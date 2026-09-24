ФНС перерисовывает карту налоговой благонадежности: что меняет проект приказа к октябрю 2026

Контекст: как работает действующая методика

С 1 января 2026 года действует приказ ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@, утвердивший методику оценки финансово-хозяйственной деятельности юрлиц и ИП. Механика простая: двухэтапный анализ, где первый этап — базовые критерии (банкротство, «чёрные списки», существенные расхождения по НДС), а второй — детальная оценка по балльной системе. Юрлица проверяются по 55 критериям, ИП — по 31. Каждый — 1 балл. Проходного порога нет, но чем ниже балл, тем хуже «портрет» компании, который может увидеть банк, заказчик или партнёр — с согласия самого лица. Проект приказа, подготовленный ФНС 7 августа 2026 года, существенно расширяет и уточняет эту методику. Вступление в силу — не ранее 1 октября 2026 года.

Главное: что нового

Проект затрагивает два приложения — Методику (приложение № 1) и Порядок предоставления результатов (приложение № 3). Изменения можно сгруппировать в пять блоков.

1. НДС для УСН — отдельная проверка

С 2025 года упрощенцы стали плательщиками НДС. Проект добавляет новый критерий 1.1: проверка факта неисполнения обязанности по подаче деклараций по НДС для лиц на УСН. Логика такая: если суммарный доход упрощенца превышает лимиты освобождения по статье 145 НК РФ — или по данным ККТ выручка превышает эти лимиты — налоговая проверяет, подаёт ли он декларации по НДС. Не подаёт — критерий не выполнен, балл не присваивается. Одновременно уточнён критерий 1 (отсутствие существенных расхождений по НДС): теперь прямо указано, что он рассчитывается и для упрощенцев, исчисляющих НДС по ставкам, отличным от ставки пункта 8 статьи 164 НК РФ. Практический смысл: ФНС встроила в рейтинг механизм контроля за тем, как упрощенцы адаптируются к НДС-реформе. Компании на УСН, которые превысили лимиты освобождения, но не начали подавать декларации по НДС, получат низкий рейтинг автоматически.

2. Дробление бизнеса и льгота по страховым взносам — главный фронт

Самый громкий блок — критерий 72: наличие признаков включения лица в группу лиц для необоснованного использования налоговых льгот, предусмотренных для субъектов МСП. Какая льгота в фокусе Речь идёт конкретно о подпункте 17 пункта 1 статьи 427 НК РФ — пониженных тарифах страховых взносов для субъектов МСП. Механика льготы: выплаты в пределах МРОТ облагаются по базовой ставке 30%, а всё, что сверх МРОТ — по 15%. Для компании с зарплатами выше МРОТ экономия существенная — разница между 30% и 15% на большей части фонда оплаты труда. Именно эта льгота — не УСН сам по себе, не патент, не налоговые каникулы — является триггером для маркера дробления. Если ни одна компания в группе за последние три года не применяла пониженные взносы по ст. 427 — маркер не сработает. Пять самостоятельных триггеров Проект приказа перечисляет пять ситуаций, каждая из которых достаточна сама по себе — без сочетания с другими: Прямое или косвенное участие налогоплательщика в другой организации — доля более 25%, и хотя бы одно из лиц за последние 3 года применяло льготу по пп. 17 п. 1 ст. 427 Одно и то же лицо участвует более 25% в нескольких организациях — при том же условии льготы Учредитель — юридическое лицо — и хотя бы один из них (оцениваемый или учредитель) применял льготу Общий единоличный исполнительный орган — одно и то же лицо управляет группой юрлиц, и хотя бы одно из них применяло льготу Семейные связи между руководителями — супруг, родитель, ребёнок, брат, сестра, опекун — при том же условии льготы Пятый пункт — самый резонансный, потому что именно он бьёт по семейному бизнесу. Но триггеры 1–4 работают и без родства: достаточно общего учредителя с долей 25%+ или общего директора. Что именно будут проверять Само родство или общее участие нарушением не является. ФНС будет оценивать самостоятельность компаний: общие сотрудники, помещения, кассы, клиенты, распределение выручки. Если компании формально самостоятельны, но по сути — единый бизнес, разделённый ради применения пониженных взносов, — маркер сработает. Как это выглядит в выписке Критерий 72 не присваивает балльную оценку — он работает как маркер. Если признаки выявлены, в выписке это отражается отдельно. Если у группы более пяти организаций с признаками — в личном кабинете будет доступен полный перечень взаимозависимых лиц. Масштаб: по оценке ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса в России работает по семейной модели — это 4–5 млн предпринимателей. Маркер без балла — это не приговор, но сигнал, который увидят банки и контрагенты. Если у партнёра появился этот маркер — нужно пересматривать лимиты, отсрочки и авансы.

3. Банковский блок — новая отраслевая аналитика

Проект добавляет десять новых критериев для кредитных организаций (строки 57–60 и 72–78): Норматив достаточности капитала (Н1.0) — скользящее среднее за 12 месяцев по банковской отчётности ОКУД 0409135, не ниже порога ЦБ

Норматив текущей ликвидности (Н3) — аналогичный расчёт

Чистая процентная маржа — в пределах межквартильного интервала по отрасли

Рентабельность капитала — с привязкой к бескупонной доходности трёхлетних ОФЗ

Рентабельность активов — без присвоения оценки, информационно Также уточнён расчёт налоговой нагрузки для кредитных организаций — как соотношение начисленных налогов (НДС и налог на прибыль) к чистому доходу по отчёту о финансовых результатах. Смысл: ФНС впервые встроила в рейтинг банковские нормативы ЦБ. Теперь низкий рейтинг ФНС может быть спровоцирован не только налоговыми нарушениями, но и ухудшением финансовой устойчивости банка по меркам регулятора.

4. Госзакупки и отраслевые маркеры

Проект добавляет критерии, ориентированные на конкретные отрасли: Строка 61 — наличие подразделений на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Строка 62 — включение в реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Строки 63–65 — исполненные госконтракты по ОКПД2 42.11 (дорожное строительство), 71.12 (инженерно-техническое проектирование), 52.21.22 (эксплуатация автомагистралей)

Строка 66 — статус субъекта МСП или микропредприятия

Строка 67 — включение в реестр малых технологических компаний Строка 77 — коэффициент обеспеченности участника закупки материальными ресурсами — детализированный показатель для строительной отрасли. Сравнивает стоимость недвижимости и количество транспортных средств (включая спецтехнику) в собственности лица со средними значениями по отрасли, с присвоением баллов по 10-уровневой шкале. Это качественно новый подход: вместо бинарного «да/нет» ФНС вводит градуированную оценку ресурсной базы. Компания с парой самосвалов и компания-однодневка без активов получат разные баллы — раньше разницы не было.

5. Информационные показатели без балльной оценки

Часть новых критериев вводится без присвоения баллов — как справочная информация в выписке: численность работников, объём доходов, среднемесячная зарплата, динамика численности. Это не влияет на рейтинг напрямую, но позволяет третьим лицам — банкам, заказчикам, контрагентам — увидеть картину целиком.

Порядок предоставления результатов

Проект пересматривает приложение № 3 — формы выписок, которые получает лицо через личный кабинет. В шаблоны выписки добавлены новые столбцы и строки, отражающие расширенный перечень критериев, включая маркеры дробления и банковские показатели.

Что это значит для бизнеса