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Андрей Илларионов
Налоговые изменения
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Законопроект № 617-9: как изменятся штрафы, налоги и контроль для бизнеса с 2027 года

Документ затрагивает практически каждого: от свидетеля на допросе до владельца личного фонда и селлера на маркетплейсе. Пока это законопроект, а не закон — нормы могут измениться при рассмотрении.

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30 сентября 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 617-9 — масштабный пакет поправок в Налоговый кодекс, входящий в бюджетный пакет на 2027–2029 годы. Документ затрагивает практически каждого: от свидетеля на допросе до владельца личного фонда и селлера на маркетплейсе. Пока это законопроект, а не закон — нормы могут измениться при рассмотрении. Но логика поправок уже понятна.

Штрафы: рост в 1,2–14 раз

Штрафы проиндексировали на накопленную инфляцию с момента их установления. Процентные штрафы (например, 20% от неуплаченного налога) не меняются — растут фиксированные суммы и минимальные пороги.

Нарушение

Сейчас

С 2027 года

Рост

Непредставление документов по требованию ФНС (за документ)

200 ₽

560 ₽

2,8×

Непредставление сведений о другом налогоплательщике (юрлица/ИП)

10 000 ₽

25 000 ₽

2,5×

Неявка свидетеля без уважительных причин

1 000 ₽

14 000 ₽

14×

Отказ от показаний или ложные показания

3 000 ₽

42 000 ₽

14×

Непредставление декларации (минимум)

1 000 ₽

2 600 ₽

2,6×

Грубое нарушение учёта (один период)

10 000 ₽

28 000 ₽

2,8×

Грубое нарушение учёта с занижением базы (минимум)

40 000 ₽

111 000 ₽

2,8×

Работа без постановки на учёт (минимум)

40 000 ₽

121 000 ₽

Самый резкий скачок — по свидетелям и экспертам: в 14 раз. Неявка бухгалтера на допрос без уважительной причины обойдётся в 14 000 ₽ вместо 1 000 ₽. Ложные показания — 42 000 ₽ вместо 3 000 ₽.

Два новых состава

Несообщение о создании обособленного подразделения (кроме филиалов и представительств) — 121 000 ₽. Раньше применяли общие нормы о непредставлении сведений, теперь — отдельная статья с конкретной суммой.

Неисполнение маркетплейсом поручения ФНС — 100 000 ₽. Если площадка не заблокирует продавца по требованию налоговой, штраф для оператора.

НДФЛ: 20 налоговых баз сводят в одну шкалу 13–22%

Сейчас инвестиционные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, продажа имущества, ценные бумаги) облагаются по двухступенчатой шкале 13–15%. Законопроект переводит их на общую пятиступенчатую шкалу:

Доход за год

Сейчас

По проекту

До 2,4 млн ₽

13%

13%

2,4–5 млн ₽

15%

15%

5–20 млн ₽

15%

18%

20–50 млн ₽

15%

20%

Свыше 50 млн ₽

15%

22%

Дивиденды и проценты по вкладам попадают в шкалу 13–22%, но исключаются из общей совокупности баз — то есть зарплату не складывают с дивидендами для определения ставки. Каждая база считается отдельно, но ставка определяется по суммарному доходу.

Банки станут налоговыми агентами по процентам — будут удерживать НДФЛ при выплате, а не ждать уведомления от ФНС. Необлагаемый лимит сохраняется, но будет рассчитываться по максимальной ключевой ставке за предыдущий год, а не за текущий.

Бюджет рассчитывает получить около 450 млрд рублей в год только за счёт этого изменения.

Личные фонды: ставка 15% → 22%

Специальная ставка налога на прибыль для личных фондов поднимается с 15% до 22%, из них 9% в федеральный бюджет вместо прежних 2%.

Налоговое преимущество личного фонда фактически исчезает: 22% — это верхняя планка НДФЛ при прямом владении активами. Ценность структуры смещается к преемственности и защите активов, а не к налоговой экономии.

ЗПИФ и ИПИФ для квалифицированных инвесторов: прозрачность закончилась

Закрытые и интервальные ПИФы для квалифицированных инвесторов признаются плательщиками налога на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов (дивиденды, проценты, роялти, аренда). Управляющая компания удерживает налог как агент до 28-го числа следующего месяца.

Пайщики смогут зачесть уплаченный фондом налог в счёт НДФЛ. Но фонды, которые не делают ежегодных выплат, ограничены в зачёте — налог уплачен, а зачитывать некуда.

Бюджет рассчитывает получить около 100 млрд рублей в год с этого изменения.

Маркетплейсы: «выключатель выручки» в руках ФНС

Законопроект даёт ФНС принципиально новый инструмент — приостановку приёма заказов и блокировку карточек товаров продавца на маркетплейсе.

Как это работает:

  • ФНС направляет поручение оператору платформы — сразу всем площадкам, где работает продавец.

  • Оператор обязан исполнить в течение двух дней.

  • После явки в налоговую или представления документов ФНС направляет поручение о возобновлении — тоже в течение двух дней.

Два основания для блокировки:

  1. Продавец не явился на допрос в налоговую — блокировка возможна не позднее месяца после истечения срока явки.

  2. Продавец не представил документы по требованию ФНС — не ранее трёх дней и не позднее месяца после истечения срока.

Одновременно площадки обязаны выявлять налоговые риски у продавцов по перечню ФНС, размещать сообщение в личном кабинете, давать 30 дней на ответ и передавать материалы в налоговую. За неисполнение — 100 000 ₽.

Нормы о блокировке вступят в силу через 9 месяцев после опубликования закона.

НДС 22% на зарубежную интернет-торговлю

Для товаров, приобретённых физлицами из третьих стран в пределах беспошлинных норм, устанавливается ставка НДС 22%. Налоговыми агентами выступают электронные площадки и в ряде случаев иностранные продавцы с собственными платформами. Речь только о трансграничной торговле, не о внутренних поставках.

Бюджет рассчитывает получить около 75 млрд рублей в год.

Что ещё

  • Сроки уплаты в декабре: если срок уплаты налога выпадает на выходной, переносится на предыдущий рабочий день, а не на следующий.

  • Акцизы индексируют выше прогнозируемой инфляции на 2027–2029 годы.

  • ИТ-льготы: право на льготы по прибыли и взносам дополнительно свяжут со сдачей годовой бухгалтерской отчётности. Не сдали в течение шести месяцев — льготы недоступны.

  • КИК: необлагаемый порог прибыли в 10 млн ₽ отменяется — платить с первого рубля. Порог признания контролирующим лицом повышается с 25% до 50%.

  • Налог на сверхдоходы (отдельный законопроект № 618-9): 30% для металлургов и золотодобытчиков, 20% для золота.

Сроки вступления

Блок

Когда

Штрафы

С 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после опубликования

НДФЛ

Через месяц после опубликования, но не ранее начала очередного налогового периода

Маркетплейсы

Через 9 месяцев после опубликования

НДС на зарубежную торговлю

Через 9 месяцев после опубликования

Законопроект ещё не принят. При рассмотрении в Госдуме суммы и сроки могут измениться — но направление понятно: штрафы догоняют инфляцию, а налоговый контроль переходит от «бумажного» к цифровому — через личные кабинеты маркетплейсов, автоматический обмен и блокировку выручки.

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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