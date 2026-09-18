Банкротство «Русского холода»: как мороженое растаяло, а активы спрятать не вышло
Что произошло
15 сентября 2026 года Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области подала в Арбитражный суд Алтайского края заявление о признании банкротом АО «Русский холодъ» — головной компании одноимённой группы, одного из крупнейших производителей мороженого в России. Бренды — «Золотой пломбир», «Монарх», «Лакомка», «СССР», «Белочка».
По состоянию на 18 сентября это заявление в картотеке арбитражных дел ещё не отражено — дело не получило номер. Однако это уже третий банкротный иск в отношении структур группы.
К настоящему моменту банкротные дела возбуждены в отношении четырёх из пяти юридических лиц группы:
Компания
Роль в группе
Заявители
Номер дела / статус
АО «Русский холодъ»
Головная компания
ФНС (15.09.2026), Сбербанк (июль 2026)
В картотеке ещё не отражено
АО «ТД "Русский холодъ"»
Торговля и дистрибуция
Мишкинский продукт (22.06.2026), ФНС (02.07.2026), Сбербанк, Озон Банк
№ А03-11696/2026 — АС Алтайского края
ООО «Алтайхолод»
Производство (Барнаул)
ФНС (02.07.2026), Сбербанк (02.07.2026)
Возбуждено 22.06.2026; номер в картотеке на момент публикации не идентифицирован
ООО «Лагуна койл»
Производство (Московская область)
В стадии ликвидации с 08.06.2026
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ООО «Орбита»
Недвижимость и инфраструктура
Ликвидация не начата
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Единственная компания группы, которая пока не находится в стадии ликвидации — ООО «Орбита», связанная с недвижимостью и инфраструктурой.
Масштаб долгов
Совокупный долг четырёх ключевых юрлиц группы, по данным инвестиционной группы Fordewind, на конец 2025 года оценивался более чем в 12,5 млрд рублей.
Финансовая картина по данным отчётности за 2025 год:
АО «ТД "Русский холодъ"» — выручка 7,7 млрд руб., чистый убыток 5,6 млрд руб. Налоговая задолженность на 1 августа 2026 года — 419,1 млн руб.
ООО «Алтайхолод» — выручка 1,8 млрд руб., чистый убыток 857 тыс. руб. Налоговая задолженность — 96,9 млн руб.
Кредиторы ТД «Русский холодъ» предъявили требования на общую сумму около 1,58 млрд руб.: Сбербанк — более 1,049 млрд, ФНС — около 366 млн, Озон Банк — около 154 млн, Мишкинский продукт — 6,6 млн.
Хронология краха
1 мая 2026 — компания приостановила поставки продукции партнёрам. Гендиректор Игорь Архипов в письме, на которое ссылается «Союзмолоко», объяснил это ростом долговой нагрузки из-за ужесточения кредитной политики ЦБ.
12 мая — инвестиционная группа Fordewind опубликовала на Федресурсе намерение подать иски о банкротстве четырёх компаний группы.
Конец мая — инвесткомпания А1 предложила кредиторам выкупить права требования по долгам «Русского холода» за символический 1 рубль, с первоначальными вложениями в оздоровление около 1,5 млрд руб.
28 мая — акционеры приняли решение о добровольной ликвидации компании. Отведено 18 месяцев.
5–8 июня — ликвидация запущена в отношении четырёх юрлиц.
22 июня — первый банкротный иск: ООО «Мишкинский продукт» подал заявление в АС Алтайского края о банкротстве ТД «Русский холодъ». Дело принято к производству 29 июня. Заседание по проверке обоснованности назначено на 21 июля. Дело № А03-11696/2026.
2 июля — ФНС подаёт иски о банкротстве ТД «Русский холодъ» и Алтайхолода. В тот же период Сбербанк подаёт иски о банкротстве АО «Русский холодъ» и ООО «Алтайхолод».
3 июля — Озон Банк подаёт заявление об установлении размера требований кредиторов в рамках дела № А03-11696/2026.
29 июля — Следственный комитет Алтайского края возбуждает уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев) в отношении Алтайхолода. Долг перед 239 сотрудниками — более 20 млн руб.
3 сентября — Арбитражный суд Москвы удовлетворяет иск Озон Банка о солидарном взыскании с четырёх компаний группы 123,5 млн рублей (118,2 млн — основной долг, 5,3 млн — проценты). Ответчики — ООО «Лагуна Койл», ООО «Алтайхолод», АО «Русский холодъ» и АО «ТД "Русский холодъ"** — несут солидарную ответственность.
15 сентября — ФНС подаёт заявление о банкротстве головной компании — АО «Русский холодъ». На 18 сентября дело в картотеке ещё не отражено.
Связанные дела
Помимо банкротных производств, в арбитражных судах рассматривается (или уже рассмотрено) несколько гражданских дел, связанных с долгами группы:
Дело № А34-9276/2025 — Арбитражный суд Курганской области. ООО «Мишкинский продукт» взыскало с АО «ТД "Русский холодъ"» задолженность по двум договорам поставки: основной долг — 6 031 765 руб., пени — 323 686 руб., госпошлина — 215 655 руб. Решение от 22 января 2026 года. Апелляция (18-й ААС, постановление от 08.05.2026 по делу № 18АП-2085/2026) оставила решение без изменения. Именно этот долг стал основанием для подачи Мишкинским продуктом заявления о банкротстве ТД «Русский холодъ» (дело № А03-11696/2026).
Дела №№ А40-145412/2026, А40-145498/2026, А40-145526/2026, А40-145532/2026, А40-151603/2026 — Арбитражный суд Москвы. АО «Русский холодъ» обратилось с исками к ООО «Озон Банк». Регистрация дел — 21 и 27 мая 2026 года. Суммы исковых требований — от 11,6 до 15 млн руб. по отдельным делам. По всей видимости, это встречные или самостоятельные иски компании в ответ на требование Озон Банка о взыскании 123,5 млн руб.
Дело Озон Банка о взыскании 123,5 млн руб. — Арбитражный суд Москвы. Иск подан 22 апреля 2026 года, решение от 3 сентября 2026 года — иск удовлетворён, сумма взыскана солидарно с четырёх компаний группы. Конкретный номер дела в открытых источниках не идентифицирован.
Почему ликвидация не спасла от банкротства
Попытка добровольной ликвидации — классический манёвр, который в данном случае не сработал.
Ликвидация юридического лица — процедура, которая при благоприятном сценарии позволяет расплатиться с кредиторами в порядке очередности и закрыть компанию без судебного банкротства. Но если у компании есть непогашенная задолженность, любой кредитор — а тем более ФНС — вправе подать в суд заявление о признании её банкротом ещё в процессе ликвидации. Суд обязан принять такое заявление, если требования подтверждены и не оспариваются.
В случае «Русского холода» ликвидация была запущена 5–8 июня, а уже 22 июня первый кредитор обратился в суд. Дальше — лавина: Сбербанк, Озон Банк, ФНС. Сама налоговая служба подала свои иски через месяц после начала ликвидации — и это ключевая деталь. ФНС не ждёт окончания ликвидационных процедур, если видит, что компания не платит налоги. На 1 августа 2026 года только налоговая задолженность Алтайхолода составляла почти 97 млн рублей, а ТД «Русский холодъ» — свыше 419 млн.
Почему активы спрятать не удалось
Структура группы «Русский холод» выстроена классически: головная компания, торговый дом, два производственных юрлица и компания, управляющая недвижимостью. Пять юридических лиц, каждое со своим балансом, но все связанные через учредительство и общих руководителей.
С точки зрения владельцев, такая структура могла казаться защитой: активы распределены, обязательства разделены, ответственность каждого юрлица ограничена его уставным капиталом. Но на практике всё оказалось иначе.
Во-первых, банки выдавали кредиты с солидарной ответственностью всех компаний группы. Это подтверждается решением Арбитражного суда Москвы от 3 сентября 2026 года, по которому Озон Банк взыскал 123,5 млн рублей солидарно со всех четырёх юрлиц — головной компании, ТД, Алтайхолода и Лагуна койл. Солидарная ответственность означает, что кредитор может обратить взыскание на активы любого из должников — независимо от того, какая компания фактически получила деньги.
Во-вторых, Федеральная налоговая служба располагает инструментами, которые делают разделение активов между связанными юрлицами практически бессмысленным. Налоговики видят всю структуру владения, движение средств между компаниями, общих руководителей и учредителей. ФНС подавала иски не к одному юрлицу, а последовательно — ко всем компаниям группы, которые имеют задолженность.
В-третьих, в деле Алтайхолода поднимается вопрос о преднамеренном банкротстве. Если суд установит, что руководство принимало решения, ухудшающие финансовое положение компании, возможна субсидиарная ответственность контролирующих лиц — то есть личным имуществом.
В-четвёртых, уголовное дело о невыплате зарплаты по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — это не просто финансовый вопрос. Уголовное преследование руководства означает, что ликвидация под контролем тех же руководителей может быть оспорена, а её результаты — отменены.
Урок: кто следующий?
Дело «Русского холода» объединяет все сценарии, которые сегодня угрожают любому бизнесу:
Налоговая подаёт на банкротство первой или присоединяется к другим кредиторам. ФНС подала иски в отношении трёх из пяти компаний группы. Налоговая задолженность — достаточное основание для банкротства.
Добровольная ликвидация не останавливает банкротные процедуры. Если у компании есть долги, ликвидация лишь формирует очередь кредиторов, а при нехватке активов — переходит в конкурсное производство.
Солидарная ответственность связывает все юрлица группы. Если кредиторы получают право взыскания с нескольких компаний солидарно, разделение активов между ними не помогает.
Контролирующих лиц могут привлечь к субсидиарной ответственности. Руководители и учредители, чьи действия привели к банкротству, отвечают личным имуществом.
Уголовное преследование ускоряет процесс. Невыплата зарплаты — отдельная статья УК, которая параллельно с банкротством может привести к личным санкциям для руководства.
В текущих экономических условиях — с дорогими кредитами, давлением на оборотный капитал и усилением налогового контроля — история «Русского холода» может повториться для любой компании с высокой долговой нагрузкой и распределённой структурой активов. Раньше казалось, что спрятать бизнес в нескольких юрлицах — это защита. Сейчас видно, что это просто создаёт больше мишеней.