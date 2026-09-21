«Убыточный баланс перестал быть щитом»: анализ Определения ВС РФ от 14 сентября 2026 г. № 302-ЭС26-599
Суть дела
В Слюдянском районе Иркутской области действовала группа из трёх взаимозависимых компаний. Две — ООО «Управление коммунальных систем» и ООО «Комплекс коммунальных систем» — владели муниципальными объектами ЖКХ по концессионному соглашению и договору аренды, получали плату с потребителей и бюджетные субсидии. Третья — ООО «Слюдянская коммунальная компания» — обслуживала эти объекты, но денег за работу почти не видела: расчёты шли напрямую на счета её сотрудников, минуя счета самой компании. Должник аккумулировал налоговую нагрузку, а выручка оседала у контрагентов. Итог — банкротство с долгом перед ФНС на 152,9 млн рублей и полным отсутствием активов.
ФНС потребовала привлечь бенефициара группы Алексея Ильенко как контролирующее должника лицо (КДЛ), а обе компании-заказчика — как соучастников его неправомерных действий. Три инстанции отказали.
Что решили нижестоящие суды
Суды встали на сторону ответчиков по двум основаниям:
«Центры прибыли» не доказаны. В бухгалтерских балансах «Управления» и «Комплекса» за спорные годы зафиксированы убытки — значит, они не аккумулировали выручку.
Пропуск срока давности. Суды отсчитали субъективный трёхлетний срок с 7 октября 2020 г. (дата решения налоговой об отказе в привлечении к ответственности) или с 24 января 2022 г. (включение требований ФНС в реестр). Заявление подано 3 февраля 2025 г. — более трёх лет. Кроме того, суды зафиксировали пропуск объективного срока, отсчитав его от введения наблюдения.
Что сказал Верховный Суд
Экономколлегия ВС РФ отменила все три судебных акта и вернула дело на новое рассмотрение. Ключевые выводы:
1. Бухгалтерские балансы — не доказательство. Сам по себе убыток в балансе не опровергает схему «центр прибыли / центр убытков». Балансы не являются первичными документами и составлялись самими привлекаемыми лицами — заинтересованными в сокрытии реальной картины. Для опровержения позиции ФНС ответчикам следовало раскрыть, куда ушли собранные с потребителей деньги и бюджетные субсидии, и показать, какой была бы долговая нагрузка должника при рыночных условиях расчётов. Документы находились у них — и представить их было проще, чем ФНС.
2. Субъективный срок давности посчитан неверно. Согласно п. 59 Постановления Пленума ВС РФ № 53, срок течёт с момента, когда кредитор узнал о совокупности трёх фактов: статусе КДЛ, его неправомерных действиях и недостаточности активов. Знание о хозяйственных связях и аффилированности — это ещё не знание о направленности воли на невыплату налогов. ФНС ссылалась на то, что подлинная суть схемы раскрылась лишь в 2024 г., когда суды отказали во взыскании дебиторской задолженности. Нижестоящие суды эти возражения не проверили.
3. Объективный срок считаем от конкурсного производства, а не от наблюдения. В силу прямого указания п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве объективный трёхлетний срок начинает течь со дня открытия конкурсного производства (11 марта 2022 г.), а не со введения наблюдения (20 октября 2021 г.). На дату обращения ФНС (3 февраля 2025 г.) он не истёк.
4. Суд обязан учесть приговор. ВС указал, что при новом рассмотрении суд должен исследовать доказательства группы лиц с учётом преюдициальных обстоятельств, установленных приговором суда общей юрисдикции в отношении Алексея Ильенко.
Почему это важно
Определение затрагивает четыре болевые точки банкротной практики:
Обнуление доказательственной силы бухгалтерских балансов. Теперь ответчикам недостаточно показать убыточный баланс — нужно раскрывать реальное движение денег. Это перекладывает бремя доказывания на тех, кто контролировал схему, и даёт ФНС мощный инструмент.
Разведение осведомлённости и осведомлённости о правонарушении. Знание о сделках и аффилированности ≠ знание о направленности воли на причинение вреда. Время, затраченное кредитором на попытки взыскать дебиторку (и проиграть), не должно засчитываться в срок давности против него.
Жёсткая фиксация точки отсчёта объективного срока. Ошибка судов, отсчитывающих срок от наблюдения вместо конкурса, встречается постоянно — ВС указал, что это нужно проверять в каждом деле.
Приговор как преюдиция: сигнал подан, механизм не дан. До сих пор арбитражные суды в делах о субсидиарной ответственности routinely игнорировали приговоры по уголовным делам бенефициаров. Логика была такая: «приговор — это уголовное дело, а у нас — гражданско-правовой спор о привлечении к ответственности, тут другие критерии». ВС эту позицию фактически обнуляет: приговор установил факты — арбитражный суд обязан их учитывать, а не переоценивать. Но ВС ограничился одной фразой — «учтите приговор» — и не разъяснил ни механизма, ни порядка, ни условий применения. Какие именно факты из приговора имеют преюдициальную силу для арбитражного суда? Как поступать, если приговор обжалован или не вступил в силу? Какие выводы приговора распространяются на компании-соучастников, ведь приговор вынесен в отношении физического лица, а не юрлиц? Может ли арбитражный суд отказаться от преюдиции, если выводы приговора противоречат материалам банкротного дела? Ни на один из этих вопросов ВС не ответил. Сигнал подан — механизм отсутствует. Нижестоящие суды теперь знают, что приговор нужно учитывать, но как именно — каждый будет решать сам, пока ВС не даст развёрнутую позицию. Это, безусловно, шаг вперёд, но до «революции» — которую можно было бы объявить, если бы ВС разложил механизм по полочкам — пока далеко.
Практические последствия
По оценкам экспертов, определение устраняет системную ошибку нижестоящих судов, склонных отождествлять формальную осведомлённость кредитора с началом течения срока давности. Для ФНС это сигнал, что налоговый орган перестал быть «удобным и аморфным кредитором» — банкротить компании с долгами по налогам по старым лекалам впредь не получится безнаказанно. Для ответчиков по субсидиарке — предупреждение: формальная бухгалтерия больше не защитит, а время, потраченное кредитором на судебные тяжбы, не пойдёт в зачёт срока давности. Ну а вопрос о том, как именно арбитражный суд должен работать с приговором суда общей юрисдикции, повис в воздухе — и ответ на него, вероятно, ждёт нас в следующих определениях коллегии.