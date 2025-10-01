ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Наталья Горячая
Льготы по страховым взносам

⚡️Льготы по страховым взносам урежут

Напомню, что мы продолжаем изучать проект закона, вносящего очередную партию изменений в Налоговый кодекс.

1. Для IT-компаний

Сейчас: в IT-секторе тариф страховых взносов составляет 7,6%.

Будет: тариф 15% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов, а сверх неё – 7,5%. Исключение - организации, имеющие статус участника проекта "Сколково"».

2. Для субъектов МСП

Сейчас: субъекты МСП платят 30% с 1,5 МРОТ и 15% с оставшейся части выплаты, осуществляемой по итогам каждого календарного месяца (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ). Это правило было введено 2020 году, когда разрабатывались меры поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.

Будет: субъекты МСП, основным видом деятельности которых является вид деятельности, определяемый Правительством РФ, будут применять пониженный тариф страховых взносов (30% с 1,5 МРОТ и 15% с разницы). При этом условиями применения этого тарифа будут:

  1. указание вида деятельности в качестве основного,

  2. доходы от основного вида деятельности не менее 70 %.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 1026190-8

#мспживи

