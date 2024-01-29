Упрощение оформления чеков при продаже пива в общепите

Согласно новому постановлению правительства, организации общественного питания, продающие пиво, должны указывать в кассовом чеке только уникальный товарный код GTIN. Этот код присваивается каждому наименованию товара, но не конкретным экземплярам одного и того же продукта.

Если предприятие всегда реализует один и тот же сорт пива в одинаковой упаковке от одного производителя, достаточно внести соответствующий GTIN-код в справочник товаров. В этом случае кассовое программное обеспечение будет автоматически подставлять этот код в чек.

В ситуации, когда ассортимент пива более разнообразен, например, при поставках с разных заводов, в справочник можно добавить несколько GTIN-кодов. При оформлении продажи касса предложит выбрать нужный вариант.

Однако если поставщики часто меняются, такой способ может оказаться неудобным. В этом случае рекомендуется сканировать код маркировки каждой бутылки, чтобы исключить ошибки при формировании чека.

Таким образом, новое постановление направлено на упрощение и автоматизацию процесса оформления кассовых документов при продаже пива в организациях общественного питания.