Кейс внедрение программы лояльности. Рабочий кейс

Разобрали кейс, который помог собственнику повысить средний чек и обороты компании за счет внедрения программы лояльности

К нам обратился постоянный клиент, который длительное время пользуется нашим программным обеспечением. Он занимается продажей одежды и обуви, но ранее не сталкивался с проблемой низкого среднего чека и недостаточной лояльности клиентов, что приводило к невысоким оборотам и прибыли.

Решение: Мы внедрили программу лояльности с использованием модуля имеющего удобный конструктор для создания акций, скидок и спец.предложений, а также возможность отправки их в определенное время или определенным клиентам. В сети магазинов было создано несколько уровней покупателей и установлены правила начисления бонусов.

Покупатели, совершающие покупки на сумму не менее 500 рублей, получают 10% бонусов от общей стоимости товаров в корзине.

Также было создано правило «Скидка от оборота», где клиенты получают постоянную скидку в зависимости от суммарного оборота за определенный период.

Клиенты стали активнее совершать покупки на более крупные суммы, стремясь получить больше бонусов и дополнительные скидки. Группы покупателей, достигшие определенного уровня оборота, получили возможность использовать дополнительные начисления баллов на определенные товары или категории товаров.

Результат: