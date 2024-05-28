Нюансы скрытого поиска работы: стоит ли игра свеч?

Давайте поговорим о теме, которая, возможно, касается многих из нас, но о которой редко говорят вслух.

Вы работаете в компании и вдруг решаете посмотреть, что предлагает рынок труда. Размещаете свое резюме и не говорите об этом своему руководителю. Конечно, это самая безобидная формулировка: «Я просто посмотреть». Ее чаще всего используют застигнутые врасплох сотрудники. А может быть вы размещаете резюме, чтобы найти работу, не теряя текущее место?

Знакомая ситуация? Вот два основных момента, о которых стоит задуматься:

Секретность и её последствия. Работа «под прикрытием» — стресс и нервозность, вам постоянно нужно быть на чеку. Доверие и профессиональные отношения. Если ваш тайный поиск работы станет известен руководству, это может серьезно подорвать доверие и ухудшить ваши отношения, что, скорее всего, приведет к негативной рабочей атмосфере. Угадайте, чем это закончится?

Теперь представим обратную ситуацию: вы находите в интернете вакансию вашей компании на должность, которую сейчас занимаете только вы. Каковы ваши мысли и реакция? Как отнесетесь к руководителю, который, возможно, уже ищет вам замену?

Простое решение — быть открытым. Если все же решили уволиться, пришло время для откровенного разговора с руководителем. Так вы сохраните хорошие отношения, избежите неприятных конфликтов и недоразумений.

А теперь время для обсуждения. Если вы были тем сотрудником, который разместил резюме и не предупредил руководителя, чем все закончилось? А если вы руководитель, как вы отреагируете на такую ситуацию?