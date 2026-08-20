ФНС запускает эксперимент: аутстаффинг выходит из тени

Суть эксперимента: налоги через ЕНС

Механика проекта кардинально меняет привычную схему расчетов в аутстаффинге. Заказчик теперь выступает налоговым агентом и перечисляет налоговую составляющую напрямую на Единый налоговый счет (ЕНС) исполнителя, а остаток вознаграждения — на счет аутстаффинговой компании .

Пропорции распределения налоговой нагрузки:

При работе через аутстаффинг : заказчик платит 75% НДС и страховых взносов, 50% НДФЛ

При прямом сотрудничестве с ИП (УСН) и самозанятыми: заказчик перечисляет 100% налогов

Аутстаффинговая компания по-прежнему остается налогоплательщиком, но значительная часть денег до нее уже не доходит — заказчик сам отправляет их в бюджет .