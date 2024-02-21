Как эффективно использовать акции и скидки? Основные правила для общепита

Введение скидок в ресторанном и кафе бизнесе может быть эффективным инструментом для привлечения посетителей и увеличения выручки. Однако, чтобы скидки были действительно целесообразными с экономической точки зрения, необходимо, чтобы поток посетителей значительно возрос.

Существует множество различных акций и программ скидок, которые применяются в общепите. В настоящее время в России и СНГ широко распространены купонные программы, где посетители могут получить определенный процент скидки при предъявлении купона. Однако, исследования показывают, что скидки имеют смысл только тогда, когда они приводят к резкому увеличению потока посетителей.

Важно понимать, что если все, что у ресторана или кафе есть, основано только на скидках, то это может быть непродуктивным подходом на долгосрочной основе.

Для построения долгосрочных отношений с посетителями ресторана или кафе необходимо разработать эффективную систему лояльности. Эта система должна быть основана не только на предоставлении скидок, но и на создании ценности для посетителей. Постоянные клиенты, которые чувствуют себя ценными, становятся самыми лояльными и преданными посетителями. Поэтому важно строить отношения с клиентами на основе взаимного уважения и понимания, чтобы обеспечить долгосрочный успех заведения.

Поэтому, перед введением акций и скидок в общепите необходимо учитывать следующие основные правила:

1. Тщательно оцените размер скидки и возможные последствия ее введения. Большие скидки могут значительно снизить маржу заведения. Если снижение цены привлекает больше посетителей, вам следует быть гибкими и творческими в установлении цен, чтобы увеличить объем продаж и компенсировать уменьшение маржи.

2. Не вводите скидки, если ваше заведение уже работает на грани рентабельности. Введение скидок может привести к финансовым трудностям. В таком случае, акции и скидки могут только оттянуть момент достижения точки безубыточности.

3. Скидки имеют смысл только при резком увеличении потока посетителей. Если все, что вы имеете, зависит только от скидок, то вам будет сложно удержаться на рынке в долгосрочной перспективе.

4. Заведение не должно полностью зависеть от скидок. Важно иметь постоянных клиентов, которые ценят вашу продукцию или услуги независимо от акций и скидок.

5. Помните, что для восстановления уменьшившейся маржи вам необходимо обслужить гораздо больше посетителей, чем обычно. Учтите этот фактор при планировании акций и скидок.

Тщательно оцените эффективность, а также учитывайте финансовые аспекты перед их введением в вашем ресторане или кафе.