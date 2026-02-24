Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Как повысить эффективность своего блога

Для Трибуны мы добавили тариф Трибуна.Про — киллер фича для тех кто знает что делает.

«Трибуна.Про» оплачивается либо помесячно, либо на 3 месяца, либо сразу на год. Самое интересное — это то что тариф даёт:

Преимущества, которые даёт тариф «Трибуна.Про» В постах начинают отображаться прямые ссылки , если вы их туда вставляете. Обычно все ссылки в трибуне заменяются на короткие ссылки, так проще считать переходы, но для тех кто оплатил тариф, мы оставляем прямые ссылки — это даёт отличный SEO эффект для вашего сайта.

Посты, даже не прошедшие модерацию, становятся видны для поисковых роботов . Обычно мы прячем тексты, не подходящие нам по тематике — их нельзя посмотреть, пока ты не авторизуешься на сайте и поисковики их тоже не видят. Но для тех, кто оплатил тариф, мы начинаем показывать все его посты всему миру. Само собой, если пост нарушает законодательство, он будет удалён.

Под постом, независимо от уровня его модерации, включаются комментарии. Это мощный инструмент для привлечения внимания. Так как все обсуждения транслируются на сайте в правой колонке на всех страницах и так больше возможностей набрать базу подписчиков и открытия. Обычно комментарии мы открываем только для самых лучших текстов, но для тех кто оплатил тариф, комментарии открыты при любом исходе модерации. Подключить

В целом, если вы продвигаете свой сайт или проект и ваша тема не очень вяжется с Клерком, то такой тариф — это идеальный выход. Тем более, мы сделали его супер доступным и не дорогим. Посмотрите подробнее — это интересно.

Вы получите:

Лучшее СЕО для вашего сайта Больше открытий просмотров и комментариев в долгосрочной перспективе Ускоренную модерацию постов

Кажется уже отлично, но можно ещё улучшить.