Обзор. УСН с НДС — главные изменения в НК с 2025 года

Итак, закон с масштабными изменениями в налогообложении принят, далее никаких поправок уже можно не ждать. Поэтому ниже — кратко о самых важных изменениях для упрощёнцев, к которым им надо начинать готовиться прямо сейчас.
1. Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС.
2. Некоторые упрощёнцы будут освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщиков НДС:
те, у кого за прошлый год выручка составит менее 60 млн. руб.;
вновь созданные ООО или ИП, подавшие заявление на применение УСН с момента регистрации.
При этом для получения освобождения никаких заявлений подавать не надо.
Продажа подакцизных товаров в прошлом году не будет препятствием к освобождению.
3. Если у освобожденного от НДС упрощёнца доходы превысят 60 млн. руб., то с 1 числа следующего месяца он теряет право на освобождение и становится плательщиком НДС.
Важно! При совмещении режимов (ПСН+ОСН, ПСН+УСН, ПСН+ЕСХН) для лимита 60 млн. руб. считается доход по обеим системам налогообложения.
4. Упрощёнцы, не имеющие права на освобождение от НДС, смогут платить НДС двумя способами по выбору:
по общим ставкам 20% или 10% и с правом на вычеты;
по пониженным ставкам 5% (выручка до 250 млн) или 7% (выручка от 250 до 450 млн), но без права на вычеты.
1 способ — по умолчанию. Для применения 2 способа нужно лишь подать первую декларацию со ставкой 5% (или 7%), после этого 12 налоговых периодов (36 месяцев) нужно будет применять эти ставки.
5. При превышении дохода 250 млн. руб. ставка 7% начинает применяться с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором произошло превышение.
При превышении дохода 450 млн. руб. налогоплательщик переходит на общую систему налогообложения с 1 числа того квартала, в котором произошло превышение.
6. Покупатели тех упрощёнцев, кто будет применять ставку НДС 5% (7%), смогут взять этот НДС к вычету.
7. Для упрощёнцев действуют все льготы по НДС, установленные ст. 149 НК РФ.
ТГ-канал: @nalog43
Комментарии18
Евгений, доброе утро! Спасибо за обзор! Пишите чаще!
Доброе утро! Спасибо.
Какая-то формула нового химического элемента вырисовывается - С2Н2УД😁
Так кто будет освобожден, те у кого выручка будет меньше 60 млн.руб. или те у кого доход будет меньше? Для УСН на 15% и комиссионеров это принципиальный вопрос
По НК РФ доход и выручка - это одно и то же. Не путать с прибылью, которая по НК называется "доходы, уменьшенные на расходы".
Т.е. имеется ввиду всё поступление денежных средств?
Грубо говоря - да. Хотя НДС считают не по поступлению, а по отгрузке.
Я в другом обсуждении аналогичной темы уже писала о том, что у меня одна компания на УСН 6% оказывает услуги, которые не облагаются НДС в соответствии со статьей 149 НК. Вроде бы эту статью не изменили? УСНщики ведь тоже могут ею руководствоваться? Мои мозги кипят, и я начинаю сомневаться даже в очевидных вещах...(((
Насколько я понимаю, то всё, что попадает в КУДиР в столбец "Доходы" и, соответственно, в расчет налоговой базы по УСН хоть при 6%, хоть при 15%
+ внереализационные доходы и пр. в неденежном эквиваленте
Это не факт. Выручкой называется доход, полученный от основной деятельности. И он может быть не оплаченный покупателем. И мы в балансе как раз выручку отражаем + внереализационные доходы. Доходная часть. Есть расходы, кто знает.
нет, это не всегда так даже по НК, и тем более для комиссионеров.
это не прибыль, здесь же профессиональный форум, поэтому не надо давать придуманные определения.
Думаю все как было так и останиться. Главное вести учет верно.
Т.е. как было, что агент, применяющий УСН, должен учитывать в составе доходов для целей н/о только свое вознаграждение, так и будет. А деньги, что поступили ему по договору, не признаются его доходом и не учитываются при н/о.