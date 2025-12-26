Взнос НМА, как грамотная инвестиция

Ключевые моменты по безвозмездной передаче НМА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (подпунктом 4 пункта 3 статьи 39 НК РФ) в целях главы 21 НК РФ не признаются объектом налогообложения (не признается реализацией товаров, работ или услуг) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер. Это касается, в частности, вкладов в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, вкладов по договору простого товарищества, договору инвестиционного товарищества, а также паевых взносов в паевые фонды кооперативов. Вклад в имущество без увеличения уставного капитала Согласно статьям 66.1 Гражданского кодекса РФ и 27 Федерального закона «Об ООО», вклад в имущество без увеличения уставного капитала представляет собой безвозмездную передачу участником (акционером) своей компании различных благ (денежных средств, акций, долей в других юридических лицах, недвижимого имущества и т. п.) без изменения уставного капитала и номинального размера долей участников.

Основная цель такого вклада — финансирование и поддержание деятельности компании, при этом не требуется внесение изменений в устав и ЕГРЮЛ. Такой вклад носит инвестиционный характер, и на основании пункта 3 статьи 39 НК РФ он не облагается НДС. Об этом свидетельствуют выводы суда, озвученные в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 10.03.2025 № Ф06-71/2025 по делу № А65-19667/2024. Выводы суда Суд подтвердил, что передача имущества без увеличения доли в уставном капитале не облагается НДС. Арбитражный суд Поволжского округа отклонил доводы Инспекции Федеральной налоговой службы о том, что отчуждение недвижимого имущества в качестве вклада в имущество является безвозмездной передачей и должно облагаться НДС. Судьи указали на правила статьи 39 НК РФ, подчеркивая, что передача имущества, которая имеет инвестиционный характер, не признается реализацией. В своем постановлении суд отметил, что вклады в имущество, хотя и не изменяют структуру уставного капитала и номинальную стоимость долей участников, приращивают имущество общества и, таким образом, увеличивают действительную стоимость доли. Поэтому такая передача также носит инвестиционный характер и не подлежит налогообложению НДС. Льготные механизмы налогообложения Налоговый кодекс РФ предусматривает два льготных механизма, которые позволяют освобождать безвозмездные вклады от налогообложения:

1. Безвозмездная передача имущества на основании подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ: - Доля участия передающей (принимающей) стороны в уставном капитале принимающей (передающей) стороны должна составлять более 50%. - Собственники компании должны оформить соответствующее решение о внесении вклада (вкладов) в имущество организации. Вклад в имущество могут осуществлять не все участники (или не пропорционально долям участия), если такая возможность закреплена в Уставе. Порядок принятия решения о внесении вкладов может быть детально проработан в корпоративном договоре.

2. Вклад в имущество хозяйственного общества или товарищества от своего участника или акционера по подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ: - Имущество, имущественные и неимущественные права может передать любой участник общества: юридическое или физическое лицо, независимо от размера доли в уставном капитале. - При вкладе в имущество отсутствуют ограничения в распоряжении имуществом в течение года с момента передачи. - Передаваться может как имущество, так и имущественные и неимущественные права, имеющие денежную оценку. Таким образом, безвозмездная передача НМА имеет свои особенности и преимущества, позволяя участникам организаций оптимизировать налоговые обязательства.