Как сочетается модерация постов на Клерке с платным продвижением

Пример: продвижение поста, который признан не качественным

Думаю, что продвижение качественных постов не вызывает вопросов — с ними всё понятно, вы покупаете дополнительный охват и расширяете свою базу подписчиков и читателей. Часто вопросы возникают при продвижении текста, который признан не качественным, поэтому расскажу, что произойдёт на этом примере.

Итак, вы публикуете пост, но через какое-то время после прохождения модерации видите над постом такое сообщение:

Информер, который говорит о том, что пост признан не качественным

В этот момент ваши подписчики уже получили уведомление о выходе нового поста и могут его читать, все остальные, кто авторизовался на Клерке — тоже могут его прочитать, но вряд ли найдут его, потому что им надо зайти в ваш блог и найти там этот пост. Так же пост не будет индексироваться поисковиками.

Вы решаете продвинуть пост и оплачиваете, например, 1000 показов за 600 ₽.

Продвижение включается и тизер поста начинает показываться под большинством статей сайта — рядом с местом где находятся комментарии к статьям. Это самое трафиковое место, 1000 показов открутятся за считанные минуты. После того, как наберётся 1000 показов, тизер перестанет там отображаться, а вы сможете увидеть статистику продвижения и проанализировать свою кампанию.

Ограничения, связанные с модерацией никуда не денутся. Человек, перешедший по вашему тизеру, если он авторизован, увидит ваш текст, а если нет — то его попросят авторизоваться чтобы прочитать текст. Пост не появится ни на главной, ни в ленте трибуны. Продвижение делает ровно одну вещь — тизер поста появится рядом с полем для ввода комментариев под большинством текстов на Клерке.

Таким образом, у вас есть реальная возможность продвинуть пост и собрать аудиторию, даже если пост был признан недостаточно качественным.