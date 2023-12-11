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Андрей Илларионов
Судебная практика по налоговым спорам

Что делать, если ФНС не возвращает проценты? Возврат процентов на сумму излишне взысканных денежных средств

Что делать, если налоговый орган не возвращает проценты, установленные ст. 79 НК РФ.
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Обществу на праве собственности принадлежит нежилое здание. Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2016 № 789-ПП данное здание включено в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (далее - Перечень), утвержденный постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП (далее — Постановление № 700-ПП), в связи с чем обществом исчислен и уплачен налог на имущество организаций за 2017 год исходя из кадастровой стоимости здания.

Впоследствии вступившим в законную силу решением Московского городского суда от 30.03.2021 по административному делу № 3а-998/2021 отдельные положения Перечня, в котором было обозначено принадлежащее налогоплательщику нежилое здание, признаны недействующими с момента начала того налогового периода, на который они изначально распространяли свое действие. Суд по указанному делу пришел к выводу о том, что спорное здание не соответствует критериям, предусмотренным пунктом 3 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 1.1 Закона города Москвы от 05.11.2003 № 64.

Обществом были потребованы проценты на сумму излишне взысканных денежных средств.

В соответствии с п.4 ст. 79 НК, проценты на сумму излишне взысканных денежных средств начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата излишне взысканных сумм либо учета излишне взысканных сумм в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента.

Проценты начисляются за весь период переплаты, если ее возникновение связано с взиманием налога со стороны государства в размере, не соответствующем законодательству и превышающем величину действительной налоговой обязанности. Из этого же исходит Конституционный Суд Российской Федерации (Постановление от 08.11.2022 № 47-П, определения от 21.06.2001 № 173-О и др.).

Принимая во внимание изложенное, если основанием для излишнего поступления налогов в бюджет послужило издание незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения (статья 6 НК), спорные суммы налогов должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам. Такие суммы налогов не могут рассматриваться как излишне уплаченные, что влекло бы за собой ограничение начисления процентов только периодом просрочки налогового органа в осуществлении возврата налога, поскольку в упомянутой ситуации налогоплательщик не допустил ошибки, а исполнял действующее законодательство.

Во всяком случае, добросовестный налогоплательщик, исполнявший обязанность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, не может быть поставлен в более обременительное положение в сравнение с лицами, уклонявшимися от исполнения данной обязанности, что произошло бы в случае отказа в применении пункта 5 статьи 79 НК в сложившейся ситуации.

Данные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2023 № 305-ЭС23-2253 по делу № А40-16745/2022 (ООО Фирма «ПАНТАН» против ИФНС России № 14 по г. Москве) об обязании начислить и уплатить проценты на сумму излишне взысканного налога, исчисленные со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата, рассчитанные исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Аналогичные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2023 № 305-ЭС22-29265 по делу № А40-60643/2022 (ООО «Красный Дом» против ИФНС России № 18 по г. Москве, Правительства Москвы).

Порядок возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, регулируется ст. 79 НК. Правила возврата излишне взысканных средств содержатся, в частности, в п. 4 ст. 79 НК.

Согласно абз. 1 и 2 этой нормы возврат излишне взысканных средств (при установлении данного факта) осуществляется налоговым органом самостоятельно в пределах сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС.

Если положительное сальдо по ЕНС имеет место, инспекция направляет в территориальный орган Федерального казначейства поручение о возврате излишне взысканной суммы, а тот (не позднее следующего рабочего дня после получения поручения) должен перечислить возвращаемые средства на открытый счет организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в банке, информация о котором имеется у налоговых органов (п. 4, 6 ст. 79 НК РФ).

Излишне взысканные суммы возвращаются с процентами, рассчитанными по ключевой ставке ЦБ РФ.

Если положительного сальдо нет, инспекция зачтет излишне взысканную сумму в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. В этом случае на излишне взысканную сумму также начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ РФ (за период со дня, следующего за днем ее излишнего взыскания, по день ее учета в счет исполнения совокупной обязанности - Порядок возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, регулируется ст. 79 НК. Правила возврата излишне взысканных средств содержатся, в частности, в п. 4 ст. 79 НК.

Согласно абз. 1 и 2 этой нормы возврат излишне взысканных средств (при установлении данного факта) осуществляется налоговым органом самостоятельно в пределах сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС.

Если положительное сальдо имеет место, инспекция направляет в территориальный орган Федерального казначейства поручение о возврате излишне взысканной суммы, а тот (не позднее следующего рабочего дня после получения поручения) должен перечислить возвращаемые средства на открытый счет организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в банке, информация о котором имеется у налоговых органов (п. 4, 6 ст. 79 НК).

Излишне взысканные суммы возвращаются с процентами, рассчитанными по ключевой ставке ЦБ РФ.

Если положительного сальдо нет, инспекция зачтет излишне взысканную сумму в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. В этом случае на излишне взысканную сумму также начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ РФ (за период со дня, следующего за днем ее излишнего взыскания, по день ее учета в счет исполнения совокупной обязанности — п. 4 ст. 79 НК).

Если положительного сальдо недостаточно для полного возврата излишне взысканных средств, инспекция осуществит частичный возврат. Часть излишне взысканной суммы в пределах положительного сальдо она вернет, другую часть учтет в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. На излишне взысканную сумму будут начислены проценты, что следует из п. 2, 4 ст. 79 НК.

Если положительного сальдо недостаточно для полного возврата излишне взысканных средств, инспекция осуществит частичный возврат. Часть излишне взысканной суммы в пределах положительного сальдо она вернет, другую часть учтет в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. На излишне взысканную сумму будут начислены проценты, что следует из п. 2, 4 ст. 79 НК.

Если налоговая не доначислила или не вернула проценты, установленные п. 4 ст. 79 НК, то следует обратиться с соответствующим заявлением в налоговый орган.

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