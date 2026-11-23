Есть в нашей стране закон о противодействии коррупции (273-ФЗ). И есть статья 19.29 КоАП за незаконное привлечение к трудовой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг государственного (муниципального) служащего.

Работодатель обязан уведомить о заключении трудового договора с лицом, замещавшим должность государственной гражданской службы.

Исходя из смысла ст. 12 закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ о противодействии коррупции обязанность, предусмотренную ч. 4 названной статьи, несут организации независимо от их организационно-правовой формы.

Ответственность за нарушение требований указанного выше закона в виде штрафа на граждан от 2 до 4 тыс., на руководителей от 20 до 50 тыс. руб., на юрлиц – от 100 до 500 тыс. руб.

Напомню, что организационно-правовая форма - это способ закрепления (формирования) и использования организацией имущества и вытекающие из этого ее правовое положение и цели предпринимательской деятельности. Исходя из способа закрепления имущества и целей предпринимательской деятельности юридические лица разделяются на коммерческие и некоммерческие организации. Самыми распространенными видами организационно-правовых форм бизнеса являются общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и индивидуальные предприниматели, также есть кооперативы, коммандитные товарищества и т.д.

А вот форма собственности бывает частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Форма собственности может быть смешанная (например, в обществе с ограниченной ответственностью участниками являются 2 физлица и 3 юрлица. Это - смешанная форма собственности).

Поэтому, когда вы хотите сказать, что у вас ООО, не говорите, что у вас форма собственности - ООО. Говорите, что организационно-правовая форма вашего бизнеса - ООО, а вот форма собственности - частная.

#мспживи