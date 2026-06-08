ФНС и прокуратура ликвидируют «бумажный НДС»: как работает новая схема зачисток

Федеральная налоговая служба совместно с прокуратурой проводит масштабную зачистку рынка «бумажного НДС». В рамках этой работы налоговики сформировали список из 4 тысяч юридических лиц — технических компаний, которые использовались площадками для манипуляций с налогом на добавленную стоимость. Этот перечень был направлен в прокуратуру, которая оперативно дала ответ. На его основании ФНС удалила отчётность всех указанных юрлиц из автоматизированных систем — АИС и АСК НДС.
В чём суть действий ФНС
Важно понимать специфику принятых мер: речь не идёт об отзыве электронных цифровых подписей или обнулении отчётности по кварталам. Налоговики пошли дальше — они полностью удалили данные об отчётности этих юрлиц из информационных систем. На практике это означает, что при вводе ИНН любой из этих компаний в профильном ПО пользователь увидит пустоту — никаких данных о деятельности и отчётности просто не будет.
Последствия для участников рынка серьёзные: площадки не могут восстановить отчётность по этим юрлицам, а всем, кто приобретал «бумажный НДС» напрямую у этих 4 тысяч компаний, грозят доначисления налогов, штрафы, пени и даже уголовная ответственность.
Как ФНС формирует списки: роль контрольных соотношений
Ключевой вопрос — как именно налоговики определяют, какие компании попадают в такие списки? Ответ кроется в использовании так называемых «контрольных соотношений» (к/с). Это специальный раздел в системе ФНС, с которым работает исключительно контрольно‑аналитическое управление.
При формировании списков инспекторы ориентируются только на данные из раздела контрольных соотношений и не учитывают другую информацию из АИС — например, данные из системы управления рисками (СУР), «деревья» взаимосвязей или комментарии. Примечательно, что большинство рядовых сотрудников ФНС, так называемые «пробивалы», в 99 % случаев даже не знают о существовании этого раздела. О нём часто не осведомлены и владельцы НДС‑площадок, не говоря уже об их клиентах.
Суть контрольных соотношений в том, что через 30 дней после сдачи декларации в этом разделе становятся видны цифры, отражающие объём схемного НДС. Причём это происходит даже в тех случаях, когда по всем остальным параметрам в АИС с юрлицом всё выглядит благополучно — нет ни разрывов, ни расхождений. Данные в контрольных соотношениях формируются на основе анализа всех известных налоговикам схем. На сегодняшний день у площадок фактически не осталось схем, которые не были бы известны ФНС и не учтены в разделе к/с.
Масштаб и перспективы кампании
Список из 4 тысяч юрлиц — это первый подобный опыт со стороны ФНС. Примечательно, что больше половины компаний из этого перечня уже были ликвидированы, а по многим истёк срок, в течение которого можно произвести доначисления. Тем не менее налоговая служба готовит новые списки и планирует проводить такие операции на систематической основе.
Отчёты, которые сдаются сейчас техническими компаниями, со временем тоже будут попадать в новые списки. Алгоритм останется прежним: формирование списка на основе контрольных соотношений, запрос в прокуратуру, получение ответа и удаление данных из АИС. Пока неизвестно, через какое именно время после сдачи декларации будет происходить удаление — это покажет только практика и скорость, с которой ФНС будет формировать новые перечни.
Почему избежать попадания в список невозможно
Площадки часто уверяют клиентов, что если в СУР нет признаков нарушений и нет разрывов в «дереве» взаимосвязей, то компания в безопасности. Однако это заблуждение. Как уже отмечалось, при формировании списков ФНС ориентируется исключительно на контрольные соотношения, игнорируя другие показатели. Соответственно, никакие меры, направленные на «маскировку» в рамках СУР или «деревьев», не помогут избежать удаления из системы.
Проблемы и риски для НДС‑площадок
Для площадок новая практика ФНС создаёт серьёзные операционные трудности. Им необходимо постоянно наращивать парк технических компаний, чтобы компенсировать те, которые удаляются из системы. При этом они обязаны выполнять гарантийные обязательства по старым объёмам.
Например, если у площадки удалили 500 технических юрлиц, ей нужно оперативно найти как минимум столько же новых компаний, на которые можно подавать уточняющие декларации. Учитывая, что «безопасный» объём операций на одно техническое лицо ежегодно сокращается, на 500 удаленных компаний может потребоваться уже 1 000 новых. Чтобы эти новые компании могли подавать уточнёнки, они должны иметь определённую «историю» — как правило, не менее года. Таким образом, площадкам необходимо постоянно поддерживать значительный резерв «зрелых» юрлиц, чтобы выполнять свои обязательства.
Вряд ли какая‑либо площадка способна в моменте извлечь из своего резерва 1 000 готовых к работе юридических лиц. Финансовая модель площадок, актуальная ещё год назад, не предусматривала необходимости массово генерировать уточняющие декларации и поддерживать огромный резерв технических компаний. Это ставит под угрозу саму экономическую целесообразность их работы.
Дополнительные факторы давления
На ситуацию влияют и другие негативные для площадок факторы:
Дефицит «пробивалов». Значительная часть сотрудников ФНС, которые ранее предоставляли инсайдерскую информацию о данных из АИС, привлечена к ответственности. Это ограничивает возможности площадок по мониторингу рисков.
Нехватка номинальных директоров. Возникает дефицит людей, готовых формально возглавлять технические компании.
Отказ от гарантий. На фоне этих проблем крупные площадки начинают отказываться от предоставления каких‑либо гарантий своим клиентам.
Риски для покупателей «бумажного НДС»
Клиентам, которые сейчас приобретают «бумажный НДС», важно помнить о сроках давности. По налоговым правонарушениям срок привлечения к ответственности составляет три года, а по уголовным делам он фактически не ограничен. В условиях дефицита федерального бюджета (который, по некоторым оценкам, достигает 11 триллионов рублей) вероятность активизации контрольных мероприятий остаётся высокой.
Выводы и прогнозы
Практика массового удаления данных о технических компаниях из систем ФНС знаменует собой новый этап борьбы с незаконным возмещением НДС. Площадки сталкиваются с фундаментальными проблемами, которые ставят под сомнение их способность продолжать работу в прежнем формате. Их математическая модель не выдерживает новых реалий, а операционные издержки растут.
Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе многие площадки могут уйти в банкротство. В этих условиях единственным относительно легальным способом налоговой оптимизации, который может остаться доступным в стране, становится внешнеэкономическая деятельность (ВЭД).
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