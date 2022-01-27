УСН. Конец эпохи

Когда в начале 2024 года объявили, что будет осуществляться переход к прогрессивной системе налогообложения, то разумно было ожидать, что будут изменения по налогообложению доходов (налог на прибыль и НДФЛ). И эти изменения состоялись. Но какая модернизация налоговой системы без НДС?!

Помимо того, что в рамках налоговой модернизации ввели прогрессивную шкалу по НДФЛ, была введена также и «прогрессивная шкала НДС» для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения (УСН). Она выглядит следующим образом:

до 60 млн руб — необлагаемый доход,

далее ставка НДС 5% (при выручке до 250 млн руб в год) и 7% (450 млн руб),

а также ещё ставки 10% и 20% (с вычетами).

Дополнительные доходы бюджета в результате введения для налогоплательщиков на УСН «прогрессивной шкалы НДС» превышают даже дополнительные доходы от новой шкалы по НДФЛ. Так что изменение по НДС с многих точек зрение значимое.

Помимо доходов создаются еще и новые возможности для налогового контроля. Теперь все поставщики с существенными оборотами через декларацию по НДС должны будут направлять данные о счетах-фактурах в часто упоминаемую систему АСК НДС-2. Перед включением практически всех значимых поставщиков в действительный налоговый контроль стоит задача вывести на новый уровень прозрачность цепочек поставок и деловой среды.

Для налогоплательщиков, которые в настоящее время вообще не платят НДС в силу освобождения УСН, это вообще самое главное налоговое изменение не года, а жизни. Налог в 5 или 7% от оборота для тех, кто работает на потребительском рынке, — это принципиальный фактор бизнес-модели в целом.

К тому же это изменение предназначено для социальной группы предпринимателей, которые ранее были нарочито огорожены от существенной налоговой нагрузки и контрольных мероприятий. Для них концепт «налогового изъятия» из доходов может иметь наибольшую новизну.

В этой связи данное изменение также является и ключевым вызовом для налогового контроля в 2025 году. Для налоговых органов это не взаимодействие с пятьюстами налогоплательщиками, которые на виду и, в силу своей осознанной открытости и доверия, вступили в налоговый мониторинг. В рассматриваемой среде, состоящей из десятков тысяч предпринимателей, могут встречаться другие налоговые практики и уровень продвинутости налогового правосознания. Новые налоговые правила должны прийти в этот предпринимательский мир. Как эти правила будут приняты?

И сложность не столько в том, чтобы разобраться в особенностях налогового учета по НДС или в том, как изменить формулировки действующих договоров. От проницательных налогоплательщиков не ускользает тот факт, что необходимо будет больше платить в бюджет. Не то чтобы с УСН начинают брать налогов больше, чем с «обычного» бизнеса. По налогу на прибыль преференции даже увеличились. Только от этого ощущения многих субъектов предпринимательства не сильно улучшились. Возможно, в этой связи для налогоплательщиков с более богатым жизненным опытом в качестве промоушена для вступления в клуб плательщиков НДС вообще предусмотрена программа индульгенции по прошлым периодам. Пожелаем всем налогоплательщикам, которых касается данное изменение, мудрости и принятия изменений и новой реальности.

При этом ключевой и волнительный сюжет следующего года связан с теми налогоплательщиками, до которых не достучатся в рамках разъяснительной информационной кампании, и которые попробуют «уйти в леса». Для данного сектора экономики, уж лучше вынужденно осуществить дополнительный вклад в инфляцию, чем прочувствовать силу законных мер налогового контроля.

Удобство и выгодность системы УСН уже никогда не будут прежними. Всё когда-то заканчивается.