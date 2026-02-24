ОК УСН моб 3500
Василий С
Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Добавили новый функционал в трибуну, теперь можно заставить свои посты работать ещё эффективнее чем раньше — краткая инструкция к действию.

Зачем вести блог

Есть два формата: Блог компании и личный блог (Трибуна).

Блог компании

Блог компании подходит тем, кто хочет вести коммуникацию от лица бренда, помимо блога компании имеют ряд преимуществ:

  • тарифы, в которых редакция помогает писать тексты, или пишет сама (правда, наша редакция очень хорошо понимает нашу аудиторию);

  • участие в рейтинге компаний;

  • возможность вставлять в постах формы сбора заявок;

  • анонсы своих мероприятий и спецпредложений от имени компани;

  • комментирование и общение с аудитиорией от имени бренда;

  • прекрасная карточка компании с контактами и дополнительной информацией;

  • много чего ещё — подробнее вам расскажут тут: Телеграм: klerk_business_bot Телефон: 8 800 302-58-18.

Личный блог (Трибуна)

Этот формат отлично подходит для тех, кто не занимается прямой монетизацией, пишет качественные тексты и готов завоёвывать аудиторию через смыслы.

В трибуне есть ряд ограничений:

  • нельзя писать от имени бренда;

  • нельзя вставлять ссылки на свои сайты;

  • нельзя заниматься прямой рекламой;

  • и другие.

    Конечно же нельзя нарушать законодательство РФ. Подробные правила трибуны здесь.

За то, трибуна бесплатная. Если вы пишете качественные тексты, мы следим за тем, чтобы они попали в ленты, и рекомендации, которые видят наши пользователи.

Мы правда заинтересованы, чтобы хорошие тексты доходили до людей.

Как повысить эффективность своего блога

Для Трибуны мы добавили тариф Трибуна.Про — киллер фича для тех кто знает что делает.

«Трибуна.Про» оплачивается либо помесячно, либо на 3 месяца, либо сразу на год. Самое интересное — это то что тариф даёт:

Преимущества, которые даёт тариф «Трибуна.Про»

  • В постах начинают отображаться прямые ссылки, если вы их туда вставляете. Обычно все ссылки в трибуне заменяются на короткие ссылки, так проще считать переходы, но для тех кто оплатил тариф, мы оставляем прямые ссылки — это даёт отличный SEO эффект для вашего сайта.

  • Посты, даже не прошедшие модерацию, становятся видны для поисковых роботов. Обычно мы прячем тексты, не подходящие нам по тематике — их нельзя посмотреть, пока ты не авторизуешься на сайте и поисковики их тоже не видят. Но для тех, кто оплатил тариф, мы начинаем показывать все его посты всему миру. Само собой, если пост нарушает законодательство, он будет удалён.

  • Под постом, независимо от уровня его модерации, включаются комментарии. Это мощный инструмент для привлечения внимания. Так как все обсуждения транслируются на сайте в правой колонке на всех страницах и так больше возможностей набрать базу подписчиков и открытия. Обычно комментарии мы открываем только для самых лучших текстов, но для тех кто оплатил тариф, комментарии открыты при любом исходе модерации.

Подключить

В целом, если вы продвигаете свой сайт или проект и ваша тема не очень вяжется с Клерком, то такой тариф — это идеальный выход. Тем более, мы сделали его супер доступным и не дорогим. Посмотрите подробнее — это интересно.

Вы получите:

  1. Лучшее СЕО для вашего сайта

  2. Больше открытий просмотров и комментариев в долгосрочной перспективе

  3. Ускоренную модерацию постов

Кажется уже отлично, но можно ещё улучшить.

Как быстро донести конкретный текст

Уже давно у нас есть функция продвижения текста. Она супер эффективна сама по себе, а вместе с «Трибуна.Про» — это великое комбо.

Продвижение позволяет гарантировано — то есть прямо с гарантией 100% получить то количество просмотров статьи (тизера), которое вам нужно.

Продвижение поста отличной подойдёт, когда вам надо не просто прокачать SEO, а донести свой текст до огромной аудитории Клерка.

Работает она очень понятно: заходим в любой свой пост и нажимаем «Продвигать»

Через некоторое время тизер вашего поста появится на большинстве страниц сайта — в ленте рекомендаций, которая видна под каждой статьёй.

Это одно из лучших мест, его просматривают до 1 млн пользователей в день. Так что мы гарантированно сможем показать ваш тизер столько раз, сколько потребуется.

Краткое резюме

Если вы умеете работать с текстами и пишете качественно на близкую аудитории тему, то всё будет хорошо и без тарифов. Можете подключить только Трибуна.Про, если надо размещать ссылки в статьях.

Если тематика не близка аудитории или нужны прямые ссылки, то точно надо подключить Трибуна.Про — это даст отличный SEO эффект.

Если вы общаетесь от имени компании, то нужно заводить Блог компании, там все возможности для бренда. Мы умеем стыковать компании с аудиторией, если вы представляете бренд, воспользуйтесь нашим 20-летним опытом.

Независимо от остального, если нужно быстро донести конкретный текст до аудитории с гарантией просмотров, то на любом тарифе или без него, надо воспользоваться функцией Продвижения поста — её вы найдёте под каждым вашим постом — оранжевая кнопка.

Дата публикации: 24.02.2026, 12:40

Василий С

Василий С

