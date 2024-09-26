Изменения в УСН для малого бизнеса в 2024 году

Повышение ставок налога

В настоящее время компании на УСН применяют две ставки налога: 6% при режиме "Доходы" и 15% при режиме "Доходы минус расходы". Согласно реформе, эти ставки будут повышены до 8% и 20% соответственно. Однако, повышенные ставки будут применяться только к компаниям, зарабатывающим более 199,35 млн ₽ в год или имеющим штат свыше 100 человек.

Изменение пороговых значений

Сейчас компании теряют право работать на УСН, если их годовой доход превышает 265,8 млн ₽ или остаточная стоимость основных средств - 150 млн ₽. Согласно реформе, эти пороговые значения будут увеличены до 450 млн ₽ дохода и 200 млн ₽ стоимости основных средств.

Обязательный переход на НДС

Одно из ключевых изменений - компании с годовым доходом свыше 60 млн ₽ будут обязаны перейти на уплату налога на добавленную стоимость (НДС). Ставки НДС составят:

10-20% с правом на вычеты

5% при доходе 60-250 млн ₽ и 7% при доходе 250-450 млн ₽, но без права на вычеты

Введение НДС повлечет за собой дополнительные издержки в 5-20% для бизнеса, что, вероятно, приведет к росту цен для покупателей. Кроме того, компаниям придется вести более сложный учет ставок НДС, контролировать их в операциях с контрагентами, планировать и рассчитывать налог к уплате.

Таким образом, налоговая реформа 2024 года существенно изменит условия применения УСН для малого бизнеса. Компаниям предстоит адаптироваться к новым ставкам налогов, пороговым значениям и обязательному переходу на НДС.