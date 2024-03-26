Эволюция касс самообслуживания. От древности до современности

История касс самообслуживания начала развиваться с появлением первых торговых автоматов, созданных знаменитым Героном Александрийским в 10-м году нашей эры.

Он разработал устройство, которое позволяло прихожанам в храме получать освящённую воду за монету, без участия жрецов. Этот ранний вариант самообслуживания оказался успешным, но торговые автоматы получили широкое распространение только в середине-конце 1800-х годов, когда начали продавать различные товары, такие как жевательная резинка, напитки и табак.

Первые кассовые аппараты были разработаны в 1870-х годах, чтобы бороться с проблемой кражи денег со стороны кассиров. Джеймс Ритти создал первый кассовый аппарат, который записывал продажи и предотвращал возможность мошенничества со стороны кассиров. С развитием технологий, кассовые аппараты стали оснащаться электромоторами, что привело к созданию первых автоматических кассовых аппаратов в 1906 году компанией The National Cash Register (NCR). Эти инновации определили будущее ритейла и сделали NCR лидером на рынке кассовых аппаратов.

Магазины самообслуживания стали следующим этапом развития. В России после распада СССР появились такие сети, как «Мегамаркет», «Дикси», «Пятёрочка» и «Лента». Самообслуживание стало основным форматом торговли, и вопрос о необходимости кассира остается актуальным.

Крупнейшая корпорация NCR начала выпускать кассы самообслуживания в 1997 году, и к 2003 году стала лидером в этой области. Техника NCR широко используется в магазинах, которые применяют самообслуживание.

После того как самообслуживание стало популярным в магазинах, люди начали применять кассы самообслуживания и в ресторанах, стараясь автоматизировать процессы с помощью программного обеспечения.

Работа на кассе самообслуживания в ресторанах с обычным обслуживанием предполагает, что клиент садится за столик, ознакамливается с меню ресторана через экран, делает заказ и оплачивает его. Заказ поступает на кухню, но официант все равно приносит заказ клиенту. Официант может проконсультировать клиента перед оформлением заказа.