Обзор. УСН с НДС — главные изменения в НК с 2025 года

Все изменения про НДС для упрощёнцев в 7 абзацах. Кратко и только по делу - как мы любим.

Итак, закон с масштабными изменениями в налогообложении принят, далее никаких поправок уже можно не ждать. Поэтому ниже — кратко о самых важных изменениях для упрощёнцев, к которым им надо начинать готовиться прямо сейчас.

УСН с НДС - меня к этому жизнь не готовила!

1. Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС.



2. Некоторые упрощёнцы будут освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщиков НДС:

те, у кого за прошлый год выручка составит менее 60 млн. руб.;

вновь созданные ООО или ИП, подавшие заявление на применение УСН с момента регистрации.

При этом для получения освобождения никаких заявлений подавать не надо.

Продажа подакцизных товаров в прошлом году не будет препятствием к освобождению.



3. Если у освобожденного от НДС упрощёнца доходы превысят 60 млн. руб., то с 1 числа следующего месяца он теряет право на освобождение и становится плательщиком НДС.

Важно! При совмещении режимов (ПСН+ОСН, ПСН+УСН, ПСН+ЕСХН) для лимита 60 млн. руб. считается доход по обеим системам налогообложения.

4. Упрощёнцы, не имеющие права на освобождение от НДС, смогут платить НДС двумя способами по выбору:

по общим ставкам 20% или 10% и с правом на вычеты; по пониженным ставкам 5% (выручка до 250 млн) или 7% (выручка от 250 до 450 млн), но без права на вычеты.

1 способ — по умолчанию. Для применения 2 способа нужно лишь подать первую декларацию со ставкой 5% (или 7%), после этого 12 налоговых периодов (36 месяцев) нужно будет применять эти ставки.



5. При превышении дохода 250 млн. руб. ставка 7% начинает применяться с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором произошло превышение.

При превышении дохода 450 млн. руб. налогоплательщик переходит на общую систему налогообложения с 1 числа того квартала, в котором произошло превышение.



6. Покупатели тех упрощёнцев, кто будет применять ставку НДС 5% (7%), смогут взять этот НДС к вычету.



7. Для упрощёнцев действуют все льготы по НДС, установленные ст. 149 НК РФ.

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