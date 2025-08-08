Под угрозой недоимки вся цепочка контрагентов

Недавние изменения в подходах налоговых органов вызывают серьезные опасения у предпринимателей. В моей практике были случаи когда, налоговые инспекции начали взыскивать недоимки по налогам с налогоплательщиков, которые являются звеньями цепочки по разрыву НДС, что приводит к двойному налогообложению.
🔍 Что происходит?
⦁ Ранее, если бизнесу вменяли нарушения из-за взаимодействия с «техническими» компаниями для получения необоснованной налоговой выгоды, недоимку должен был оплачивать бенефициар схемы.
⦁ Теперь налоговики все чаще привлекают к ответственности несколько компаний по одному и тому же правонарушению.
💡 Как это работает?
При проведении налоговых проверок, если предприятию вменяют нарушение, связанное с фиктивными контрагентами, недоимка по НДС и налогу на прибыль может быть взыскана как с бенефициара схемы, так и с контрагентов, которые могут находиться под контролем других налоговых инспекций.
Суды обычно сейчас так глубоко не разбираются в цепочке контрагентов, а переписывают аргументы налоговых органов.
⚠️ Выводы
Предпринимателям стоит быть особенно внимательными к своим контрагентам и тщательно проверять их на предмет возможных налоговых рисков. Важно помнить, что налоговые органы могут действовать одновременно по нескольким направлениям, что может привести к значительным финансовым потерям.
Если у вас есть вопросы или вы столкнулись с подобными ситуациями, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам!
