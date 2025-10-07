В какие даты выплачивать зарплату?

Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц.

Расчет производится пропорционально отработанному времени с учетом оклада, а также иных выплат, предусмотренных трудовым договором, не зависящих от итогов работы за месяц.

Конкретные даты выплаты заработной платы устанавливаются организацией самостоятельно.

Главные правила:

между каждой выплатой зарплаты не должно быть более 15 дней;

каждая часть зарплаты должна быть выплачена не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Пример правильного графика выплаты заработной платы:

первая выплата — 2-е число текущего месяца (за период с 16 по 30/31 число предыдущего месяца);

вторая выплата — 17-е число текущего месяца (за период с 1 по 15 число текущего месяца).

Выплаты можно производить и чаще (например, еженедельно), но реже — нельзя.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

#мспживи