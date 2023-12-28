Куда попадет выплата уволенному сотруднику: в старый или новый ОКТМО?

Мой *** 2023. Итоги инвестиционного года

Есть такая традиция у людей в конце декабря — итоги года подводить. У кого-то, конечно, в баню ходить, не имею права их осуждать, а вот итоги года — это прямо важный аспект. Чем я хуже других, и почему нет, если да? Посмотрел-посчитал, сравнил 2023 с 2022.