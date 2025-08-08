Под угрозой недоимки вся цепочка контрагентов

💡 Как это работает?

При проведении налоговых проверок, если предприятию вменяют нарушение, связанное с фиктивными контрагентами, недоимка по НДС и налогу на прибыль может быть взыскана как с бенефициара схемы, так и с контрагентов, которые могут находиться под контролем других налоговых инспекций.

Суды обычно сейчас так глубоко не разбираются в цепочке контрагентов, а переписывают аргументы налоговых органов.