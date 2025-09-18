Работник получил деньги на представительские расходы, но не подтвердил их расходование. Нужно ли начислять НДФЛ на незакрытый подотчет?

Ответ

Да. Если работник не представил авансовый отчет и подтверждающие документы в установленный срок (или не вернул деньги), суммы подотчета считаются полученными им в личных целях и подлежат налогообложению НДФЛ. На такую сумму также начисляются страховые взносы.