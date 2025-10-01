⚡️Вводится новая государственная пошлина

За что платить?
За обращение за совершением юридически значимого действия, а именно внесение в ГИС сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке. Размер пошлины определит Правительство.
Пошлина будет платиться после подачи заявления на получение марок, но до внесения сведений об обороте товаров, подлежащих маркировке, в ГИС.
Сейчас при маркировке бизнес платит 50 коп. за каждую марку и сверх того НДС 20%. А будет ещё госпошлина? Поправьте меня, коллеги-юристы, пожалуйста.
Ещё раз.
Когда уплачивается пошлина?
Госпошлина будет платиться после того, как заявитель подаст заявление на получение марок, но до того, как сведения об обороте товаров будут внесены в ГИС.
А сейчас такая же схема? Пошлину кто-то платит? Расскажите, пожалуйста, как это происходит. Ибо, к моей радости, я ничего не маркирую и не участвую в этом прекрасном обороте.
Верно ли утверждение: бизнес будет платить не только за марку, но и за подачу заявления на получение марок? Если верно, то пошлина будет платиться каждый раз, когда предприниматель обращается с заявлением или это разовая акция?
Начать дискуссию