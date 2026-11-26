Вы нанимаете сотрудника и обещаете ему 100 000 рублей на руки каждый месяц. Но заложить в бюджет только эту сумму не получится, так как нужно учесть НДФЛ и страховые взносы.
При НДФЛ 13% и общем тарифе взносов и травматизме 0,2%, расходы составят около 149 655 рублей в месяц. И это ещё без затрат на поиск сотрудника, покупки техники и рабочих программ.
Ниже посчитаем расходы при зарплате 50 000, 100 000 и 250 000 рублей на руки. Разберём, когда для задачи нужен штатный сотрудник, а когда подходит самостоятельный подрядчик. Покажем, какие расходы возникают в каждом случае и как учитывать доступные льготы.
Я Ксения Червенко, аттестованный аудитор и эксперт с 20-летним опытом в бухгалтерии, финансах и налогах.
Начнём с правил, которые помогут оценить бюджет ещё до собеседования.
1. Для предварительного расчёта умножьте зарплату на 1,5. Этот ориентир подходит при НДФЛ 13%, взносах 30% и травматизме 0,2%, без вычетов и до превышения годовых порогов.
Если начисленная зарплата вместе с премиями превысит 2,4 млн рублей за год, с превышения нужно будет удерживать больше НДФЛ.
2. НДФЛ удерживайте из начисленной зарплаты, а взносы закладывайте сверху. Повторно прибавлять НДФЛ к начисленной сумме не нужно. Ставки и пороги разберем в следующем разделе.
3. Проверьте право на льготу. Ниже разберём условия, которые действуют с 2026 года, и покажем разницу в расходах.
4. Планируйте бюджет по каждому сотруднику на год. Помимо зарплаты и взносов, учтите разовые и регулярные расходы, а затем рассчитайте среднюю сумму на месяц.
Сколько налогов платит работодатель за работника в 2026 году
Работодатель рассчитывает и перечисляет НДФЛ и страховые взносы. Но деньги на эти платежи берутся из разных источников: НДФЛ удерживают из начисленной зарплаты сотрудника, а взносы компания платит дополнительно за свой счёт.
Сколько НДФЛ удерживать из зарплаты сотрудника
Размер НДФЛ зависит от годового дохода сотрудника. Для зарплаты налогового резидента РФ действуют пять ставок, повышенный процент применяют только к сумме сверх соответствующего порога.
Часть годового дохода
Ставка НДФЛ
До 2,4 млн ₽ включительно
13%
Свыше 2,4 млн до 5 млн ₽
15%
Свыше 5 млн до 20 млн ₽
18%
Свыше 20 млн до 50 млн ₽
20%
Свыше 50 млн ₽
22%
Важно различать зарплату в договоре и сумму на руки. Если в договоре указано 100 000 рублей до удержания налога, при ставке 13% и без вычетов сотрудник получит 87 000 рублей, а 13 000 рублей вы перечислите в бюджет.
Какие отчисления платит работодатель за работника помимо зарплаты
По общему тарифу страховые взносы с зарплаты составляют 30% от начисленной суммы. Когда выплаты одному сотруднику с начала года превысят 2 979 000 рублей, с превышения начисляют 15,1%. Накопленные выплаты считают отдельно по каждому работнику.
Отдельно работодатель платит взносы на травматизм. Базовый тариф составляет от 0,2 до 8,5% и зависит от класса профессионального риска — того, насколько опасной считается деятельность компании. Эти взносы не входят в указанные 30%.
Для некоторых работодателей действуют льготы.
Категория работодателя
Тариф страховых взносов в 2026 году
Общий тариф
30% с годовых выплат до 2 979 000 ₽; 15,1% с превышения
МСП из приоритетных отраслей
Общий тариф с первых 40 639,50 ₽ в месяц; 15% с превышения
МСП из установленных обрабатывающих производств
Общий тариф с первых 40 639,50 ₽ в месяц; 7,6% с превышения
Общепит, соответствующий условиям льготы
Общий тариф с первых 40 639,50 ₽ в месяц; 15% с превышения
ИТ-организации, соответствующие условиям льготы
15% с годовых выплат до 2 979 000 ₽; 7,6% с превышения
40 639,50 рублей — это 1,5 федерального МРОТ на 2026 год. Порог считают от начисленных выплат за месяц, до удержания НДФЛ. Взносы на травматизм в таблицу не включены, их рассчитывают отдельно.
Как проверить право на льготный тариф
С 2026 года тариф 15% доступен не всем МСП. Чтобы понять, может ли ваш бизнес применять льготу для приоритетных отраслей, проверьте:
основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП входит в перечень, утверждённый распоряжением Правительства № 4125-р
доходы от этого вида деятельности составляют не менее 70% всех доходов по итогам отчётного периода
Если основной ОКВЭД или доля профильного дохода не соответствуют требованиям, право на эту льготу теряется с начала года и взносы нужно пересчитать.
Как льгота влияет на бюджет найма, покажем в расчётах ниже.
Какую минимальную зарплату нужно платить сотруднику
В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля до удержания НДФЛ. За полностью отработанный месяц начисленная зарплата должна быть не ниже обязательного для работодателя минимума. При неполном рабочем времени этот минимум рассчитывают пропорционально.
При расчёте учитывайте, распространяется ли на работодателя региональное соглашение. Например, в Санкт-Петербурге минимальная зарплата на 2026 год — 31 250 рублей до удержания НДФЛ.
Какие налоги и взносы платит ИП за сотрудника
Чтобы посчитать, сколько налогов платит ИП за работника, используют те же правила, что и для организации. То есть из начисленной зарплаты удерживают НДФЛ, сверху начисляют взносы. Право на льготы зависит от условий работы бизнеса. Взносы за себя предприниматель платит отдельно.
Посчитаем, сколько платит ИП за сотрудника с минимальным окладом. Если начисленная зарплата равна федеральному МРОТ, при общем тарифе взносов и травматизме 0,2% расходы составят:
27 093 ₽ + 8 127,90 ₽ + 54,19 ₽ = 35 275,09 ₽ в месяц.
Если для ИП действует петербургский минимум 31 250 рублей, зарплата со взносами по тем же ставкам обойдётся в 40 687,50 рубля в месяц. НДФЛ удерживается из начисленных 31 250 рублей, а не добавляется сверху.
Во сколько обойдётся сотрудник с зарплатой 50 000, 100 000 и 250 000 рублей на руки
Сравним, сколько работодатель платит за сотрудника с зарплатой в 50 000, 100 000 и 250 000 ₽ на руки. Сначала учтём зарплату, налоги и взносы, а затем разберём дополнительные расходы.
Только зарплата, налоги и взносы
Для сравнения возьмём сотрудника (налогового резидента РФ), который весь 2026 год получает одинаковую сумму на руки. В расчёте нет премий, налоговых вычетов и выплат с особыми правилами налогообложения. Сравним общий тариф и тариф МСП 15%, а травматизм в обоих случаях — 0,2%.
Все месячные суммы в таблице — средние за год, округлённые до рубля. Годовые итоги рассчитаны до округления.
Показатель
50 000 ₽ на руки
100 000 ₽ на руки
250 000 ₽ на руки
Начисленная зарплата до НДФЛ
57 471
114 943
289 412
НДФЛ уже входит в начисленную зарплату
7 471
14 943
39 412
Травматизм, 0,2%
115
230
579
Общий тариф
Страховые взносы
17 241
34 483
80 690
Расходы компании в месяц
74 828
149 655
370 681
Расходы компании за год
897 931
1 795 862
4 448 172
Во сколько раз расходы выше зарплаты на руки
1,50
1,50
1,48
МСП с правом на тариф 15%
Страховые взносы с учётом льготы
14 717
23 337
49 003
Расходы компании в месяц
72 303
138 510
338 994
Расходы компании за год
867 634
1 662 117
4 067 924
Во сколько раз расходы выше зарплаты на руки
1,45
1,39
1,36
При зарплате 100 000 рублей на руки льгота МСП снижает расходы примерно на 11 145 рублей в месяц, или 134 000 рублей в год на одного сотрудника.
Почему сотрудник получает 250 000 рублей каждый месяц, а расходы компании меняются
В нашем примере с сентября часть зарплаты облагается НДФЛ по повышенной ставке. Чтобы сотрудник по-прежнему получал 250 000 рублей на руки, компании приходится начислять ему больше.
В ноябре начинает действовать пониженная ставка страховых взносов на часть зарплаты. Поэтому расходы компании сокращаются.
При общем тарифе взносов и травматизме 0,2% зарплата вместе с налогами и взносами обойдётся примерно в:
январе–августе — 374 138 рублей в месяц
сентябре — 379 842 рублей
октябре — 382 941 рублей
ноябре — 353 167 рублей
декабре — 339 118 рублей
В среднем расходы составят 370 681 рубль в месяц, а за год — около 4,45 млн рублей. Эту годовую сумму и закладывайте в бюджет.
Сколько стоит сотрудник с зарплатой от 30 000 до 300 000 ₽ на руки
Найдите в таблице нужные вам зарплатные показатели. Рядом указаны средние расходы работодателя за месяц (начисленная зарплата, страховые взносы и травматизм 0,2%).
Зарплата на руки
Расходы по общему тарифу
Расходы при льготе МСП 15%
30 000 ₽
44 897 ₽
44 897 ₽
50 000 ₽
74 828 ₽
72 303 ₽
70 000 ₽
104 759 ₽
98 786 ₽
90 000 ₽
134 690 ₽
125 268 ₽
100 000 ₽
149 655 ₽
138 510 ₽
110 000 ₽
164 621 ₽
151 751 ₽
130 000 ₽
194 552 ₽
178 234 ₽
150 000 ₽
224 483 ₽
204 717 ₽
170 000 ₽
254 414 ₽
231 199 ₽
190 000 ₽
284 908 ₽
258 181 ₽
210 000 ₽
315 544 ₽
285 287 ₽
230 000 ₽
343 552 ₽
312 392 ₽
250 000 ₽
370 681 ₽
338 994 ₽
270 000 ₽
397 810 ₽
365 595 ₽
290 000 ₽
424 940 ₽
392 196 ₽
300 000 ₽
438 505 ₽
405 749 ₽
Какие расходы учесть кроме зарплаты и налогов
Чтобы сотрудник мог приступить к работе, его нужно найти, обеспечить техникой и познакомить с задачами. Заложите деньги на подбор и оборудование, а также время руководителя или коллег, которые будут помогать новичку.
Затем появятся постоянные расходы: рабочее место, программы, связь. Оформление кадровых документов и расчёт зарплаты тоже требуют затрат. Для некоторых должностей предусмотрены медосмотры, спецодежда или обучение. Не забудьте учесть ДМС, если компания его предоставляет.
На время отпуска или болезни сотруднику может понадобиться замена. Если за неё нужно доплачивать, предусмотрите это в бюджете. При этом отпускные выплачивают вместо зарплаты за дни отпуска, то есть считать обе суммы за одни и те же дни не нужно. При обычной болезни самого сотрудника первые три дня больничного оплачивает работодатель, остальные — СФР.
Расходы на каждого сотрудника будут разными: одному уже подготовили рабочее место, для другого технику придётся покупать. Посчитайте, что потребуется в вашем случае для конкретной должности.
Как расходы на сотрудника помогают платить меньше налогов
Часть затрат на сотрудника может уменьшить налоги. Но на одних режимах учитывают зарплату и взносы, а на других — только взносы.
Например, на УСН «доходы минус расходы» при ставке 15% каждые 100 000 рублей признанных расходов на зарплату и взносы могут снизить налог на 15 000 рублей, если после их учёта обычный налог остаётся не ниже минимального. На УСН «доходы» сама зарплата такой экономии не даёт.
Ниже рассмотрим каждый режим отдельно:
Налоговый режим
Как учитываются расходы на сотрудника
ОСНО
Зарплата и взносы уменьшают прибыль, с которой компания платит налог.
УСН «доходы минус расходы»
Выплаченная зарплата и уплаченные взносы включаются в расходы и уменьшают сумму, с которой рассчитывают налог.
УСН «доходы» и ПСН (при наличии работников)
Зарплата не уменьшает налог. Уплаченные взносы позволяют снизить его, но не более чем наполовину.
АУСН
Обычные страховые взносы не платят. Травматизм — фиксированные 2 959 ₽ за весь 2026 год на работодателя. На АУСН «доходы минус расходы» выплаченная зарплата учитывается в расходах при соблюдении правил режима. На АУСН «доходы» зарплата налог не уменьшает.
Как законно снизить стоимость сотрудника
Чтобы сократить расходы на фонд оплаты труда (ФОТ), налоги и взносы, начните с пяти главных пунктов.
1. Проверьте тарифы страховых взносов
Поручите бухгалтеру проверить, все ли доступные льготы компания использует, и рассчитать возможную экономию за год.
Заодно попросите его сверить тариф взносов на травматизм с видом деятельности компании. Если в тарифе есть ошибка, нужно обратиться в СФР для её исправления.
2. Учитывайте выплаты, освобождённые от НДФЛ и страховых взносов
Попросите бухгалтера проверить, как оформлены материальная помощь, суточные и компенсации за использование личного оборудования. Уточните, какие суммы освобождены от НДФЛ и взносов, соблюдены ли лимиты и собраны ли документы.
Такие выплаты должны соответствовать своему назначению, просто переименовать часть зарплаты в компенсацию нельзя.
3. Запросите сравнение налоговой нагрузки
Попросите бухгалтера проверить, полностью ли учтены страховые взносы при уменьшении налога на УСН «доходы».
Если бизнес соответствует условиям АУСН, поручите бухгалтеру сравнить расходы на текущем режиме и после перехода.
4. Пересмотрите объём работы перед открытием ставки
Составьте список задач и оцените, сколько часов в неделю они занимают. Если полной загрузки нет, рассмотрите неполную занятость по соглашению с сотрудником.
5. Узнайте о поддержке найма
В 2026 году по программе субсидирования найма можно возместить часть расходов на трудоустройство отдельных категорий граждан. До приёма сотрудника уточните в службе занятости, соответствуют ли компания и кандидат условиям программы и что нужно сделать для получения субсидии.
Какие способы сэкономить на зарплате вам не подойдут
Льготы и подходящий объём занятости помогают сократить расходы. А скрытые выплаты и формальная смена договора могут обернуться доначислениями. Вот решения, которые не стоит принимать ради экономии:
Зарплата «в конверте». Скрытые выплаты могут привести к доначислению НДФЛ и взносов, пеням и штрафам.
За неправомерное неудержание или неперечисление НДФЛ штраф составляет 20% по статье 123 НК РФ, за неуплату взносов из-за занижения базы — 20%, а при доказанном умысле — 40% по статье 122 НК РФ.
Зарплата ниже обязательного минимума. За полностью отработанный месяц придётся доплатить сотруднику. Часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ также предусматривает предупреждение или штраф: для организации — 30 000–50 000 рублей, для ИП — 1 000–5 000 рублей.
Зарплата ниже средней по отрасли сама по себе не нарушение, но может вызвать вопросы налоговой.
Формальный перевод штата в самозанятые или ИП. Если отношения признают трудовыми, вас ждут доначисления НДФЛ и взносов, пени, штрафы и требования по трудовым выплатам.
Маскировка зарплаты под личные переводы. Официальную зарплату можно перечислять на личный банковский счёт сотрудника. Но если оплату труда скрывают под видом подарка или возврата долга, последствия будут такими же, как в случае с зарплатой «в конверте».
При наличии предусмотренных законом признаков преступления возможна и уголовная ответственность.
Зарплаты и условия работы с исполнителями влияют на оценку компании налоговой. Перед изменением выплат проверьте, соответствуют ли документы реальным условиям работы.
Итак, подведем итог
Сначала определите, какую задачу предстоит решить и как будет организована работа. Нужен ли вам сотрудник, который выполняет обязанности под вашим руководством, самостоятельный исполнитель для конкретного заказа или компания для обслуживания отдельной функции? Формат отношений должен соответствовать реальным условиям работы.
Если выбираете штат, до предложения кандидату посчитайте годовой бюджет: начисленную зарплату до удержания НДФЛ, страховые взносы, подбор, рабочее место и кадровое сопровождение. Проверьте доступные льготы и возможность учесть эти расходы при расчёте налога. При работе с подрядчиком уточните состав услуг, ответственность сторон и возможные доплаты.
Так вы сможете оценить, подходит ли выбранный вариант для вашей задачи и какую сумму потребуется заложить в бюджет для его реализации.
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