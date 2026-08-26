Прекращение налогового уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 199 УК РФ с переквалификацией на ч. 1 ст. 199 УК РФ. Дистанционная помощь адвоката

Речь пойдет об уголовном деле по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Я участвовал в нем как дистанционный генератор идей и координатор защиты, поскольку на разных стадиях, непосредственную защиту осуществляли несколько разных адвокатов. Для бухгалтеров здесь важны не столько уголовно-процессуальные тонкости, сколько общее понимание процесса.

Речь пойдёт об уголовном деле по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Я участвовал в нём как дистанционный генератор идей и координатор защиты, поскольку на разных стадиях, непосредственную защиту осуществляли несколько разных адвокатов.

Для бухгалтеров здесь важны не столько уголовно-процессуальные тонкости, сколько два момента: чем грозит «явка с повинной» на допросе и как суд относится к налоговым расчётам экспертов.

С чего всё началось

К моменту обращения доверителя ко мне, уголовное дело уже было возбуждено. В материалах фигурировало чистосердечное признание и явка с повинной — подписанные самим доверителем под влиянием прежнего адвоката (уже бывшего), которая убеждала, что «со следствием лучше дружить».

Для бухгалтера аналогия прямая: подписать акт налоговой проверки, не вникая в суть и формулировки, значит заранее согласиться с обвинением. Отозвать эти документы потом крайне сложно. После анализа ситуации доверитель решил отказаться от ранее занятой позиции, и состав команды защитников был кардинально изменён.

Сумма «сокрытия»: налоговая против эксперта

Ключевой момент для бухгалтеров. Размер неуплаченных налогов, определённый ИФНС в ходе проверки, оказался значительно ниже того, что «насчитал» эксперт, привлечённый следствием. Сумма была выведена из документов непонятно каким образом — разрывы в периодах, отсутствие единого умысла, а в нескольких налоговых периодах руководителем организации был вообще другой человек.

Сторона защиты организовала бухгалтерское и налоговое исследование по копиям документов из материалов уголовного дела. Выяснилось, что экспертиза была проведена крайне непрофессионально: расчёты не бились, периоды вменяемого сокрытия были «склеены» произвольно, налоговая база определялась с нарушением норм НК РФ, о чём было заявлено при ознакомлении с заключением эксперта.

Результат? Следователь ответил: «Мне это не интересно. Если судья захочет — назначит повторную. А мне и так всё ясно». На все ходатайства — стандартное «суд разберётся».

Вывод для бухгалтера: даже если расчёт обвинения заведомо неверен и это можно доказать документально, следствие это не волнует. Бороться приходится в суде. Поэтому собственное налоговое исследование (контрэкспертизу) нужно готовить заранее и максимально детально — с привязкой к конкретным счетам, проводкам, налоговым периодам и нормам НК РФ.

Когда дело дошло до суда, возникли свои сложности. Около года просто откладывалось. Слушания не назначались, дело просто «зависло». За это время вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ от 06.04.2024 г., который изменил значения крупного и особо крупного размера по статье 199 УК РФ:

крупный размер — сумма налогов, сборов и страховых взносов, превышающая 18 750 000 руб. за период в пределах трёх финансовых лет подряд;

особо крупный размер — сумма, превышающая 56 250 000 руб. за тот же период.

В соответствии со ст. 10 УК РФ закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение обвиняемого, имеет обратную силу. То есть новые значения применяются и к тем делам, которые были возбуждены до вступления закона в силу. Судья воспользовался этим, как «железобетонным» основанием для прекращения дела.

Доверитель, уставший от затянувшегося нахождения в статусе обвиняемого, а потом и подсудимого, отказался продолжать сопротивление — и здесь уже вопрос о том, было ли прекращение по основанию, полностью снимающим риски, или с какими-то условиями. В любом случае, уголовное преследование остановилось.

Что из этого стоит учитывать бухгалтеру и что помогло при защите доверителя?

Во-первых, явка с повинной и признательные показания — не формальность. Их подписывают под давлением, а потом они становятся фундаментом обвинения. Если на допросе предлагают «признаться, и всё закончится» — это не так. Наоборот, признание снимает с следователя обязанность доказывать сумму и умысел.

Во-вторых, расчёт эксперта при следственной проверке нужно проверять. Прикормленные эксперты часто завышают суммы, игнорируют разрывы в периодах, не разбираются в том, кто был руководителем. Контррасчёт — по первичным документам, счетам бухучёта, налоговым декларациям — единственный способ показать суду реальную картину.

Пороги по ст. 199 УК РФ выросли. Если сумма неуплаты за три финансовых года подряд не превышает 18 750 000 руб., состава преступления нет. Но это не означает, что налоговых и административных последствий тоже нет — ИФНС всё равно взыщет недоимку, пени и штрафы по НК РФ.

Отложение судебных заседаний иногда играет в пользу защиты. В этом случае год простоя в суде совпал с изменением закона, и это решило исход дела. Но полагаться на такой случай не стоит — лучше заранее выстроить линию защиты с помощью опытного адвоката, специализирующегося на «налоговых» делах и квалифицированного бухгалтерского исследования.

Автор: адвокат Морохин Иван Николаевич.