Об учете доходов упрощенца, торгующего на маркетплейсах

Налогоплательщик, применяющий УСН 6%, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Электронной площадкой из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей.

Продавцу перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).

При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей. Учет любых расходов, в частности, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения в размере 100 рублей, при применении УСН 6% не предусмотрен.

💡Для любителей почитать первоисточник: Письмо от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@