависимости и нереальности деятельности "дочки" и, как следствие, вывод: налогоплательщик для получения налоговой экономии использует другие организации, обеспечивающие формальное право на вычеты по НДС путем искусственного оформления пакета документов при отсутствии реальных хозяйственных операций.
Смотрите: реальных хозяйственных операций между "мамой" и "дочкой" не было, но выручку "дочки" сложили с выручкой "мамы". И получилась доплата по налогам. Наша логика: нет реальности - нет выручки. Логика ФНС и суда: нет реальности - выручку сложить. И права на реконструкцию тоже нет, ибо документооборот между организациями формальный .
Такие дела...
