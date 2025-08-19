Как уговорить власти не проводить налоговую реформу 2026?

Один из часто повторяющихся запросов — кто сможет представить аргументированные расчеты, которые указали бы на то, что не надо отменять ПСН для розницы и грузоперевозок, не надо отменять льготу по взносам для МСП, не надо трогать лимит выручки по УСН для НДС.

Я не знаю, кто мог быть закидать кабинеты с высокими потолками и дорогими вензелями аргументами в пользу отказа от этой идеи.

Я — предприниматель и понимаю, что инициатива, высказанная в виде внесенного в Думу законопроекта:

реализована слишком поздно - 29 сентября для подачи законопроекта, который вносит радикальные изменения в налогооблагаемой базе, это очень поздно. Для таких инициатив нужно больше времени. В прошлом году реформа-2025 начала обсуждаться еще в мае, хотя в 12 июля закон уже был принят. Однако у бизнеса было полгода на то, что бы пересчитать финмодель, передоговориться о цене по длящимся контрактам, проработать механизм ликвидации и сокращения рабочих мест, уйти в другую нишу, направлена на ликвидацию малой розницы в труднодоступных регионах, где федеральные сети не представлены. В таких местах зачастую продавцом работает сам предприниматель. Вы хотите, чтобы и этот магазинчик прекратил своё существование? Или пребываете в версии, что на его место зайдет Магнит или Верный, и будет всем счастье благодаря НДС 22%? направлена на монополизацию розницы, грузоперевозок, а также человекоёмких отраслей, ибо малый бизнес в сегменте, где руки составляют львиную долю затрат, может жить и работать за счет сниженных страховых взносов, направлена на выравнивание налоговых условий для ведения бизнеса, однако делается это не за счёт снижения налоговой нагрузки на средний бизнес, который просил сделать условия бизнеса равными (см.видео выступления А.Репика на пленарном заседании в Думе), а за счет увеличения расходов микро и малого бизнеса, не имеет ни одного положения, которое бы компенсировало бизнесу затраты на уплату повышенных налогов - количество неналоговых обязанностей бизнеса не снижается, а растёт.

Если законопроектом хотели вывести бизнес из тени или притормозить инфляцию, то мне представляется, что картинка (см. выше) как нельзя ярко показывает отношение бизнеса этому утверждению.

Вряд ли показатель пробития чеков упадет на 50% - стальные зубы контрольно-надзорных органов не дадут провалиться так глубоко, но молчаливое несогласие с инициативой бизнесом однозначно проявлено - такого снижения показателя пробитых чеков и вала по выручке не было давно.

Мы много с вами говорим о ценности того, что делаем. Бизнес, который платит установленные законом порядке, пахнет иначе. Он сильнее, он устойчивее. Но зачем его доить-то?! Если идея законопроекта в том, чтобы неплательщиков вывести из тени, то причем здесь те, кто исправно платит те налоги, что уже есть? Если маркетплейсы задушили розницу и в торговых центрах можно гонки на квадроциклах устраивать, то причем здесь те, кто создавал свой бизнес с нуля и строил модель, исходя из страховых взносов, действующих в 2025 году? Почему не регулировали маркетплейсы как только они появились? Почему позволили вырасти этим монстрам? Почему позволили селлерам использовать КАРГО для ввоза бантиков и маечек, мобилок и ручек? Как повышение налогов поможет бороться с серым импортом? Как снижение лимита по УСН для уплаты НДС поможет справиться с обнальщиками, торговцами "бумажным НДС", резиновой пропиской в льготных регионах?

И как же мораторий на изменение налогового законодательства?

Представители Минфина говорили, что повышение цен из-за повышения налогов будет носить временный характер. А временный - это сколько? А под характером что имеется ввиду? А если не сможет бизнес повысить цену, например, из-за 44-ФЗ или 223-ФЗ или 275-ФЗ, то как ему жить? В пояснительной записке к законопроекту о том, как быть таким предпринимателям, ничего не сказано. Есть ФЭО, где написано, сколько денег это всё принесет бюджету. А как скажется на бизнесе? На людях. На лю-дях.

#мспживи