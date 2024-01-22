Срочная и важная информация для каждого ООО!

С 1 сентября 2024 года факт принятия решения об избрании Директора ООО должен быть нотариально удостоверен.* Это означает, что для смены директора в ООО нужно будет провести нотариальное собрание, а если в Обществе единственный участник, то необходимо удостоверить факт принятия решения тоже нотариально.
При государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в связи с избранием (назначением) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общества с ограниченной ответственностью, заявителем будет нотариус, удостоверивший факт принятия указанного решения органом общества с ограниченной ответственностью, или нотариус, удостоверивший факт принятия указанного решения единственным участником этого общества с ограниченной ответственностью.
А при ликвидации ООО представление в регистрирующий орган уведомления о формировании ликвидационной комиссии (о назначении ликвидатора), в том числе представляемого одновременно с сообщением о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, будет осуществляться нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи руководителя ликвидационной комиссии (ликвидатора) на указанном уведомлении.
* См. https://sozd.duma.gov.ru/bill/103501-8
Что это значит для предпринимателей:
Срочно сменить директора будет проблематично, потому что для совершения указанных нотариальных действий нотариус запросит целый ряд документов, потом будет проводить их анализ, а это все отразится на сроках.
Принимая во внимание широкое толкование «нотариального усмотрения» по вопросу достаточности представленных документов, предпринимателям придется набраться терпения и приготовиться нести дополнительные расходы, как на нотариуса, так и на юридические услуги.
С учетом новой практики – приостановка регистрации в ЕГРЮЛ при смене директора в случае, если у регистрирующего органа есть информация, вызывающая сомнения в намерении фактического руководства новым директором, смена директора в ООО становится серьезной задачей.
Так, это касается лиц, которые были участниками или директорами в юридических лицах, которые были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие, при этом 3 года уже прошло (а если не прошло 3 года, то налоговая откажет в государственной регистрации).
Очень важно до принятия решения об избрании директора проверять бизнес-историю кандидата, потому что есть риск, что даже пройдя всю сложную и затратную процедуру, нового директора в ЕГРЮЛ внести не получится, а у Компании возникнут серьезные проблемы при осуществлении хозяйственной деятельности.
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