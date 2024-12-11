Дайджест для бухгалтеров малого бизнеса за 2 декабря — 8 декабря 2024

НДФЛ
Введены новые коды доходов и вычетов по НДФЛ
Перечни кодов доходов и вычетов обновили в связи с недавними поправками в НК в рамках налоговой реформы. Введены новые коды для вычета ГТО и вычетов на долгосрочные сбережения. По “северным” надбавкам утвержден новый код доходов из-за того, что с 2025 года их вывели из основной шкалы НДФЛ.
Опубликован перечень компаний и ИП для фитнес-вычета
На официальном сайте Минспорта размещен Перечень организаций и ИП на 2025 год. Получить фитнес-вычет НДФЛ можно по услугам, оказанным именно этими компаниями и ИП. При заявлении вычета за 2024 нужно руководствоваться перечнем 2024-го года.
НДФЛ при продаже квартиры - по правилам прописки продавца
По общему правилу, продать квартиру без НДФЛ можно через пять лет, но в некоторых регионах этот срок снижен. Льготу при этом можно применять, только если продавец прописан в таком регионе на момент перехода права собственности. Место нахождения недвижимости имеет значение, только если это специально прописано в региональном законе.
Утверждена форма заявления при смене старого ИИС на ИИС-3
Утверждена форма заявления, которое нужно подать в налоговую, чтобы сохранить льготы в виде вычета НДФЛ при переводе ИИС старого типа в ИИС-3. Заявление можно направить через личный кабинет налогоплательщика, в бумажном виде лично или через представителя или по почте. Заявления будут принимать до 1 февраля 2025 года.
В лимит детского вычета входят только доходы из основной базы
Детские вычеты предоставляются, пока доход с начала года не превысит лимит (в 2024 году - 350 000 руб.). В лимит нужно включать только доходы из основной налоговой базы. Кроме того, Минфин подчеркивает, что выплаты, которые освобождены от НДФЛ, учитывать не нужно.
Утверждены документы для вычетов НДФЛ в упрощенном порядке
В упрощенном порядке можно получить имущественный, инвестиционный или социальный вычет по НДФЛ. В таком случае не нужна декларация 3-НДФЛ, но нужно заявление. Формы заявлений по каждому виду вычета (имущественному, социальному, инвестиционному) налоговая утвердила новым приказом.
УСН
С НДС 20/10% на НДС 5/7% упрощенец может перейти в середине года
Упрощенец, у которого нет права на освобождение, может с 2025 года применять общие ставки НДС 10 или 20 %. При этом он вправе в течение года перейти на пониженные ставки 5 и 7%. В этом случае суммы НДС, принятые к вычету, придется восстановить.
Снижение дохода как повод уйти с пониженных ставок НДС при УСН
Освобождение от НДС для упрощенцев, чей доход за предыдущий год не превысил 60 млн, - не право, а обязанность. Даже если в этот год упрощенец платил НДС по пониженным ставкам. В этом случае не действует правило о необходимости применять ставки 5/7% не менее трех лет.
АУСН
АУСН введут в 50 регионах
Сейчас АУСН могут применять только компании и ИП в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Однако с 1 января 2025 года АУСН введут еще в 46 регионах России. Ожидается, что еще в четырех регионах этот налоговый режим станет доступен с 1 февраля 2025 года.
ПСН
Утверждены формы документов на вычет ККТ для ИП из новых регионов
Утвержден бланк уведомления на вычет ККТ для плательщиков ПСН. Вычет до 28000 руб. на покупку кассы могут получить ИП Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Он предоставляется в отношении одного экземпляра ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, работ по настройке кассы.
КАДРЫ
Работодатель вправе по своей инициативе перевести удаленщика в офис
Даже если при приеме сотруднику обещали удаленку, его в будущем могут перевести в офис. О предстоящих изменениях и их причинах работодатель обязан уведомить работника письменно за два месяца. Если сотрудник не согласен на новые условия, ему предложат другую работу. В том случае, когда вакансий нет, или работник откажется от них, его смогут уволить по основанию “отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора”.
ККТ
На чаевые чек ККТ не нужен
Чаевые официанту - это расчеты между двумя физлицами. Эти средства официант забирает себе, а не передает компании-работодателю. Поэтому чек ККТ выдавать не нужно. Равным образом не требуется отражение чаевых в бухучете и налоговом учете.
КОНТРОЛЬ
Утверждены новые формы деклараций об обороте алкоголя
*приказ Росалкогольтабакконтроля
Утверждены новые формы деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Отчитываться об обороте нужно, например, по общепиту и в случае продажи алкоголя в районах без интернета. Обновленные бланки применяются с 1 марта 2025 года. Они будут действовать до 2027 года.
Общая страничка в Инстаграм у нескольких ИП - один из признаков дробления
Если несколько компаний и ИП работают под единым торговым брендом так, что клиенты не различают их из-за общих магазинов и маркетинговой информации в соцсетях, возможны обвинения в “дроблении бизнеса”.
Ситуация. Налоговая обвинила ИП в создании схемы “дробления бизнеса” после того, как несколько своих магазинов он оформил на отца.
Позиция налоговой. Доказательства схемы такие:
- контактные данные в ЕГРИП у обоих ИП совпадали, при открытии счета в банке был указан один и тот же номер телефона;
- бухгалтер был общий, отчетность отправляли с одного IP-адреса;
- перечень основных поставщиков совпадал и первичку от контрагентов принимали по одному е-мейлу;
- магазины были оформлены в едином стиле, а для рекламы использовалась одна и та же страница в Инстаграме.
Позиция судей. Наличие схемы “дробления бизнеса” доказано.
Комментарии1
До Рязани налоговый аутсорсинг не добрался😄