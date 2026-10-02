Законопроект № 617-9: как изменятся штрафы, налоги и контроль для бизнеса с 2027 года

НДФЛ: 20 налоговых баз сводят в одну шкалу 13–22%

Сейчас инвестиционные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, продажа имущества, ценные бумаги) облагаются по двухступенчатой шкале 13–15%. Законопроект переводит их на общую пятиступенчатую шкалу:

Доход за год Сейчас По проекту До 2,4 млн ₽ 13% 13% 2,4–5 млн ₽ 15% 15% 5–20 млн ₽ 15% 18% 20–50 млн ₽ 15% 20% Свыше 50 млн ₽ 15% 22%

Дивиденды и проценты по вкладам попадают в шкалу 13–22%, но исключаются из общей совокупности баз — то есть зарплату не складывают с дивидендами для определения ставки. Каждая база считается отдельно, но ставка определяется по суммарному доходу.

Банки станут налоговыми агентами по процентам — будут удерживать НДФЛ при выплате, а не ждать уведомления от ФНС. Необлагаемый лимит сохраняется, но будет рассчитываться по максимальной ключевой ставке за предыдущий год, а не за текущий.

Бюджет рассчитывает получить около 450 млрд рублей в год только за счёт этого изменения.