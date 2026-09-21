«Убыточный баланс перестал быть щитом»: анализ Определения ВС РФ от 14 сентября 2026 г. № 302-ЭС26-599

Суть дела

ФНС потребовала привлечь бенефициара группы Алексея Ильенко как контролирующее должника лицо (КДЛ), а обе компании-заказчика — как соучастников его неправомерных действий. Три инстанции отказали.

В Слюдянском районе Иркутской области действовала группа из трёх взаимозависимых компаний. Две — ООО «Управление коммунальных систем» и ООО «Комплекс коммунальных систем» — владели муниципальными объектами ЖКХ по концессионному соглашению и договору аренды, получали плату с потребителей и бюджетные субсидии. Третья — ООО «Слюдянская коммунальная компания» — обслуживала эти объекты, но денег за работу почти не видела: расчёты шли напрямую на счета её сотрудников, минуя счета самой компании. Должник аккумулировал налоговую нагрузку, а выручка оседала у контрагентов. Итог — банкротство с долгом перед ФНС на 152,9 млн рублей и полным отсутствием активов.

Что решили нижестоящие суды

Пропуск срока давности. Суды отсчитали субъективный трёхлетний срок с 7 октября 2020 г. (дата решения налоговой об отказе в привлечении к ответственности) или с 24 января 2022 г. (включение требований ФНС в реестр). Заявление подано 3 февраля 2025 г. — более трёх лет. Кроме того, суды зафиксировали пропуск объективного срока, отсчитав его от введения наблюдения.

«Центры прибыли» не доказаны. В бухгалтерских балансах «Управления» и «Комплекса» за спорные годы зафиксированы убытки — значит, они не аккумулировали выручку.

Что сказал Верховный Суд

Экономколлегия ВС РФ отменила все три судебных акта и вернула дело на новое рассмотрение. Ключевые выводы:

1. Бухгалтерские балансы — не доказательство. Сам по себе убыток в балансе не опровергает схему «центр прибыли / центр убытков». Балансы не являются первичными документами и составлялись самими привлекаемыми лицами — заинтересованными в сокрытии реальной картины. Для опровержения позиции ФНС ответчикам следовало раскрыть, куда ушли собранные с потребителей деньги и бюджетные субсидии, и показать, какой была бы долговая нагрузка должника при рыночных условиях расчётов. Документы находились у них — и представить их было проще, чем ФНС.

2. Субъективный срок давности посчитан неверно. Согласно п. 59 Постановления Пленума ВС РФ № 53, срок течёт с момента, когда кредитор узнал о совокупности трёх фактов: статусе КДЛ, его неправомерных действиях и недостаточности активов. Знание о хозяйственных связях и аффилированности — это ещё не знание о направленности воли на невыплату налогов. ФНС ссылалась на то, что подлинная суть схемы раскрылась лишь в 2024 г., когда суды отказали во взыскании дебиторской задолженности. Нижестоящие суды эти возражения не проверили.

3. Объективный срок считаем от конкурсного производства, а не от наблюдения. В силу прямого указания п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве объективный трёхлетний срок начинает течь со дня открытия конкурсного производства (11 марта 2022 г.), а не со введения наблюдения (20 октября 2021 г.). На дату обращения ФНС (3 февраля 2025 г.) он не истёк.

4. Суд обязан учесть приговор. ВС указал, что при новом рассмотрении суд должен исследовать доказательства группы лиц с учётом преюдициальных обстоятельств, установленных приговором суда общей юрисдикции в отношении Алексея Ильенко.