Что делать, если ФНС не возвращает проценты? Возврат процентов на сумму излишне взысканных денежных средств

Обществу на праве собственности принадлежит нежилое здание. Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2016 № 789-ПП данное здание включено в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (далее - Перечень), утвержденный постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП (далее — Постановление № 700-ПП), в связи с чем обществом исчислен и уплачен налог на имущество организаций за 2017 год исходя из кадастровой стоимости здания.

Впоследствии вступившим в законную силу решением Московского городского суда от 30.03.2021 по административному делу № 3а-998/2021 отдельные положения Перечня, в котором было обозначено принадлежащее налогоплательщику нежилое здание, признаны недействующими с момента начала того налогового периода, на который они изначально распространяли свое действие. Суд по указанному делу пришел к выводу о том, что спорное здание не соответствует критериям, предусмотренным пунктом 3 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 1.1 Закона города Москвы от 05.11.2003 № 64.

Обществом были потребованы проценты на сумму излишне взысканных денежных средств.

В соответствии с п.4 ст. 79 НК, проценты на сумму излишне взысканных денежных средств начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата излишне взысканных сумм либо учета излишне взысканных сумм в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента.

Проценты начисляются за весь период переплаты, если ее возникновение связано с взиманием налога со стороны государства в размере, не соответствующем законодательству и превышающем величину действительной налоговой обязанности. Из этого же исходит Конституционный Суд Российской Федерации (Постановление от 08.11.2022 № 47-П, определения от 21.06.2001 № 173-О и др.).

Принимая во внимание изложенное, если основанием для излишнего поступления налогов в бюджет послужило издание незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения (статья 6 НК), спорные суммы налогов должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам. Такие суммы налогов не могут рассматриваться как излишне уплаченные, что влекло бы за собой ограничение начисления процентов только периодом просрочки налогового органа в осуществлении возврата налога, поскольку в упомянутой ситуации налогоплательщик не допустил ошибки, а исполнял действующее законодательство.

Во всяком случае, добросовестный налогоплательщик, исполнявший обязанность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, не может быть поставлен в более обременительное положение в сравнение с лицами, уклонявшимися от исполнения данной обязанности, что произошло бы в случае отказа в применении пункта 5 статьи 79 НК в сложившейся ситуации.

Данные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2023 № 305-ЭС23-2253 по делу № А40-16745/2022 (ООО Фирма «ПАНТАН» против ИФНС России № 14 по г. Москве) об обязании начислить и уплатить проценты на сумму излишне взысканного налога, исчисленные со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата, рассчитанные исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Аналогичные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2023 № 305-ЭС22-29265 по делу № А40-60643/2022 (ООО «Красный Дом» против ИФНС России № 18 по г. Москве, Правительства Москвы).

Порядок возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, регулируется ст. 79 НК. Правила возврата излишне взысканных средств содержатся, в частности, в п. 4 ст. 79 НК.

Согласно абз. 1 и 2 этой нормы возврат излишне взысканных средств (при установлении данного факта) осуществляется налоговым органом самостоятельно в пределах сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС.

Если положительное сальдо по ЕНС имеет место, инспекция направляет в территориальный орган Федерального казначейства поручение о возврате излишне взысканной суммы, а тот (не позднее следующего рабочего дня после получения поручения) должен перечислить возвращаемые средства на открытый счет организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в банке, информация о котором имеется у налоговых органов (п. 4, 6 ст. 79 НК РФ).

Излишне взысканные суммы возвращаются с процентами, рассчитанными по ключевой ставке ЦБ РФ.

Если положительного сальдо нет, инспекция зачтет излишне взысканную сумму в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. В этом случае на излишне взысканную сумму также начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ РФ (за период со дня, следующего за днем ее излишнего взыскания, по день ее учета в счет исполнения совокупной обязанности - Порядок возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, регулируется ст. 79 НК. Правила возврата излишне взысканных средств содержатся, в частности, в п. 4 ст. 79 НК.

Согласно абз. 1 и 2 этой нормы возврат излишне взысканных средств (при установлении данного факта) осуществляется налоговым органом самостоятельно в пределах сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС.

Если положительное сальдо имеет место, инспекция направляет в территориальный орган Федерального казначейства поручение о возврате излишне взысканной суммы, а тот (не позднее следующего рабочего дня после получения поручения) должен перечислить возвращаемые средства на открытый счет организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в банке, информация о котором имеется у налоговых органов (п. 4, 6 ст. 79 НК).

Излишне взысканные суммы возвращаются с процентами, рассчитанными по ключевой ставке ЦБ РФ.

Если положительного сальдо нет, инспекция зачтет излишне взысканную сумму в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. В этом случае на излишне взысканную сумму также начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ РФ (за период со дня, следующего за днем ее излишнего взыскания, по день ее учета в счет исполнения совокупной обязанности — п. 4 ст. 79 НК).

Если положительного сальдо недостаточно для полного возврата излишне взысканных средств, инспекция осуществит частичный возврат. Часть излишне взысканной суммы в пределах положительного сальдо она вернет, другую часть учтет в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. На излишне взысканную сумму будут начислены проценты, что следует из п. 2, 4 ст. 79 НК.

Если положительного сальдо недостаточно для полного возврата излишне взысканных средств, инспекция осуществит частичный возврат. Часть излишне взысканной суммы в пределах положительного сальдо она вернет, другую часть учтет в счет исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. На излишне взысканную сумму будут начислены проценты, что следует из п. 2, 4 ст. 79 НК.

Если налоговая не доначислила или не вернула проценты, установленные п. 4 ст. 79 НК, то следует обратиться с соответствующим заявлением в налоговый орган.

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