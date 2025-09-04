Оформили сотрудников на 0.1 тарифной ставки? Так себе идея

Согласно первичным документам бухгалтерского учета и кадровой документации общества в проверяемом периоде у него было трудоустроено 296 работников, из них 294 работника на 0,1, 0,25 и 0,5 тарифной ставки, по 4 часа в неделю, 2 и 4 часа в день.

При этом максимальный размер официальной заработной платы, начисленной работникам общества, в 2017 году не превышал 5 400 рублей, в 2018 году – 5 700 рублей, в 2019 году – 5 850 рублей, то есть исходя из документов общества его работники получали менее 5 000 рублей (за минусом НДФЛ), что в 2 раза ниже установленного МРОТ и прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

При этом заработная плата работников являлась фиксированной исходя из тарифной ставки и оклада в размере МРОТ, указанных в трудовых договорах, в проверяемом периоде около 50% работников общества занимались продажами, однако их заработная плата не стимулировала их к улучшению результатов труда и не зависела от результатов работы конкретного менеджера по продажам (торгового представителя), либо от выручки или прибыли общества.

Предприятия, входящие в группу компаний, применяют аналогичную с проверяемой компанией схему по выплате работникам «серой» заработной платы, что установлено в ходе выездных налоговых проверок предприятий, а также в рамках судебных дел.

Оплата труда, осуществляемая обществом в размере, соответствующем половине размера МРОТ, является лишь формальным соблюдением требований законодательства.

🍂Для любителей почитать первоисточник: Дело № А32-60888/2022