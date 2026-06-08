ФНС и прокуратура ликвидируют «бумажный НДС»: как работает новая схема зачисток

Как ФНС формирует списки: роль контрольных соотношений

Ключевой вопрос — как именно налоговики определяют, какие компании попадают в такие списки? Ответ кроется в использовании так называемых «контрольных соотношений» (к/с). Это специальный раздел в системе ФНС, с которым работает исключительно контрольно‑аналитическое управление.

При формировании списков инспекторы ориентируются только на данные из раздела контрольных соотношений и не учитывают другую информацию из АИС — например, данные из системы управления рисками (СУР), «деревья» взаимосвязей или комментарии. Примечательно, что большинство рядовых сотрудников ФНС, так называемые «пробивалы», в 99 % случаев даже не знают о существовании этого раздела. О нём часто не осведомлены и владельцы НДС‑площадок, не говоря уже об их клиентах.

Суть контрольных соотношений в том, что через 30 дней после сдачи декларации в этом разделе становятся видны цифры, отражающие объём схемного НДС. Причём это происходит даже в тех случаях, когда по всем остальным параметрам в АИС с юрлицом всё выглядит благополучно — нет ни разрывов, ни расхождений. Данные в контрольных соотношениях формируются на основе анализа всех известных налоговикам схем. На сегодняшний день у площадок фактически не осталось схем, которые не были бы известны ФНС и не учтены в разделе к/с.