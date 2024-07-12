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Евгений
Налоговые изменения 2025

Обзор. УСН с НДС — главные изменения в НК с 2025 года

Все изменения про НДС для упрощёнцев в 7 абзацах. Кратко и только по делу - как мы любим.

Итак, закон с масштабными изменениями в налогообложении принят, далее никаких поправок уже можно не ждать. Поэтому ниже — кратко о самых важных изменениях для упрощёнцев, к которым им надо начинать готовиться прямо сейчас.

УСН с НДС - меня к этому жизнь не готовила!

1. Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС.

2. Некоторые упрощёнцы будут освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщиков НДС:

  • те, у кого за прошлый год выручка составит менее 60 млн. руб.;

  • вновь созданные ООО или ИП, подавшие заявление на применение УСН с момента регистрации.

При этом для получения освобождения никаких заявлений подавать не надо.
Продажа подакцизных товаров в прошлом году не будет препятствием к освобождению.

3. Если у освобожденного от НДС упрощёнца доходы превысят 60 млн. руб., то с 1 числа следующего месяца он теряет право на освобождение и становится плательщиком НДС.

Важно! При совмещении режимов (ПСН+ОСН, ПСН+УСН, ПСН+ЕСХН) для лимита 60 млн. руб. считается доход по обеим системам налогообложения.

4. Упрощёнцы, не имеющие права на освобождение от НДС, смогут платить НДС двумя способами по выбору:

  1. по общим ставкам 20% или 10% и с правом на вычеты;

  2. по пониженным ставкам 5% (выручка до 250 млн) или 7% (выручка от 250 до 450 млн), но без права на вычеты.

1 способ — по умолчанию. Для применения 2 способа нужно лишь подать первую декларацию со ставкой 5% (или 7%), после этого 12 налоговых периодов (36 месяцев) нужно будет применять эти ставки.

5. При превышении дохода 250 млн. руб. ставка 7% начинает применяться с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором произошло превышение.
При превышении дохода 450 млн. руб. налогоплательщик переходит на общую систему налогообложения с 1 числа того квартала, в котором произошло превышение.

6. Покупатели тех упрощёнцев, кто будет применять ставку НДС 5% (7%), смогут взять этот НДС к вычету.

7. Для упрощёнцев действуют все льготы по НДС, установленные ст. 149 НК РФ.

ТГ-канал: @nalog43

Комментарии

18
    • Евгений

      Доброе утро! Спасибо.

  • Ирина

    2. Некоторые упрощёнцы будут освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщиков НДС:

    те, у кого за прошлый год выручка составит менее 60 млн. руб.

    Так кто будет освобожден, те у кого выручка будет меньше 60 млн.руб. или те у кого доход будет меньше? Для УСН на 15% и комиссионеров это принципиальный вопрос

    • Евгений

      По НК РФ доход и выручка - это одно и то же. Не путать с прибылью, которая по НК называется "доходы, уменьшенные на расходы".

      • Ирина

        Т.е. имеется ввиду всё поступление денежных средств?

        • Евгений

          Грубо говоря - да. Хотя НДС считают не по поступлению, а по отгрузке.

          • Крестик-нолик

            Я в другом обсуждении аналогичной темы уже писала о том, что у меня одна компания на УСН 6% оказывает услуги, которые не облагаются НДС в соответствии со статьей 149 НК. Вроде бы эту статью не изменили? УСНщики ведь тоже могут ею руководствоваться? Мои мозги кипят, и я начинаю сомневаться даже в очевидных вещах...(((

        • Крестик-нолик

          Т.е. имеется ввиду всё поступление денежных средств?

          Насколько я понимаю, то всё, что попадает в КУДиР в столбец "Доходы" и, соответственно, в расчет налоговой базы по УСН хоть при 6%, хоть при 15%

        • natti
          Бухгалтер

          + внереализационные доходы и пр. в неденежном эквиваленте

        • fressigran@
          Главный бухгалтер

          Это не факт. Выручкой называется доход, полученный от основной деятельности. И он может быть не оплаченный покупателем. И мы в балансе как раз выручку отражаем + внереализационные доходы. Доходная часть. Есть расходы, кто знает.

      • Жанна

        По НК РФ доход и выручка - это одно и то же

        нет, это не всегда так даже по НК, и тем более для комиссионеров.

        Не путать с прибылью, которая по НК называется "доходы, уменьшенные на расходы"

        это не прибыль, здесь же профессиональный форум, поэтому не надо давать придуманные определения.

    • natti
      Бухгалтер

      Думаю все как было так и останиться. Главное вести учет верно.

      Т.е. как было, что агент, применяющий УСН, должен учитывать в составе доходов для целей н/о только свое вознаграждение, так и будет. А деньги, что поступили ему по договору, не признаются его доходом и не учитываются при н/о.

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