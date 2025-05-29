В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А27-3874/2022, следует подчеркнуть, что факт расходования денежных средств физическим лицом не является достаточным и надлежащим доказательством получения им дохода.

Факт расходования физическим лицом денежных средств не подтверждает получение дохода

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А27-3874/2022, следует подчеркнуть, что факт расходования денежных средств физическим лицом не является достаточным и надлежащим доказательством получения им дохода, подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Согласно положениям статей 208 и 209 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), объектом налогообложения НДФЛ признается именно доход, полученный налогоплательщиком от источников в Российской Федерации и (или) за ее пределами. При этом, в соответствии со статьей 41 НК РФ, доходом считается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которая должна быть объективно оценена и подтверждена в рамках налогового законодательства.

Важнейшим процессуальным принципом является презумпция невиновности налогоплательщика: лицо считается не виновным в совершении налогового правонарушения до тех пор, пока его виновность не будет доказана налоговыми органами в установленном законом порядке. Обязанность доказывания факта нарушения и виновности налогоплательщика возлагается исключительно на налоговые органы. При наличии неустранимых сомнений в виновности налогоплательщика, такие сомнения трактуются в его пользу (пункт 6 статьи 108 НК РФ).

В рассматриваемом случае, внесение денежных средств на банковские счета физического лица в 2017 и 2018 годах не может автоматически квалифицироваться как получение дохода, подлежащего налогообложению. Данные действия свидетельствуют лишь о расходовании или вложении денежных средств самим налогоплательщиком, но не подтверждают факт возникновения у него экономической выгоды, которая должна быть признана доходом в налоговом смысле.

Таким образом, вывод суда однозначен: для признания денежных средств доходом, облагаемым НДФЛ, необходимо наличие объективных доказательств их происхождения именно как дохода, а не просто факта их расходования или перемещения. Налоговые органы обязаны представить такие доказательства, а отсутствие их либо наличие сомнений в их достоверности должно трактоваться в пользу налогоплательщика.

В юридической практике данный подход сохраняет фундаментальный принцип налогового права — расходы не равны доходам, и бремя доказывания дохода лежит на налоговом органе.