Работник получил деньги на представительские расходы, но не подтвердил их расходование. Нужно ли начислять НДФЛ на незакрытый подотчет?

Подотчетное лицо обязано в срок, установленный работодателем, представить авансовый отчет и подтверждающие документы (п. 6.3 Указаний ЦБ РФ № 3210‑У). Невыполнение этой обязанности снимает основание для непризнания выплат доходом.

Да. Если работник не представил авансовый отчет и подтверждающие документы в установленный срок (или не вернул деньги), суммы подотчета считаются полученными им в личных целях и подлежат налогообложению НДФЛ. На такую сумму также начисляются страховые взносы.

  • Доход в понимании НК РФ — это экономическая выгода в денежной или натуральной форме, подлежащая учету, если её можно оценить (ст. 41 НК РФ).

  • При отсутствии подтверждения расходов работником у работодателя отсутствует доказательство целевого использования средств. Следовательно, деньги признаются доходом работника.

  • Подотчетное лицо обязано в срок, установленный работодателем, представить авансовый отчет и подтверждающие документы (п. 6.3 Указаний ЦБ РФ № 3210‑У). Невыполнение этой обязанности снимает основание для непризнания выплат доходом.

  • Минфин в письме от 14.08.25 № 03‑03‑06/1/79115 подтвердил именно такой подход.

Практические рекомендации работодателю

  • Оформлять выдачу подотчетных сумм приказом/распоряжением и фиксировать срок отчетности.

  • Напоминать работнику о сроках представления авансового отчета.

  • При непредставлении отчета документально оформить отказ в отчетности и начислить НДФЛ и страховые взносы с суммы незакрытого подотчета.

  • Рассмотреть возможность взыскания с работника сумм, если он затем подтвердит расходы или вернёт деньги.

