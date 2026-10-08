Визитки, e-mail и досье: 7 документов, которые суд потребует от бизнеса для подтверждения реальности сделок
Выездная за 2020-2022г. Штраф 5 млн., НДС и налог на прибыль – доначисления в размере 52 млн. руб. Что нашли? Нарушение требований ст. 54.1 НК РФ, выразившееся в нереальности отношений с 14 организациями.
Вид деятельности проверяемой организации – строительство, монтаж и всё около того.
Количество сотрудников в проверяемом периоде – от 15 до 21 человек.
Проверкой установлено, что спорные контрагенты были техническим, введенными в оборот проверяемой компанией для создания видимости поставки строительных материалов и оказания услуг в адрес общества. У спорных контрагентов отсутствовали основные средства, транспорт, сотрудники, допуски к производству строительных и СМР, бизнес-история в интернете; руководители этих организаций на допросах отказались от действительного участия в деятельности данных организаций.
Инспекторы ИФНС установили, что имевшихся сотрудников было достаточно для того, чтобы выполнить тот объем работы, который был определен договорами со спорными подрядчиками.
Общество пыталось возразить: мол, проявило должную степень осмотрительности при выборе контрагентов.
А что суд?
Нужно оценивать не только способность выполнить работу и предоставить закрывашки, но оценить деловую репутацию, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и возможности обеспечения их исполнения, изучить наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта. Также надо было бы изучить историю взаимоотношений с другими контрагентами.
Что ждал от общества суд для подтверждения своих слов о проявленной осмотрительности?
1. Распечатки с e-mail сообщения, свидетельствующие о ведении деловой переписки.
2. Визитные карточки лиц, производивших передачу первичных бухгалтерских документов.
3. Документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбора контрагентов.
4. Рекламные материалы, предложения к сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работах контрагента.
5. Результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения и оценки
потенциальных контрагентов.
6. Документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента.
7. Личные контакты руководства контрагентов.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-300407/2024 (Москва, декабрь 2025)
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