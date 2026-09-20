Как сочетается модерация постов на Клерке с платным продвижением

Любой из вас, кто пишет посты на Клерке, может дополнительно продвинуть свой пост. Я уже писал об этом ранее: тут и тут. Продвижение поста недорогое и позволяет получить дополнительные охваты, если у вас пока мало подписчиков.
Можно продвинуть пост сразу же после публикации:
А можно продвинуть пост в любой момент позднее:
Однако, есть ещё и модерация постов, как она сочетается с продвижением?
Уровни модерации
Когда вы пишете пост, он попадает на анализ в нашу команду независимых модераторов, которые работают по своим правилам. Их задача — сделать так, чтобы читатели Клерка видели только самые интересные тематические статьи и поменьше сталкивались с навязчивой рекламой в тексте. Эти правила описаны здесь, но если кратко:
Текст должен быть интересен бухгалтерам;
Текст в бесплатном блоге трибуны не должен содержать внешних ссылок.
По результатам оценки текст получает один из трёх уровней модерации или может быть вовсе удалён:
Удаление возможно если текст нарушает законодательство РФ или содержит грубые нарушения принципов редакционной политики Клерка. Это не частое явление.
Уровни модерации:
Если текст плохой, не бухгалтерский и/или содержит ссылки, а вы его пытаетесь опубликовать в бесплатном блоге в Трибуне, то текст скрывается. Его не увидят поисковые роботы, он не будет отображаться в различных лентах на сайте. Тем не менее, про него узнают ваши подписчики и ещё его смогут прочитать любые авторизованные пользователи Клерка, но только если найдут (по прямой ссылке) — это маловероятно. Под такими текстами отключены комментарии.
Если текст не нарушает правила, но не очень интересен, то его опубликуют. Поисковики смогут его индексировать, помимо вашей персональной ленты, он отобразится в общей ленте блогов и на какое-то время может появиться в ленте рекомендаций под другими статьями. Этот уровень позволит вам собирать и поисковый трафик и просто интересующуюся аудиторию Клерка, помимо ваших подписчиков.
Есть ещё более приятный вариант, когда модераторы сочтут, что текст выдающийся, что он будет интересен широкой аудитории. В этом случае, помимо перечисленного выше, текст появится на главной страницы нашего СМИ — там его увидит максимально широкая аудитория.
Как соотносится модерация и продвижение поста
Вы всегда можете продвинуть свой пост. Продвижение означает, что тизер вашего поста появится под большинством статей на сайте и будет там появляться до тех пор, пока не открутятся все оплаченные показы тизера. Это лучший способ расширить свою аудиторию независимо от уровня модерации. Но конечно, чтобы люди кликнули на ваш пост, он должен их заинтересовать.
С точки зрения модерации, противопоказание для продвижения только одно — пост удалён за нарушение законодательства или грубые нарушения редакционной политики, все остальные 3 уровня модерации позволяют продвигать текст. При этом ограничения, которые накладывала модерация на ваш текст не исчезают — они остаются в силе.
Пример: продвижение поста, который признан не качественным
Думаю, что продвижение качественных постов не вызывает вопросов — с ними всё понятно, вы покупаете дополнительный охват и расширяете свою базу подписчиков и читателей. Часто вопросы возникают при продвижении текста, который признан не качественным, поэтому расскажу, что произойдёт на этом примере.
Итак, вы публикуете пост, но через какое-то время после прохождения модерации видите над постом такое сообщение:
В этот момент ваши подписчики уже получили уведомление о выходе нового поста и могут его читать, все остальные, кто авторизовался на Клерке — тоже могут его прочитать, но вряд ли найдут его, потому что им надо зайти в ваш блог и найти там этот пост. Так же пост не будет индексироваться поисковиками.
Вы решаете продвинуть пост и оплачиваете, например, 1000 показов за 600 ₽.
Продвижение включается и тизер поста начинает показываться под большинством статей сайта — рядом с местом где находятся комментарии к статьям. Это самое трафиковое место, 1000 показов открутятся за считанные минуты. После того, как наберётся 1000 показов, тизер перестанет там отображаться, а вы сможете увидеть статистику продвижения и проанализировать свою кампанию.
Ограничения, связанные с модерацией никуда не денутся. Человек, перешедший по вашему тизеру, если он авторизован, увидит ваш текст, а если нет — то его попросят авторизоваться чтобы прочитать текст. Пост не появится ни на главной, ни в ленте трибуны. Продвижение делает ровно одну вещь — тизер поста появится рядом с полем для ввода комментариев под большинством текстов на Клерке.
Таким образом, у вас есть реальная возможность продвинуть пост и собрать аудиторию, даже если пост был признан недостаточно качественным.
Что будет если продвигать качественный пост
Но конечно, публикация будет работать гораздо эффективнее, если вы пишете интересные тексты, с хорошим заголовком, картинкой и не нарушаете правила трибуны. В этом случае, помимо возможности продвижения тизера, вы получите ещё и дополнительный СЕО эффект за счёт индексации поста поисковиками, а так же, комментарии к посту будут выводиться в общие ленты, что может подстегнуть интерес новых читателей.