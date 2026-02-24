Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Зачем вести блог
Есть два формата: Блог компании и личный блог (Трибуна).
Блог компании
Блог компании подходит тем, кто хочет вести коммуникацию от лица бренда, помимо блога компании имеют ряд преимуществ:
тарифы, в которых редакция помогает писать тексты, или пишет сама (правда, наша редакция очень хорошо понимает нашу аудиторию);
участие в рейтинге компаний;
возможность вставлять в постах формы сбора заявок;
анонсы своих мероприятий и спецпредложений от имени компани;
комментирование и общение с аудитиорией от имени бренда;
прекрасная карточка компании с контактами и дополнительной информацией;
много чего ещё — подробнее вам расскажут тут: Телеграм: klerk_business_bot Телефон: 8 800 302-58-18.
Личный блог (Трибуна)
Этот формат отлично подходит для тех, кто не занимается прямой монетизацией, пишет качественные тексты и готов завоёвывать аудиторию через смыслы.
В трибуне есть ряд ограничений:
нельзя писать от имени бренда;
нельзя вставлять ссылки на свои сайты;
нельзя заниматься прямой рекламой;
и другие.
Конечно же нельзя нарушать законодательство РФ. Подробные правила трибуны здесь.
За то, трибуна бесплатная. Если вы пишете качественные тексты, мы следим за тем, чтобы они попали в ленты, и рекомендации, которые видят наши пользователи.
Мы правда заинтересованы, чтобы хорошие тексты доходили до людей.
Как повысить эффективность своего блога
Для Трибуны мы добавили тариф Трибуна.Про — киллер фича для тех кто знает что делает.
«Трибуна.Про» оплачивается либо помесячно, либо на 3 месяца, либо сразу на год. Самое интересное — это то что тариф даёт:
Преимущества, которые даёт тариф «Трибуна.Про»
В постах начинают отображаться прямые ссылки, если вы их туда вставляете. Обычно все ссылки в трибуне заменяются на короткие ссылки, так проще считать переходы, но для тех кто оплатил тариф, мы оставляем прямые ссылки — это даёт отличный SEO эффект для вашего сайта.
Посты, даже не прошедшие модерацию, становятся видны для поисковых роботов. Обычно мы прячем тексты, не подходящие нам по тематике — их нельзя посмотреть, пока ты не авторизуешься на сайте и поисковики их тоже не видят. Но для тех, кто оплатил тариф, мы начинаем показывать все его посты всему миру. Само собой, если пост нарушает законодательство, он будет удалён.
Под постом, независимо от уровня его модерации, включаются комментарии. Это мощный инструмент для привлечения внимания. Так как все обсуждения транслируются на сайте в правой колонке на всех страницах и так больше возможностей набрать базу подписчиков и открытия. Обычно комментарии мы открываем только для самых лучших текстов, но для тех кто оплатил тариф, комментарии открыты при любом исходе модерации.
В целом, если вы продвигаете свой сайт или проект и ваша тема не очень вяжется с Клерком, то такой тариф — это идеальный выход. Тем более, мы сделали его супер доступным и не дорогим. Посмотрите подробнее — это интересно.
Вы получите:
Лучшее СЕО для вашего сайта
Больше открытий просмотров и комментариев в долгосрочной перспективе
Ускоренную модерацию постов
Кажется уже отлично, но можно ещё улучшить.
Как быстро донести конкретный текст
Уже давно у нас есть функция продвижения текста. Она супер эффективна сама по себе, а вместе с «Трибуна.Про» — это великое комбо.
Продвижение позволяет гарантировано — то есть прямо с гарантией 100% получить то количество просмотров статьи (тизера), которое вам нужно.
Продвижение поста отличной подойдёт, когда вам надо не просто прокачать SEO, а донести свой текст до огромной аудитории Клерка.
Работает она очень понятно: заходим в любой свой пост и нажимаем «Продвигать»
Через некоторое время тизер вашего поста появится на большинстве страниц сайта — в ленте рекомендаций, которая видна под каждой статьёй.
Это одно из лучших мест, его просматривают до 1 млн пользователей в день. Так что мы гарантированно сможем показать ваш тизер столько раз, сколько потребуется.
Краткое резюме
Если вы умеете работать с текстами и пишете качественно на близкую аудитории тему, то всё будет хорошо и без тарифов. Можете подключить только Трибуна.Про, если надо размещать ссылки в статьях.
Если тематика не близка аудитории или нужны прямые ссылки, то точно надо подключить Трибуна.Про — это даст отличный SEO эффект.
Если вы общаетесь от имени компании, то нужно заводить Блог компании, там все возможности для бренда. Мы умеем стыковать компании с аудиторией, если вы представляете бренд, воспользуйтесь нашим 20-летним опытом.
Независимо от остального, если нужно быстро донести конкретный текст до аудитории с гарантией просмотров, то на любом тарифе или без него, надо воспользоваться функцией Продвижения поста — её вы найдёте под каждым вашим постом — оранжевая кнопка.
