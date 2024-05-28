Нужно ли восстанавливать НДС при импорте бракованной продукции

При импорте товаров НДС облагается сама операция по ввозу (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ) и к вычету принимается именно тот налог, который был уплачен по данной операции (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Вопрос

В результате покупки товара у иностранного поставщика (импорт), сумма НДС принята к вычету в полном объеме. Товар реализован на внутреннем рынке российским покупателям, часть товара возвращен Обществу как бракованный с последующей корректировкой реализации.

Иностранный поставщик признал данную часть реализованных товаров браком, на основании рекламационных актов.

Отправка данного товара обратно иностранному поставщику признана экономически не целесообразной, в связи с чем, он утилизирован специализированной организацией, (акты на утилизацию в наличии есть), но сумма бракованной продукции (товара) Обществом не учтена в составе прочих расходов.

Задолженность перед иностранным контрагентом уменьшена в результате обнаружения брака на основании актов рекламации.

Расходы по утилизации приняты Обществом.

Ответ

Налог, уплаченный при ввозе данного товара, а также налоговый вычет по этой операции корректировать не нужно. Связано это с тем, что при импорте товаров НДС облагается сама операция по ввозу (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ) и к вычету принимается именно тот налог, который был уплачен по данной операции (п. 2 ст. 171 НК РФ).

НДС был уплачен в связи с тем, что при импорте товаров НДС облагается сама операция по ввозу (пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ) и к вычету принимается именно тот налог, который был уплачен по данной операции (п. 2 ст. 171 НК РФ). Поэтому корректировать вычеты, на наш взгляд, не нужно.

Аналогичный в общем-то подход можно проследить в выводах судов

В Постановлении ФАС СЗО от 22.12.2005 № А13-3952/2005-14. Факты уплаты обществом «таможенного» НДС при ввозе на территорию РФ товаров (яблок) в режиме свободного обращения и оприходования этих товаров, что согласно ст. ст. 171 — 173 НК РФ является основанием для применения налоговых вычетов и возмещения уплаченных сумм НДС, инспекцией не оспариваются. То обстоятельство, что часть ввезенных товаров не была в дальнейшем реализована в связи с возвратом некачественных яблок российскими покупателями и списанием их вследствие нарушения теплового режима хранения, не является в силу названных норм основанием для отказа в применении налоговых вычетов. Не предусмотрены п. 2 ст. 170 НК РФ данные обстоятельства и в качестве основания для восстановления и уплаты в бюджет сумм НДС. (То обстоятельство, что часть ввезенных товаров не была в дальнейшем реализована в связи с возвратом некачественных яблок российскими покупателями и списания их вследствие нарушения теплового режима хранения, не является в силу названных норм основанием для отказа в применении налоговых вычетов. Не предусмотрены пунктом 2 статьи 170 НК РФ данные обстоятельства и в качестве основания для восстановления и уплаты в бюджет сумм НДС).

ФАС МО в Постановлении от 02.11.2005 № КА-А40/10578-05-П пришел к выводу, что организацией правомерно заявлены налоговые вычеты при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, поскольку соблюдены условия, установленные ст. ст. 171, 172 НК РФ (товары приобретены с целью перепродажи и приняты на учет). То обстоятельство, что впоследствии заявитель не смог совершить с товаром операций, признаваемых объектами налогообложения, не является основанием для восстановления НДС, поскольку необходимость восстановления НДС, принятого к вычету, предусмотрена только для тех случаев, когда приобретенные товары используются для осуществления операций, перечисленных в п. 2 ст. 170 НК РФ.

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