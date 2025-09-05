Найдется все, особенно если речь идет об объектах налогообложения
Для исчисления налога в спорном периоде ИП заявил два транспортных средства, но в ходе мероприятий налогового контроля ИФНС обнаружила ещё 4 автобуса, арендованные предпринимателем и заявленные в документах на получение соответствующей лицензии. Просто ИФНС запросила сведения из Федеральной службы по надзору в сфере и транспорта и в Департаменте городского хозяйства. Спорные транспортные средства (в том числе запасное) являлись предметом страхования гражданской ответственности, указаны в журналах медицинских предрейсовых осмотров, отражены в договорах на оказание услуг стоянки, мойки, технического обслуживания.
А что суд?
Доначисление налога является правомерным. Тот факт, что арендодатели автобусов уплачивали сами ЕНВД, был отклонен. Ведь дробление не установлено. Поэтому и основания для зачета этих сумм налога при расчете совокупной налоговой обязанности проверяемого ИП не имеется.
🍂 Для любителей почитать первоисточник: Дело № А82-1992/2021 (г.Ярославль)
