Основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась к ЦБ РФ, Правительству и Федеральному собранию с открытым письмом о претензиях банков к маркетплейсам.

Отечественные цифровые платформы и государство системно развивали малый и средний бизнес и создали новый вид экономики, участниками которого стали более 1 миллиона предпринимателей.

Сбер своими заявлениями то ли о потерях 1,5 трлн бюджетных доходов за счет скидок на маркетплейсах, то ли за счет налоговых спецрежимов продавцов выставляет легальный российский малый бизнес, торгующий на платформах, преступниками.

Нет никаких гарантий, что банки, добившись запрета программ лояльности маркетплейсов, будут давать скидки покупателям. Возможность давать выгоду при оплате по своим картам у банков есть уже сейчас, «однако делают это лишь единицы».

Маркетплейсы не ограничивают банки в развитии программ лояльности, но банкиры вместо развития инструментов для рыночной конкуренции, наоборот, пытаются сделать поле неконкурентным.

Чистая прибыль пяти банков, предложивших запретить программы лояльности маркетплейсов, за 9 месяцев 2025 года совокупно превысила 1,93 трлн рублей, что в 24 раза больше общей прибыли e-commerce банкинга: Ozon банка, WB банка, Яндекс банка и МТС банка.

На сегодня 84% карточных платежей проходят через 3 крупнейших банка. Учитывая фундаментальное превосходство банков в объеме чистой прибыли и доступной ликвидности, их пространство для финансового маневра в части субсидирования скидок значительно шире возможностей маркетплейсов.

Финтех-сервисы маркетплейсов существуют как неотъемлемая часть бизнеса для скорости и удобства селлеров и потребителей, попытки искусственно ограничить развитие финтех-сервисов маркетплейсов приведет только к торможению целой отрасли российской экономики.

«Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды», — пишет в своем письме основательница Wildberries.

Для любителей почитать первоисточник здесь.

