ELENA FURS, шубы и 63 индивидуальных предпринимателя

В отношении ООО Елена Фурс в июле 2024 года начата процедура банкротства. В мае 2024 года ИФНС вынесла решение по результатам выездной налоговой проверки, итоги которой такие: 1,3 млрд. руб. доначислений НДС и налога на прибыль, плюс ещё пени 687 млн. руб. В общем, получилось 2 000 000 000 руб.

Летом 2025 года рассматривалось дело о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении 7 физлиц – участников ООО и нескольких ИП, которые получали доход от продажи товаров проверяемому налогоплательщику.

Вот такая прелюдия.

Компания торговала собственным (17%) и комиссионным (83%) товаром. Между обществом были заключены договоры комиссии на реализацию меховых изделий с 63 индивидуальными предпринимателями, по которым в ходе проверки были установлены признаки подконтрольности. Выручку от продажи товара комитента (тех 63 ИП) общество не учитывало в доходах. Налогооблагаемым доходом была только комиссия. Суд согласился с выводами ФНС о том, что договоры с ИП имели типовую форму (а что в этом плохого?), полностью идентичны по форме и содержанию (хм, а что в этом такого?). Но вот деньги, получаемые на свои счета, ИП перечисляли на карточки физлиц и позже обналичивали (но не все, именно поэтому конкурсный управляющий пытается привлечь к субсидиарной ответственности тех ИП, кто получил доход от ООО ЕЛЕНА ФУРС).

Общая выручка от продаж у общества составила почти 4 млрд. руб., при этом на счета ИП переведено лишь 2,6 млрд. руб., то есть 67%, а 33% долга перед всеми 63 ИП не погашено, что свидетельствует об отсутствии экономического смысла заключения сделок с ИП, т.к. участники этих взаимоотношений не имели намерения исполнять договоры комиссии (вот причина, по которой часть ИП привлекаются к субсидиарной ответственности - деньги получили, а налог с них не платился, была применена схема, бенефициаром которой является ЕЛЕНА ФУРС. Поэтому трясти надо всех, кто получал деньги в рамках схемы).

Поставщики-ИП применяли УСН и/или ПСН, представляли декларации с нулевыми показателями, сырье для производства меховых изделий покупалось на рынке без заключения договоров за наличные, у них не было оборудования для производства изделий, не было сотрудников, производственных помещений, т.е. ИП не были фактическими производителями либо производили, но в значительно меньших объемах. У ИП не было собственного товарного знака. Установлено, что общество передавало предпринимателям ярлыки с товарным знаком ELENA FURS, которые пришивались к шубам.

Полагаю, именно поэтому и была применена схема с 63 ИП, что закуп меха невозможно провести ,если компания ведет бухгалтерский учет и платит налоги по ОСН - налоговая база будет близка к 100% от выручки.

Ряд ИП – производителей шуб работал в разных организациях, не относящихся к сфере производства. Расходы ИП идентифицировать не представляется возможным, поэтому реконструкцию применить в рассматриваемом случае невозможно. Применяемый некоторыми ИП метод закупки сырья через форму ОП5 нельзя учесть в расчете реальной базы по налогу, т.к. упомянутая форма применяется только к общепиту. Некоторые ИП нарушали нормы о соблюдении предельного размера наличных расчетов.

Так что вся выручка, полученная ООО от продажи комиссионных товаров (меховых изделий, полученных по договорам комиссии от подконтрольных ИП - производителей) является выручкой общества от реализации собственных товаров, работ, услуг и подлежит включению в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации и НДС. Вот отсюда 2 000 000 000 и сложились.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-267390/24