⚡️Льготы по страховым взносам урежут

1. Для IT-компаний
Сейчас: в IT-секторе тариф страховых взносов составляет 7,6%.
Будет: тариф 15% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов, а сверх неё – 7,5%. Исключение - организации, имеющие статус участника проекта "Сколково"».
2. Для субъектов МСП
Сейчас: субъекты МСП платят 30% с 1,5 МРОТ и 15% с оставшейся части выплаты, осуществляемой по итогам каждого календарного месяца (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ). Это правило было введено 2020 году, когда разрабатывались меры поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.
Будет: субъекты МСП, основным видом деятельности которых является вид деятельности, определяемый Правительством РФ, будут применять пониженный тариф страховых взносов (30% с 1,5 МРОТ и 15% с разницы). При этом условиями применения этого тарифа будут:
указание вида деятельности в качестве основного,
доходы от основного вида деятельности не менее 70 %.
💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 1026190-8
Начать дискуссию