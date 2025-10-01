⚡️Вводится новая государственная пошлина

За что платить?

За обращение за совершением юридически значимого действия, а именно внесение в ГИС сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке. Размер пошлины определит Правительство.

Пошлина будет платиться после подачи заявления на получение марок, но до внесения сведений об обороте товаров, подлежащих маркировке, в ГИС.

Сейчас при маркировке бизнес платит 50 коп. за каждую марку и сверх того НДС 20%. А будет ещё госпошлина? Поправьте меня, коллеги-юристы, пожалуйста.

Ещё раз.