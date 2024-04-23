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Я больше не налоговый резидент РФ, но у меня остались в России недвижимость и транспорт. По каким ставкам я должен платить налог на имущество и транспортный налог

Актуально, если у вас есть недвижимость и транспорт в России, а вы уехали из России и потеряли статус налогового резидента РФ.
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Ставки транспортного налога и налога на имущество физических лиц не зависят от наличия или отсутствия статуса налогового резидента РФ. Вы будете платить эти налоги как раньше.

Плательщики налога на имущество физических лиц - это физические лица, у которых есть право собственности на некое имущество, которое облагается этим налогом. Это значит, что исчисление налога на имущество физических лиц зависит от факта наличия права собственности на объекты налогообложения и не зависит от наличия или отсутствия статуса налогового резидента РФ.

А плательщики транспортного налога - это лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, которые облагаются транспортным налогом.

Ставки транспортного налога устанавливаются законами субъектов РФ и зависят от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства. Это также значит, что исчисление транспортного налога не зависит от наличия или отсутствия статуса налогового резидента РФ.

Поэтому если вы уехали из России и потеряли статус налогового резидента РФ, то с точки зрения налога на имущество физических лиц и транспортного налога для вас ничего не изменится.

Статус налогового резидента РФ нужен только для налога на доходы физических лиц. От этого статуса зависят ставки НДФЛ, возможность применять налоговые вычеты и разные льготы. Для других налогов этот статус не имеет значения.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Я больше не налоговый резидент РФ, но у меня остались в России недвижимость и транспорт. По каким ставкам я должен платить налог на имущество и транспортный налог

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