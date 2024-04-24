Что такое мораторий на проверки бизнеса и на какие компании он распространяется в 2024 году?

Мораторий на проверки бизнеса — это временное ограничение плановых и внеплановых контрольных мероприятий, проводимых государственными органами (МЧС, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и др.) для надзора за предпринимательской деятельностью.

Правительство России вначале объявило о действии моратория в течение 2022 года (согласно постановлению № 336 от 10 марта 2022 года), но по предложению президента сроки были продлены до конца 2024 года.



В настоящее время сроки моратория следующие:

плановые контрольные мероприятия ограничены до 2030 года (постановление № 372 от 10 марта 2023 года);

внеплановые контрольные мероприятия ограничены до конца 2024 года (постановление № 2140 от 14 декабря 2023 года);

профилактические мероприятия проводятся без ограничений.

Мораторий касается проверок, проводимых указанными ведомствами, а также проверок кассовой работы со стороны ФНС. Однако прокурорский надзор и камеральные налоговые проверки не подпадают под действие моратория.

Плановые проверки компаний в 2024 году проводятся в соответствии с заранее утвержденным графиком. Контролирующие органы информируют предпринимателей о предстоящих проверках за три рабочих дня до начала мероприятия. Дополнительную информацию о проверках можно получить на сайтах соответствующих ведомств.

Плановые контрольные мероприятия могут быть проведены до 2030 года только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, производственных объектов II класса опасности и гидротехнических сооружений II класса. В остальных компаниях плановые проверки не будут проводиться, однако чиновники могут осуществлять профилактические визиты вместо них.