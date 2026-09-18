Банкротство «Русского холода»: как мороженое растаяло, а активы спрятать не вышло

Что произошло

15 сентября 2026 года Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области подала в Арбитражный суд Алтайского края заявление о признании банкротом АО «Русский холодъ» — головной компании одноимённой группы, одного из крупнейших производителей мороженого в России. Бренды — «Золотой пломбир», «Монарх», «Лакомка», «СССР», «Белочка».

По состоянию на 18 сентября это заявление в картотеке арбитражных дел ещё не отражено — дело не получило номер. Однако это уже третий банкротный иск в отношении структур группы.

К настоящему моменту банкротные дела возбуждены в отношении четырёх из пяти юридических лиц группы:

Компания Роль в группе Заявители Номер дела / статус АО «Русский холодъ» Головная компания ФНС (15.09.2026), Сбербанк (июль 2026) В картотеке ещё не отражено АО «ТД "Русский холодъ"» Торговля и дистрибуция Мишкинский продукт (22.06.2026), ФНС (02.07.2026), Сбербанк, Озон Банк № А03-11696/2026 — АС Алтайского края ООО «Алтайхолод» Производство (Барнаул) ФНС (02.07.2026), Сбербанк (02.07.2026) Возбуждено 22.06.2026; номер в картотеке на момент публикации не идентифицирован ООО «Лагуна койл» Производство (Московская область) В стадии ликвидации с 08.06.2026 — ООО «Орбита» Недвижимость и инфраструктура Ликвидация не начата —

Единственная компания группы, которая пока не находится в стадии ликвидации — ООО «Орбита», связанная с недвижимостью и инфраструктурой.