Законопроект № 617-9: как изменятся штрафы, налоги и контроль для бизнеса с 2027 года

30 сентября 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 617-9 — масштабный пакет поправок в Налоговый кодекс, входящий в бюджетный пакет на 2027–2029 годы. Документ затрагивает практически каждого: от свидетеля на допросе до владельца личного фонда и селлера на маркетплейсе. Пока это законопроект, а не закон — нормы могут измениться при рассмотрении. Но логика поправок уже понятна.
Штрафы: рост в 1,2–14 раз
Штрафы проиндексировали на накопленную инфляцию с момента их установления. Процентные штрафы (например, 20% от неуплаченного налога) не меняются — растут фиксированные суммы и минимальные пороги.
Нарушение
Сейчас
С 2027 года
Рост
Непредставление документов по требованию ФНС (за документ)
200 ₽
560 ₽
2,8×
Непредставление сведений о другом налогоплательщике (юрлица/ИП)
10 000 ₽
25 000 ₽
2,5×
Неявка свидетеля без уважительных причин
1 000 ₽
14 000 ₽
14×
Отказ от показаний или ложные показания
3 000 ₽
42 000 ₽
14×
Непредставление декларации (минимум)
1 000 ₽
2 600 ₽
2,6×
Грубое нарушение учёта (один период)
10 000 ₽
28 000 ₽
2,8×
Грубое нарушение учёта с занижением базы (минимум)
40 000 ₽
111 000 ₽
2,8×
Работа без постановки на учёт (минимум)
40 000 ₽
121 000 ₽
3×
Самый резкий скачок — по свидетелям и экспертам: в 14 раз. Неявка бухгалтера на допрос без уважительной причины обойдётся в 14 000 ₽ вместо 1 000 ₽. Ложные показания — 42 000 ₽ вместо 3 000 ₽.
Два новых состава
Несообщение о создании обособленного подразделения (кроме филиалов и представительств) — 121 000 ₽. Раньше применяли общие нормы о непредставлении сведений, теперь — отдельная статья с конкретной суммой.
Неисполнение маркетплейсом поручения ФНС — 100 000 ₽. Если площадка не заблокирует продавца по требованию налоговой, штраф для оператора.
НДФЛ: 20 налоговых баз сводят в одну шкалу 13–22%
Сейчас инвестиционные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, продажа имущества, ценные бумаги) облагаются по двухступенчатой шкале 13–15%. Законопроект переводит их на общую пятиступенчатую шкалу:
Доход за год
Сейчас
По проекту
До 2,4 млн ₽
13%
13%
2,4–5 млн ₽
15%
15%
5–20 млн ₽
15%
18%
20–50 млн ₽
15%
20%
Свыше 50 млн ₽
15%
22%
Дивиденды и проценты по вкладам попадают в шкалу 13–22%, но исключаются из общей совокупности баз — то есть зарплату не складывают с дивидендами для определения ставки. Каждая база считается отдельно, но ставка определяется по суммарному доходу.
Банки станут налоговыми агентами по процентам — будут удерживать НДФЛ при выплате, а не ждать уведомления от ФНС. Необлагаемый лимит сохраняется, но будет рассчитываться по максимальной ключевой ставке за предыдущий год, а не за текущий.
Бюджет рассчитывает получить около 450 млрд рублей в год только за счёт этого изменения.
Личные фонды: ставка 15% → 22%
Специальная ставка налога на прибыль для личных фондов поднимается с 15% до 22%, из них 9% в федеральный бюджет вместо прежних 2%.
Налоговое преимущество личного фонда фактически исчезает: 22% — это верхняя планка НДФЛ при прямом владении активами. Ценность структуры смещается к преемственности и защите активов, а не к налоговой экономии.
ЗПИФ и ИПИФ для квалифицированных инвесторов: прозрачность закончилась
Закрытые и интервальные ПИФы для квалифицированных инвесторов признаются плательщиками налога на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов (дивиденды, проценты, роялти, аренда). Управляющая компания удерживает налог как агент до 28-го числа следующего месяца.
Пайщики смогут зачесть уплаченный фондом налог в счёт НДФЛ. Но фонды, которые не делают ежегодных выплат, ограничены в зачёте — налог уплачен, а зачитывать некуда.
Бюджет рассчитывает получить около 100 млрд рублей в год с этого изменения.
Маркетплейсы: «выключатель выручки» в руках ФНС
Законопроект даёт ФНС принципиально новый инструмент — приостановку приёма заказов и блокировку карточек товаров продавца на маркетплейсе.
Как это работает:
ФНС направляет поручение оператору платформы — сразу всем площадкам, где работает продавец.
Оператор обязан исполнить в течение двух дней.
После явки в налоговую или представления документов ФНС направляет поручение о возобновлении — тоже в течение двух дней.
Два основания для блокировки:
Продавец не явился на допрос в налоговую — блокировка возможна не позднее месяца после истечения срока явки.
Продавец не представил документы по требованию ФНС — не ранее трёх дней и не позднее месяца после истечения срока.
Одновременно площадки обязаны выявлять налоговые риски у продавцов по перечню ФНС, размещать сообщение в личном кабинете, давать 30 дней на ответ и передавать материалы в налоговую. За неисполнение — 100 000 ₽.
Нормы о блокировке вступят в силу через 9 месяцев после опубликования закона.
НДС 22% на зарубежную интернет-торговлю
Для товаров, приобретённых физлицами из третьих стран в пределах беспошлинных норм, устанавливается ставка НДС 22%. Налоговыми агентами выступают электронные площадки и в ряде случаев иностранные продавцы с собственными платформами. Речь только о трансграничной торговле, не о внутренних поставках.
Бюджет рассчитывает получить около 75 млрд рублей в год.
Что ещё
Сроки уплаты в декабре: если срок уплаты налога выпадает на выходной, переносится на предыдущий рабочий день, а не на следующий.
Акцизы индексируют выше прогнозируемой инфляции на 2027–2029 годы.
ИТ-льготы: право на льготы по прибыли и взносам дополнительно свяжут со сдачей годовой бухгалтерской отчётности. Не сдали в течение шести месяцев — льготы недоступны.
КИК: необлагаемый порог прибыли в 10 млн ₽ отменяется — платить с первого рубля. Порог признания контролирующим лицом повышается с 25% до 50%.
Налог на сверхдоходы (отдельный законопроект № 618-9): 30% для металлургов и золотодобытчиков, 20% для золота.
Сроки вступления
Блок
Когда
Штрафы
С 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после опубликования
НДФЛ
Через месяц после опубликования, но не ранее начала очередного налогового периода
Маркетплейсы
Через 9 месяцев после опубликования
НДС на зарубежную торговлю
Через 9 месяцев после опубликования
Законопроект ещё не принят. При рассмотрении в Госдуме суммы и сроки могут измениться — но направление понятно: штрафы догоняют инфляцию, а налоговый контроль переходит от «бумажного» к цифровому — через личные кабинеты маркетплейсов, автоматический обмен и блокировку выручки.