Травма в офисе: почему нельзя игнорировать падение сотрудника со стула

Сотрудница офиса упала с рабочего кресла, ударилась головой о шкаф и получила сотрясение мозга. Она официально уведомила руководство служебными записками, однако работодатель проигнорировал инцидент: расследование не назначили, акт о несчастном случае не составили.

Первая инстанция поддержала работодателя, посчитав, что доказательств травмы именно на работе недостаточно (медсправки были оформлены позже). Однако апелляционный и кассационный суды встали на сторону работника, указав на критические ошибки компании:

обязанность, а не право. Работодатель обязан инициировать расследование любого сообщения о травме на рабочем месте, даже если она кажется бытовой или нелепой (падение со стула), бездействие наказуемо. Суд признал незаконным именно отсутствие реакции руководства. Даже если расследование в итоге не признает случай производственным, сам факт молчания работодателя - нарушение ТК РФ, с организации взыскана компенсация морального вреда (20 000 руб.) не за саму травму, а за длительное бездействие и нарушение прав работника на надлежащее расследование.

💡Для любителей почитать первоисточник: Определение Пятого КСОЮ от 04.08.2026 г. по делу № 88-6307/2026



Выводы: при получении любой жалобы на травму в рабочее время (даже в офисе) - немедленно фиксируйте обращение, создавайте комиссию по расследованию несчастного случая (ст. 227–229 ТК РФ) и помните: отсутствие мгновенной фиксации травмы врачами не освобождает вас от обязанности провести внутреннюю проверку. Показания коллег-свидетелей в суде могут перевесить отсутствие справок день в день.



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