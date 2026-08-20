ФНС запускает эксперимент: аутстаффинг выходит из тени

С 1 сентября 2026 года Федеральная налоговая служба совместно с крупнейшими ритейлерами и маркетплейсами запускает годовой эксперимент по обелению рынка предоставления персонала . Меморандум уже подписали 34 компании, включая гигантов Ozon, Wildberries, Яндекс, Магнит, Перекресток, Вкусвилл, Ленту и Метро .
Суть эксперимента: налоги через ЕНС
Механика проекта кардинально меняет привычную схему расчетов в аутстаффинге. Заказчик теперь выступает налоговым агентом и перечисляет налоговую составляющую напрямую на Единый налоговый счет (ЕНС) исполнителя, а остаток вознаграждения — на счет аутстаффинговой компании .
Пропорции распределения налоговой нагрузки:
При работе через аутстаффинг: заказчик платит 75% НДС и страховых взносов, 50% НДФЛ
При прямом сотрудничестве с ИП (УСН) и самозанятыми: заказчик перечисляет 100% налогов
Аутстаффинговая компания по-прежнему остается налогоплательщиком, но значительная часть денег до нее уже не доходит — заказчик сам отправляет их в бюджет .
Портрет «идеального партнера»
ФНС разработала четкие критерии для аутстаффинговых компаний, работа которых не сопряжена с налоговыми рисками . «Идеальным партнером» признается компания, у которой:
средняя налоговая нагрузка составляет 43,7% для Москвы и ряда регионов, 45,5% для остальных территорий
структура вознаграждения включает заработную плату исполнителей, налоги (НДС, НДФЛ и страховые взносы) и собственную маржу
средняя доля вычетов по НДС — 14,6%
Несоответствие этим критериям — основание для налоговой проверки и уведомления заказчика о рисках . Как пояснил замруководителя ФНС Тимур Шиналиев, это позволяет заказчику «принять соответствующие меры и решения» .
Риск-маркеры для переквалификации ГПХ в трудовые
Особое внимание ФНС уделяет исполнителям — сборщикам и упаковщикам. Для них установлены индикативные риск-маркеры, при совпадении которых договор ГПХ может быть переквалифицирован в трудовой :
более 8 смен в месяц
доход выше 35 000 рублей
стаж свыше 3 месяцев
доля дохода от одного заказчика 75% и более
Для курьеров эти жесткие критерии пока не действуют .
Что это значит для бизнеса
Эксперты отмечают, что новая модель представляет собой расширение функции налогового агента и делает процесс максимально открытым для налоговых органов . ФНС сможет оперативно выявлять «серые» схемы.
Возможные последствия:
Рост стоимости аутстаффинговых услуг
Часть компаний может отказаться от внешнего аутстаффинга и сформировать собственный штат
Крупные заказчики начнут тщательнее проверять аутстаффинговые компании и исполнителей, обращая внимание на налоги, договоры, графики и долю дохода
Однако эксперты подчеркивают: обеление рынка может способствовать добросовестной конкуренции, когда «серая» схема перестает быть рыночным преимуществом .
Эксперимент продлится до 1 сентября 2027 года, но часть участников начала применять новую модель уже с 1 июня 2026 года . Его успех, по замыслу ФНС, должен привести к созданию прозрачной и предсказуемой модели взаимодействия, а в перспективе — распространиться на другие отрасли .
Что делать предпринимателям сейчас
Рекомендуется проверить договоры с самозанятыми, ИП и аутстафферами, убедившись в отсутствии признаков трудовых отношений: фиксированного графика, подчинения руководителю, должностей, ежемесячной оплаты за процесс. ФНС уже близко .
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