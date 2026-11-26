Вы нанимаете сотрудника и обещаете ему 100 000 рублей на руки каждый месяц. Но заложить в бюджет только эту сумму не получится, так как нужно учесть НДФЛ и страховые взносы.

При НДФЛ 13% и общем тарифе взносов и травматизме 0,2%, расходы составят около 149 655 рублей в месяц. И это ещё без затрат на поиск сотрудника, покупки техники и рабочих программ.

Ниже посчитаем расходы при зарплате 50 000, 100 000 и 250 000 рублей на руки. Разберём, когда для задачи нужен штатный сотрудник, а когда подходит самостоятельный подрядчик. Покажем, какие расходы возникают в каждом случае и как учитывать доступные льготы.

Я Ксения Червенко, аттестованный аудитор и эксперт с 20-летним опытом в бухгалтерии, финансах и налогах.

Начнём с правил, которые помогут оценить бюджет ещё до собеседования.

1. Для предварительного расчёта умножьте зарплату на 1,5. Этот ориентир подходит при НДФЛ 13%, взносах 30% и травматизме 0,2%, без вычетов и до превышения годовых порогов.

Если начисленная зарплата вместе с премиями превысит 2,4 млн рублей за год, с превышения нужно будет удерживать больше НДФЛ.

2. НДФЛ удерживайте из начисленной зарплаты, а взносы закладывайте сверху. Повторно прибавлять НДФЛ к начисленной сумме не нужно. Ставки и пороги разберем в следующем разделе.

3. Проверьте право на льготу. Ниже разберём условия, которые действуют с 2026 года, и покажем разницу в расходах.

4. Планируйте бюджет по каждому сотруднику на год. Помимо зарплаты и взносов, учтите разовые и регулярные расходы, а затем рассчитайте среднюю сумму на месяц.