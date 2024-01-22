Срочная и важная информация для каждого ООО!

С 1 сентября 2024 года факт принятия решения об избрании директора ООО должен быть нотариально удостоверен.

С 1 сентября 2024 года факт принятия решения об избрании Директора ООО должен быть нотариально удостоверен.* Это означает, что для смены директора в ООО нужно будет провести нотариальное собрание, а если в Обществе единственный участник, то необходимо удостоверить факт принятия решения тоже нотариально.

При государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в связи с избранием (назначением) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общества с ограниченной ответственностью, заявителем будет нотариус, удостоверивший факт принятия указанного решения органом общества с ограниченной ответственностью, или нотариус, удостоверивший факт принятия указанного решения единственным участником этого общества с ограниченной ответственностью.

А при ликвидации ООО представление в регистрирующий орган уведомления о формировании ликвидационной комиссии (о назначении ликвидатора), в том числе представляемого одновременно с сообщением о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, будет осуществляться нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи руководителя ликвидационной комиссии (ликвидатора) на указанном уведомлении.

* См. https://sozd.duma.gov.ru/bill/103501-8

Что это значит для предпринимателей: