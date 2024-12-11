Дайджест для бухгалтеров малого бизнеса за 2 декабря — 8 декабря 2024

НДФЛ

Введены новые коды доходов и вычетов по НДФЛ

*приказ ФНС

Перечни кодов доходов и вычетов обновили в связи с недавними поправками в НК в рамках налоговой реформы. Введены новые коды для вычета ГТО и вычетов на долгосрочные сбережения. По “северным” надбавкам утвержден новый код доходов из-за того, что с 2025 года их вывели из основной шкалы НДФЛ.

Опубликован перечень компаний и ИП для фитнес-вычета

*информация Минспорта

На официальном сайте Минспорта размещен Перечень организаций и ИП на 2025 год. Получить фитнес-вычет НДФЛ можно по услугам, оказанным именно этими компаниями и ИП. При заявлении вычета за 2024 нужно руководствоваться перечнем 2024-го года.

НДФЛ при продаже квартиры - по правилам прописки продавца

*письмо Минфина

По общему правилу, продать квартиру без НДФЛ можно через пять лет, но в некоторых регионах этот срок снижен. Льготу при этом можно применять, только если продавец прописан в таком регионе на момент перехода права собственности. Место нахождения недвижимости имеет значение, только если это специально прописано в региональном законе.

Утверждена форма заявления при смене старого ИИС на ИИС-3

*приказ ФНС

Утверждена форма заявления, которое нужно подать в налоговую, чтобы сохранить льготы в виде вычета НДФЛ при переводе ИИС старого типа в ИИС-3. Заявление можно направить через личный кабинет налогоплательщика, в бумажном виде лично или через представителя или по почте. Заявления будут принимать до 1 февраля 2025 года.

В лимит детского вычета входят только доходы из основной базы

*письмо Минфина

Детские вычеты предоставляются, пока доход с начала года не превысит лимит (в 2024 году - 350 000 руб.). В лимит нужно включать только доходы из основной налоговой базы. Кроме того, Минфин подчеркивает, что выплаты, которые освобождены от НДФЛ, учитывать не нужно.

Утверждены документы для вычетов НДФЛ в упрощенном порядке

*приказ ФНС

В упрощенном порядке можно получить имущественный, инвестиционный или социальный вычет по НДФЛ. В таком случае не нужна декларация 3-НДФЛ, но нужно заявление. Формы заявлений по каждому виду вычета (имущественному, социальному, инвестиционному) налоговая утвердила новым приказом.

УСН

С НДС 20/10% на НДС 5/7% упрощенец может перейти в середине года

*письмо Минфина

Упрощенец, у которого нет права на освобождение, может с 2025 года применять общие ставки НДС 10 или 20 %. При этом он вправе в течение года перейти на пониженные ставки 5 и 7%. В этом случае суммы НДС, принятые к вычету, придется восстановить.

Снижение дохода как повод уйти с пониженных ставок НДС при УСН

*письмо Минфина

Освобождение от НДС для упрощенцев, чей доход за предыдущий год не превысил 60 млн, - не право, а обязанность. Даже если в этот год упрощенец платил НДС по пониженным ставкам. В этом случае не действует правило о необходимости применять ставки 5/7% не менее трех лет.

АУСН

АУСН введут в 50 регионах

*информация ФНС

Сейчас АУСН могут применять только компании и ИП в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Однако с 1 января 2025 года АУСН введут еще в 46 регионах России. Ожидается, что еще в четырех регионах этот налоговый режим станет доступен с 1 февраля 2025 года.

ПСН

Утверждены формы документов на вычет ККТ для ИП из новых регионов

*приказ ФНС

Утвержден бланк уведомления на вычет ККТ для плательщиков ПСН. Вычет до 28000 руб. на покупку кассы могут получить ИП Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Он предоставляется в отношении одного экземпляра ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, работ по настройке кассы.

КАДРЫ

Работодатель вправе по своей инициативе перевести удаленщика в офис

*письмо Роструда

Даже если при приеме сотруднику обещали удаленку, его в будущем могут перевести в офис. О предстоящих изменениях и их причинах работодатель обязан уведомить работника письменно за два месяца. Если сотрудник не согласен на новые условия, ему предложат другую работу. В том случае, когда вакансий нет, или работник откажется от них, его смогут уволить по основанию “отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора”.

ККТ

На чаевые чек ККТ не нужен

*письмо Минфина

Чаевые официанту - это расчеты между двумя физлицами. Эти средства официант забирает себе, а не передает компании-работодателю. Поэтому чек ККТ выдавать не нужно. Равным образом не требуется отражение чаевых в бухучете и налоговом учете.

КОНТРОЛЬ

Утверждены новые формы деклараций об обороте алкоголя

*приказ Росалкогольтабакконтроля

Утверждены новые формы деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Отчитываться об обороте нужно, например, по общепиту и в случае продажи алкоголя в районах без интернета. Обновленные бланки применяются с 1 марта 2025 года. Они будут действовать до 2027 года.

Общая страничка в Инстаграм у нескольких ИП - один из признаков дробления

*решение суда

Если несколько компаний и ИП работают под единым торговым брендом так, что клиенты не различают их из-за общих магазинов и маркетинговой информации в соцсетях, возможны обвинения в “дроблении бизнеса”.

Ситуация. Налоговая обвинила ИП в создании схемы “дробления бизнеса” после того, как несколько своих магазинов он оформил на отца.

Позиция налоговой. Доказательства схемы такие:

- контактные данные в ЕГРИП у обоих ИП совпадали, при открытии счета в банке был указан один и тот же номер телефона;

- бухгалтер был общий, отчетность отправляли с одного IP-адреса;

- перечень основных поставщиков совпадал и первичку от контрагентов принимали по одному е-мейлу;

- магазины были оформлены в едином стиле, а для рекламы использовалась одна и та же страница в Инстаграме.

Позиция судей. Наличие схемы “дробления бизнеса” доказано.