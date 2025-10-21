«Новые люди» обсудили с Минфином налоговые изменения для МСП и IT

Мы получаем обращения от малых и средних предпринимателей, для которых собираются снизить порог по упрощенному налогообложению. Если раньше платить НДС начинали с выручки в 60 млн рублей, теперь планку планируют снизить до 10 млн.

В основном это ИП в малых городах. Их доходы - это 200 тысяч в месяц вместе и владельцу, и на зарплаты сотрудникам. После снижения планки по НДС им придется сократить сотрудников или закрыться.

Сегодня «Новые люди» встретились с министром финансов Антоном Силуановым и предложили вместе проработать поправку ко второму чтению бюджета, чтобы поднять нижнюю границу НДС для малых и средних предприятий. Это защитит сотни тысяч небольших предприятий от закрытия.

Ещё одна тема, которую обсудили на встрече, — сохранение льгот по НДС для разработчиков российского программного обеспечения (ПО).

С 1 января Правительство собирается удвоить страховые взносы для IT-компаний и отменить для них нулевой НДС. Но сейчас у нас есть задача по переходу на российское ПО. Если отменить льготы, то получится, что мы сами поставим себе подножку.

Компаниям как минимум придется сокращать сотрудников. Хорошие специалисты могут уехать заграницу. При этом бюджет может потерять десятки миллиардов рублей — столько же, сколько планировал получить. Считаем, что эту льготу отменять преждевременно. Нужно дать отрасли время, чтобы крепко встать на ноги.

Предложили совместно проработать наши предложения ко второму чтению бюджета. Это не выпадающие доходы, а база для развития и инвестиция в будущее.