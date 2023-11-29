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Мифы и реальность кредитования, или как банковские сотрудники убивают возможности кредитной системы

Как компания, работающая с кредитной системой изнутри, мы хотим поделиться ценной, на наш взгляд, информацией, и приоткрыть занавесу тайны кредитного мира.
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Мифы и реальность кредитования, или как банковские сотрудники убивают возможности кредитной системы
Иллюстрация: cottonbro/pexels

Безусловно, в России работает немало талантливых и ответственных банковских сотрудников, которые вдохновлены своей работой и делают все возможное, чтобы обеспечить наилучшие условия для своих клиентов. Однако, на одного подобного сотрудника приходится 50 других, не обладающих ценными качествами.

Не секрет, что Российская банковская система — одна из лучших в мире, и обладает огромным потенциалом: она предлагает множество кредитных программ, кросс продукты и корректные условия для любого бизнеса. У банков есть нераспределенные лимиты, которые могли бы стать отличной опорой для развития малого и среднего бизнеса, а также для решения личных финансовых вопросов.

Но часто эти возможности остаются неосвещенными из-за банковских сотрудников.

Проблема заключается в том, что система мотивации в большинстве банков не подразумевает глубокого изучения всех продуктов и услуг, которые они предлагают. Сотрудники банка, работающие с клиентами, часто мотивированы общим количеством продаж, а не качеством обслуживания и глубиной удовлетворения потребностей клиента. Это приводит к ситуации, когда банковский сотрудник, вместо того чтобы подробно рассмотреть ситуацию и подобратьнаиболее подходящий продукт, рекомендует клиенту первое попавшееся предложение, не всегда соответствующее его потребностям. В некоторых случаях это может привести к неэффективному использованию банковских услуг и даже к ненужному увеличению финансовой нагрузки на клиента.

Важно понимать, что некомпетентность сотрудников, в большинстве своем, не является виной самих сотрудников, а результатом сложившейся системы взаимоотношений и мотиваций. Ситуация усугубляется тем, что некоторые банковские сотрудники взаимодействуют с клиентами лишь поверхностно, обрабатывая большой поток заявок и рассматривая каждую из них слишком топорно и формально. Их цель — максимально быстро обработать заявку, а не обеспечить лучшее решение для клиента.

Таким образом, потенциал российской банковской системы, «убивается» на этапе взаимодействия с клиентом, что лишает потенциальных заемщиков возможности в полной мере воспользоваться всеми преимуществами банковских продуктов.

Миф № 1 — банки предлагают лучшие кредитные условия напрямую клиентам

К сожалению, это не так, зачастую в банке не знают даже собственных кредитных программ, по которым в данный момент есть кредитный лимит, который нужно быстро/срочно реализовать.

Эта информация не была должным образом донесена до менеджеров и операционистов кредитного отдела.

Про консультации по программам поручительства МСП для малого бизнеса, или льготные ставки для конкретных отраслей наша команда вообще молчит. И это, несмотря на то, что банки являются официальным и единственным провайдером подобных государственных льгот.

Миф № 2 — банковские сотрудники всегда объективно оценивают заемщика

Если по физикам справедливость еще можно найти, то по юридическим лица и ИП сотрудники чаще всего используют стандартные и негибкие методики оценки кредитного потенциала. Например, складывают выручку последних трех месяцев, отнимают от нее уже существующие обязательства перед другими банками и присылают одобрение на смешную сумму или отказ.

Банки ориентируются только на такие отчетности, как Форма 1 и Форма 2. Внутренняя отчетность компании не является для них основанием.

Это открывает уникальные возможности кредитования, ведь способов показать картину в другом свете и обратить внимание банков на плюсы-огромное множество.

Подача определенного периметра группы в случае кредитования холдинга, учет всех существующих контрактов по дебиторской задолженности, объяснение займов «дружественных компаний» и перенос этих задолженностей в основные средства. Эти и многие другие способы банковские сотрудники знают редко, а если знают, то не будут произносить вслух в отделении банка.

Миф № 3 — условия кредитования во всех банках одинаковы

На самом деле, это далеко не так. Каждый банк имеет свою уникальную политику кредитования и набор условий, которые могут существенно варьироваться от банка к банку. Эти условия могут касаться процентных ставок, сроков кредитования, необходимости предоставления залога или поручителя, а также требований к кредитной истории и уровню дохода заемщика.

В заключении добавим, что каждое обстоятельство может служить как обременением, так и точкой роста. Подобная проблема позволяет проактивным субъектам рынка, в партнерстве с профессионалами собирать «сливки» рынка заемного капитала и успешно идти к своим целям

Капитализм, в котором мы живем, построен и существует за счет кредитной системы. Пора и Вам использовать открытые окна возможностей.

В заключении добавим, что каждое обстоятельство может служить как обременением, так и точкой роста. Подобная проблема позволяет проактивным субъектам рынка, в партнерстве с профессионалами собирать «сливки» рынка заемного капитала и успешно идти к своим целям

Капитализм, в котором мы живем, построен и существует за счет кредитной системы. Пора и Вам использовать открытые окна возможностей.

Комментарии

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